Česko mají zachránit cizinci. Potřeba jsou jich desítky tisíc ročně, přibývají ve velkých městech
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- Počet obyvatel země se snižuje o tisíce, podepisuje se na tom klesající porodnost. Čísla už několik let vylepšuje migrace.
Přísná pracovní pravidla přimějí řadu cizinců k přesunu do Německa nebo Polska.
Vláda chce mírně navýšit kvóty pro Filipínce. Firmy si stěžují na přetrvávající byrokracii a nejasnosti.
Stavebnictví, zdravotnictví nebo zemědělství, ale i důchodovému systému hrozí kolaps. Důvodem je klesající porodnost. Aby ekonomika měla dostatečný přísun lidí v produktivním věku, musí stát podle firem a odborníků mnohem více otevřít dveře cizincům. Ti už tvoří významnou část populace velkých měst. Mezi nejlákavější patří Praha a Plzeň.
Na rostoucí nedostatek pracovních sil upozorňují zaměstnavatelé. Situaci navíc zhorší odhadovaná porodnost. Z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) plyne, že loni se narodilo 77,6 tisíce dětí. Bylo to nejméně od roku 1785, kdy se tyto údaje začaly sledovat. Úbytek novorozenců pokračuje i letos. A v dalších letech se má dále prohlubovat.
Počet obyvatel Česka se snížil o 12,2 tisíce na 10,9 milionu. Podobně jako v předchozích sedmi letech pomohla podle ČSÚ vylepšit čísla migrace. Za první pololetí se přistěhovalo ze zahraničí téměř 54 tisíc lidí, odešlo jich 45 tisíc. Z důvodu přísnějších pravidel a administrativních překážek však řada cizinců nenalezne v tuzemsku místo a přesune se do Německa či Polska, kde jsou podmínky vstřícnější.
Posily chybějí skoro všude
Jen ve stavebním sektoru nyní pracuje 415 tisíc lidí, z toho desetinu tvoří občané Ukrajiny. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) chybějí tisíce řemeslníků, techniků nebo projektantů. Do pěti let může být neobsazených až 75 tisíc pozic.
Nedostatek personálu je i v průmyslu, kde scházejí operátoři výroby, svářeči, obráběči či technici. To omezuje tuzemskou proexportně orientovanou ekonomiku. Síly postrádají také zdravotnictví, sociální služby, veřejná doprava, lázeňství či turismus včetně ubytovacích kapacit. Podle Hospodářské komory je dlouhodobá poptávka po čtvrt milionu zaměstnanců.
Firmy označují za jednu z klíčových bariér velmi nízkou digitalizaci. Dobře to ilustruje příklad ukrajinských nebo filipínských uchazečů o práci. „V současnosti mezi Českem a Ukrajinou létají tisíce papírových lejster, která vše zpomalují. Všechno je nesmírně administrativně náročné a současně nákladné,“ popsal e15 nedostatky šéf SPS Jiří Nouza.
Úřady vyžadují spoustu dokumentů v originále, které se musejí ověřovat. A to přesto, že už několik let běžně fungují datové schránky. Zlepšení by přinesla také kratší lhůta pro zpracování. Oficiálně je v současnosti 60denní, ale často se protahuje. Podniky by za ideální považovaly jednotný online portál, který by řízení sjednotil a zpřehlednil.
Stát otevírá náruč, ale málo
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) vláda požadavky zaměstnavatelů vnímá a nabízí cizincům řadu možností, jak v Česku žít a pracovat. Vychází z hospodářské strategie, která slibuje posílení trhu práce právě lidmi ze zahraničí.
Kabinet jedná o navýšení kvót pro cizince a chce zjednodušit jejich přijímání. „Začali jsme připravovat rychlejší systém pro to, aby sem přicházeli,“ uvedl v polovině října Havlíček. Vyřízení žádostí by mělo trvat přibližně 45 dní.
Vláda hodlá umožnit větší nábor zejména Filipínců, o které mají firmy velký zájem. „Kvóty v současnosti nestačí u dvou až tří zemí, jsou mezi nimi Filipíny, Indie a Kazachstán. U těchto destinací kvóty navýšíme,“ ujistil Havlíček.
V Programu kvalifikovaný zaměstnanec stát vyčlenil pro Filipínce roční kvótu 10 300 míst. Je rozdělena na měsíční limity, které vycházejí na necelých 860 míst. Mezi jednotlivými měsíci je však nelze převádět. Počínaje červencem přitom zaměstnavatelé po tři měsíce v řadě kvóty vyčerpali. Stalo se to poprvé od zvýšení stropu v roce 2024.
Značné potíže způsobují nejasnosti. Když se měsíční kvóta naplní, nikdo podnikům neřekne, kolik žádostí je před nimi ve frontě a s jakým termínem mají počítat. „Zaměstnavatelům tak nemůžeme dát žádnou věrohodnou informaci, kdy jim lidé přijedou,“ popsala problémy Jana Míčková Sladká, zakladatelka společnosti GrapeCare, která filipínské zaměstnance firmám zajišťuje.
Roční kvóta pro Filipínce by se podle Havlíčka měla zvýšit na 12 tisíc pozic, měsíční limit tedy bude činit rovnou tisícovku lidí. Nadále ale nebude možné nevyčerpaná místa převádět do dalších měsíců. „Boj o pracovní sílu ze třetích zemí přitvrzuje v celé Evropě a kroky vlády nebudou stačit,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Cizince stále více lákají města
Nejsilnějším magnetem pro hledání pracovních příležitostí je Praha, a to i z pohledu cizinců. Zatímco množství rezidentů s českým občanstvím dlouhodobě stagnuje nebo mírně klesá, za posledních 20 let vzrostl počet zahraničních usedlíků téměř šestinásobně. Dnes tvoří čtvrtinu z 1,4 milionu Pražanů. Bez nich by metropole podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) dlouhodobě ztrácela obyvatele, což by mělo negativní vliv na městskou ekonomiku.
Do roku 2050 by v metropoli mělo žít přes 600 tisíc cizinců. „Praha se mění v mezinárodní aglomeraci. Roste díky lidem ze zahraničí a bude na nich stále více závislá,“ uvádí IPR. Cizinci působí jak ve vysoce kvalifikovaných profesích, tak v odvětvích, bez nichž by každodenní fungování města bylo obtížné. Jde o stavebnictví, obchod, služby, gastronomii nebo administrativu.
Největší skokový přírůstek nastal v roce 2022, kdy do Česka přišly desítky tisíc Ukrajinců. V hlavním městě jejich počet vzrostl na 168 tisíc. To je zhruba polovina všech cizinců žijících v Praze. Dalšími nejpočetnějšími skupinami jsou Slováci, Rusové a Vietnamci.
Lidi ze zahraničí lákají i další velké aglomerace. Mezi nejatraktivnější patří Plzeň, kde cizinci tvoří pětinu všech obyvatel. „Vedle Ukrajinců, Slováků, Bulharů a Rumunů se stále častěji vyskytují i obyvatelé Filipín nebo Mongolska. Naopak v poslední dekádě ubylo Němců,“ upřesnila Stanislava Zichová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.