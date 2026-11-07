Panika na Wall Street, z Nvidie zmizely miliardy. Investoři začínají počítat skutečnou cenu AI
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Americké technologické akcie zažily nejprudší jednodenní propad od pandemie. Nasdaq ztratil 6,4 procenta.
- Volební vítězství demokratů prohloubilo obavy o budoucnost AI boomu. Investoři začínají zpochybňovat návratnost obřích investic.
- Další hrozbou jsou rostoucí úroky a dražší financování. Právě ty v minulosti dokázaly ukončit nejeden technologický boom.
Finanční trhy někdy přehnaně reagují na události, jejichž přímý dopad na ceny aktiv je relativně omezený. Podstatnější než jejich bezprostřední vliv na akcie nebo dluhopisy totiž bývá skutečnost, že investorům připomenou rizika, která zůstávají dlouhodobě přehlížena.
Přesně v tomto duchu zafungoval výsledek doplňovacích voleb do amerického Kongresu, takzvaných midterms, ve kterých demokraté získali většinu jak v Senátu, tak i ve Sněmovně reprezentantů. Americké indexy ve čtvrtek prudce ztrácely, protože se správci peněz obávají, že přísnější regulace umělé inteligence (AI) a pomalejší výstavba datových center mohou znamenat konec neřízeného AI boomu.
Stačil pouhý den a všechno bylo jinak
V úvodní reakci na debakl republikánů americké akcie rostly. Hlavní index S&P 500 přidal 1,6 procenta. Tradeři se totiž zaměřili především na to, že rozdělení ve Washingtonu zkomplikuje Trumpově administrativě prosazování některých kontroverzních kroků, které by vedly k dalšímu prohlubování vládního deficitu a nárůstu státního dluhu nebo konfrontační zahraniční politice.
Jak tomu ale bývá, investoři si vyznění volebního výsledku nechali postupně projít hlavou. Stačil pouhý jeden den a místo pozitiv politické paralýzy se zaměřili především na to, že demokraté volají po pomalejší výstavbě datových center nebo přísnějším postoji k AI, která teoreticky může způsobit rozsáhlou destrukci pracovních míst.
Technologický index Nasdaq tak ve čtvrtek propadl o 6,4 procenta, tedy nejvíce od roku 2020, kdy startovala pandemie koronaviru. Od svého rekordu ze začátku října tak sestoupil Nasdaq o téměř 15 procent a je na nejslabší úrovni od dubna.
Hlavním důvodem strmého pádu je především fakt, že volby přidávají další pochybnosti ohledně udržitelnosti boomu umělé inteligence. Omezení výstavby datových center může začít platit až ve vzdálenější budoucnosti nebo k němu nedojde vůbec.
Stroje na peníze spalují hotovost
Už v minulých týdnech se ale například kvůli výsledkům technologických hráčů na trzích řešilo, jestli stamiliardové investice do AI nejsou ustřelené, protože jejich návratnost zatím není nijak zázračná. Firmy jako Alphabet, Amazon nebo Meta, dřívější stroje na peníze, nyní spalují volnou hotovost – v posledním čtvrtletí vytvořily takzvané záporné volné cash flow.
Nejvíce ztrácely právě akcie skupin, které dodávají čipy, paměti nebo jinou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj umělé inteligence. Akcie amerického výrobce pamětí Micron ztratily ve čtvrtek přes 17 procent, jihokorejský SK Hynix přes 13 procent. Výplach umazal zhruba 450 miliard dolarů z celkové tržní hodnoty lídra ve vývoji čipů pro AI, americké skupiny Nvidia.
V podobně vypjatých momentech hrají důležitou roli technické faktory. Tradičně vyprodávali investoři využívající takzvanou páku neboli vypůjčené peníze. Ta násobí zisky, pokud se akcie pohybují správným směrem, v případě nepříznivého vývoje ale prohlubuje ztráty a často vede obchodníky k nucenému ukončování pozic. Specifickou roli sehrály rovněž nucené prodeje pákových ETF, které se akcií zbavovaly mechanicky, aby udržely stálou páku.
Nesmíme taktéž zapomínat na to, že se blíží konec roku a portfolio manažeři letos většinou dokázali ve svých fondech vygenerovat atraktivní zhodnocení. Mnoho z nich tak řeší otázku, zda má smysl zůstat zainvestovaný a riskovat další výprodeje, když už nyní dosáhli zajímavého zhodnocení. Řada správců fondů tak nebude chtít ohrozit své bonusy a raději rizikovější tituly z portfolií vyprodají.
Dvojsečný trh práce
Zároveň ale po výprodejích rychle nastoupili takzvaní buy the dip investoři, tedy ti, kteří akcie nakupují po bezprostředních propadech. Například Nvidia těsně po otevření burzy přidávala kolem čtyř procent a Nasdaq byl zhruba 1,5 procenta v plusu.
Ke zlepšení nálady přispěla i překvapivě silná data z trhu práce za říjen. Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 165 tisíc nových pracovních míst a překonala tak i nejvyšší analytické odhady. Robustní pracovní trh většinou úzce souvisí se silným hospodářským růstem. A tato skutečnost tak trochu zmírnila obavy investorů, že AI možná nepovede k tak dobrému výkonu ekonomiky, jak se ještě před týdnem domnívali.
Data o zaměstnanosti ale mají i odvrácenou stránku: vyvolávají strach z inflace a toho, že americká centrální banka bude muset více zvyšovat úroky. V reakci na nejnovější čísla tak rostou výnosy vládních dluhopisů. Například výnos bondu vlády USA se splatností za tři roky se zvýšil o 0,1 procentního bodu na 4,6 procenta.
A právě prostředí dražších peněz a vyšších dluhopisových výnosů může probíhající rozmach umělé inteligence zásadně zkomplikovat. Hlavní hráči se totiž ve stále vyšší míře financují dluhem. A jak nás učí historie: vysoké výpůjční náklady dokázaly pohřbít mnoho tržních bublin a vykolejit řadu technologických boomů.
Autor je hlavní investiční stratég Direct Investments.