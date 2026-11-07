Wall Street přestřelila. Pět zlevněných akcií, které mohou překvapit prudkým růstem
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- Technologické akcie zasáhl výprodej, některé za jediný týden ztratily přes třicet procent hodnoty.
- Investoři pod tlakem emocí trestají i firmy, jejichž byznys stojí na silných základech.
- Vybrali jsme pět výrazně zlevněných akcií, které s ohledem na fundamenty začaly dávat podstatně větší smysl.
Kolikrát vám už v posledních dnech kamarád či známý s triumfálním výrazem ve tváři sdělil: „No neříkal jsem to, je to tady, obří AI bublina praská, jen se divím, že vydržela tak dlouho!“ Dobře, po třech měsících tržní letargie se konečně něco stalo a parket ovládly emoce. Burzovní klima bylo ostatně výbušnými parami pochybností prakticky o čemkoli nasycené už delší dobu a výsledky midterms tak způsobily rozsáhlou tržní katarzi, která byla tak trochu potřeba. Protože když máte burzu, která na podněty reaguje jako klub starořeckých stoiků a která spíše než jako konstruktivní kritik reality působí jako velká párty na prášcích na spaní, nejde o institut, z něhož se dá odečíst ekonomická budoucnost. A přesně to je vlastnost burzy, která je pro společnost tak potřebná.
Vzhůru válka neválka
Wall Street je i po čtvrtečním propadu o téměř 16 procent výše než v okamžiku pádu první americké bomby na Írán v závěru letošního února. A je to vlastně těžko uvěřitelné, pokud sečteme reálné a zároveň známé a dlouhotrvající hrozby typu energetické krize, tím pádem vyšší inflace, tím pádem vyšších úrokových sazeb a tím pádem dražšího úvěru. Z takové rovnice alespoň krátkodobě nevychází jako řešení drahé akcie. V delším období možná ano, v krátkém ale právě ono přehodnocení inflačních očekávání vede i k přepočítání reálného výnosu z akcií. Prostě něco jako když v autě ze čtyřky zařadíte trojku, protože najednou jedete do kopce.
Burzovní špatné zprávy mají jednu obrovskou výhodu: na rozdíl od těch ostatních špatných zpráv v sobě vždy nesou gen pozitivity. Pokud zrovna čekáte frontu na lístky do Divadla Járy Cimrmana a pokladna zčistajasna oznámí třicetiprocentní slevu, je to prostě dobrá zpráva. Kvalita zůstává, jen prostě zaplatíte méně. Právě tento úhel pohledu jsme se dnes snažili zaujmout, přestože situace v tech sektoru je nepřehledná a oddělování zrna od plev není tak banální, jako když Popelka přebírala mák smíchaný s prosem, zatímco macecha s dcerou Dorou nabubřele odjížděly na ples.
Pátrání po křivdách
Nicméně jsme se pokusili, velká akciová jména z technologického sektoru mají totiž po tomto týdnu na krku i více než třicetiprocentní propady. Investoři jednoduše smetli ze stolu odvětví jako celek, což je pro hledače pokladů z řad jednotlivých akcií zřejmě to nejlepší východisko, jaké si majitel nějakých těch úspor může představit. Posvítili jsme si na největší pády v technologickém sektoru a zkusili, pochopitelně s vědomím možných krutých omylů, identifikovat pětici akcií, u nichž – teoreticky – může být propad záležitostí více emotivní než fundamentální. A které mohou následně, po neutralizaci nálad, vyrazit vpřed. Pojďme na to, opatrnost a kritický názor jsou pochopitelně na této túře nutnou bezpečnostní výbavou.
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