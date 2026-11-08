Dubaj je minulost. Statisíce za noc platí čeští miliardáři jinde, boduje i Německo
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Nejbohatší Češi překreslují mapu destinací, do kterých míří soukromými tryskáči na bujaré dovolené.
- Zatímco válkou stižená Dubaj a přilehlý region prozatím „vyšly z módy“, jiná, domovu často bližší místa ze změn těží.
- Válka v Íránu a s tím spojený růst cen ropy zároveň luxusní dovolené významně prodražily.
„Luxus se nikdy neměří v číslech, ale v emocích,“ popisuje uvažování nejbohatších Čechů a Slováků Petr Udavský, spolumajitel specializované cestovní kanceláře EliteVoyage. Ta připravuje luxusní dovolené a na míru šité výpravy klientům z řad miliardářů. Klíčová zjištění analyzuje v pravidelném Luxury Travel Reportu, který letos zrcadlí pozoruhodné množství změn. Válka v Íránu totiž nejenže přesměrovala tok soukromých tryskáčů z Dubaje do jiných, často překvapivých destinací, ale také značně prodražila útraty nejmajetnějších Čechů a Slováků.
Nejvíce – zhruba o polovinu – se meziročně prodražily dvě položky: týdenní pobyt v soukromé vile a zpáteční let soukromým bizjetem, a to na 2,149 milionu korun a 1,245 milionu. O 28 procent na necelé čtyři miliony narostla cena za týdenní užívání soukromé jachty, útrata za noc v hotelu se zvýšila o deset procent na 57 tisíc. Ve všech případech se jedná o průměrné útraty, pro jejichž výpočet sloužily nákupy jedné stovky nejnáročnějších klientů v období od loňského září do letošního srpna. Zpravidla se jednalo o podnikatele, majitele firem nebo manažery, kteří v průměru vydávali téměř 37 tisíc za den dovolené.
„Geopolitické události na Blízkém východě narušily zavedené jistoty a otřásly celkovou důvěrou v cestování. Klienti necestovali méně, ale soustředili se více na Evropu a destinace blíže k domovu. Jistota vždy byla samozřejmou, byť neviditelnou součástí luxusu. Letos se její význam projevil naplno. Zatímco lety se obnovily poměrně rychle, důvěra nejmovitějších vůči zasaženým regionům, aerolinkám a trasám se vrací mnohem pomaleji,“ říká Udavský.
Zájem československých miliardářů o Spojené arabské emiráty spadnul prakticky na nulu, v případě Malediv, Mauricia a Seychel o 83 procent. Ekonomiku Mauricia nezachránila ani česká výprava s prvenstvím v kategorii nejdražší zpáteční let Bombardierem Global Express XRS za 6,6 milionu.
Ze změn v žebříčku nejvyhledávanějších destinací těžilo například druhé Španělsko nebo desáté Turecko. Tradičně první zůstala Itálie díky své celoroční atraktivitě zahrnující lyžování v Dolomitech i koupání na Sicílii. Jedním z překvapivých vítězů letošní rošády na mapě je Německo: „Patří mezi skokany roku. Klienti preferují méně vzdálené bezpečné destinace a jezera i Alpy zkrátka fungují.“
Nejdražší Afrika
Evropské destinace přitom paradoxně vycházejí v segmentu luxusních dovolených nejlevněji, pokud zrovna nejde o silvestrovský týden ve francouzské obci Megève s účtem za 2,4 milionu. Cena na osobu vychází například v Rakousku na 16 tisíc za den, ve Francii na 28 tisíc, u oblíbené Itálie se průměr zastavil na 36 tisících.
Mírně nižší částka – 26 tisíc – svítí i u Spojených států. Loňský propadlík roku se vrátil do popředí zájmu: „Zatímco v minulém reportu se klienti USA štítili kvůli prezidentu Trumpovi, v aktuálním reportu se naopak do zámoří vraceli. Často prodlužovali byznysové cesty o následnou dovolenou, Florida stále táhne.“
Nejdráže naopak vychází ze srovnání Afrika. Namátkou: Botswana 50 tisíc na den, Rwanda 63 tisíc, Jihoafrická republika 67 tisíc. Za násobným rozdílem proti Evropě stojí do značné míry odlišný produkt.
Zatímco v evropských nebo amerických hotelech klienti zpravidla netráví většinu času, v Africe představují klíčovou základnu pro celou dovolenou. Často se jedná o luxusní a velmi odlehlé kempy, které do ceny započítávají také většinu aktivit nebo příspěvky na ochranu přírodních rezervací.
Do segmentu crème de la crème afrických destinací se chce vydrápat i jedno překvapivé jméno. „Egypt se snaží zbavit nechvalné pověsti domova masového turismu. Nemyslím, že se mu to zatím daří, ale už se v zemi otevírají zajímavé projekty, které mají svoje místo na mapě pětihvězdičkových destinací. Servis stále není zajetý tak, aby byl srovnatelný například s Maledivami, ale jdou tou cestou,“ říká Udavský.
Průměrná denní útrata nejbohatších Čechů v Egyptě na úrovni 15 tisíc nicméně prozatím zůstává mezi vůbec nejnižšími. Do vyšších cenových pater míří síť hotelů Mandarin Oriental, která letos zahájila expanzi do země faraonů. Plánuje i vlastní luxusní plavby po Nilu mezi Luxorem a Asuánem. Mandarin Oriental zároveň figuruje v pětici hotelů, které si majetní Češi rezervují vůbec nejčastěji. Spoluvytváří ji ještě Four Seasons, Rosewood, Six Senses a One&Only.