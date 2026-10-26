Velká proměna Rokytnice. Developer tu plánuje největší skiareál v Česku a v něm metro
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- Trigema chce z Rokytnice nad Jizerou udělat celoroční horské letovisko s největším skiareálem v Česku.
- Bývalá textilka se promění v pětihvězdičkový hotel a v městečku vyroste nová čtvrť s 220 byty.
- Nejodvážnějším plánem je podzemní lanové metro, které má propojit centrum města se skiareálem.
Na posledním jednání před volbami schválila Rokytnice nad Jizerou změnu územního plánu. Ta otevřela dveře pro velké plány společnosti Trigema. Developer plánuje v Rokytnici vybudovat největší skiareál v Česku a k tomu proměnit centrum města. Změny, které Trigema plánuje, se podobají těm, jaké v jiné horské oblasti, konkrétně ve Špindlerově Mlýně, razila konkurenční developerská společnost Penta. Zatímco v této části Krkonoš se ale situace nevyvíjí nejlépe, zejména pak kvůli změnám na radnici po uplynulých volbách, v Rokytnici má společnost Marcela Sourala v podstatě zelenou.
„Naším zájmovým územím je oblast celé Rokytnice, nikoli jen skiareál. Snažíme se o městě přemýšlet komplexněji, vytipováváme tedy lokality v podobě různých zanedbaných brownfieldů, které se snažíme uchopit a zapojit do celé koncepce. Cílem je vytvořit atraktivní turistickou lokalitu s nabídkou celoročních služeb a aktivit jak pro místní obyvatele, tak pro ty, co přijíždějí jako turisté,“ líčí ředitel akvizic Trigemy Daniel Jedlička.
Na veřejnosti už se objevily zprávy o proměně bývalé textilky. Dům z konce devatenáctého století býval první mechanickou tkalcovnou v Čechách. Po textilním průmyslu už ale v Rokytnici nejsou ani památky, zbyla jen ruina svého času honosné továrny. Tu chce nyní Trigema proměnit na pětihvězdičkový hotel se zhruba 150 pokoji a dvěma wellness centry. Jedno by se mělo nacházet v suterénu, druhé na střeše budovy. Zároveň budou součástí komplexu dvě restaurace.
Nová Krkonošská vesnice
Tím ale developer nekončí. Budoucí hotel chce Trigema obklopit servisovanými řadovými rezidencemi ve třech apartmánových domech. Uvnitř se bude nacházet celkem asi 60 jednotek. Výhoda je jejich přímé napojení na hotelový provoz, budoucí vlastníci tak budou moci využívat služeb hotelu.
Souralova společnost zároveň myslí i na to, že bude potřebovat zázemí pro hotelové zaměstnance. V Rokytnici by tak měly vzniknout ještě další dva bytové domy, a to na místě bývalého kravína. Budovy budou mít kapacitu pro zhruba 150 zaměstnanců hotelu a další pro zaměstnance skiareálu.
Dalších deset domů by mělo v horském městečku utvořit novou obytnou čtvrť, kterou investor pojmenoval Krkonošská vesnice. Čítat bude deset bytových domů s 220 bytovými jednotkami.
„V plánu jsou i další záměry, které jsou velmi důležité pro dlouhodobý rozvoj obce a dlouhodobé fungování celé lokality. Mezi ně patří menší pivovar nebo projekt nové prodejny na náměstí,“ líčí Jedlička. Co se pivovaru týče, měl by mít také restauraci, menší ubytování v patře a multifunkční sál. Ten pomůže rozvíjet komunitní život v obci, uzpůsobený bude tak, aby se tu dala pořádat divadelní představení, koncerty a další společenské akce.
Projekt nové prodejny pracuje s pozemkem, na němž dnes stojí obchodní dům Hořec. Vznikl v původní horské chatě postavené hned vedle secesní radnice. Dům chce Trigema nahradit novostavbou, kde by kromě potravin bylo místo také pro další obchody a služby. Kromě toho chystá investor proměnu celého náměstí. Ta největší spočívá v obnovení zatrubněného Huťského potoka. K němu by měly přibýt pobytové břehy. Třetí změna na náměstí Rokytnice souvisí s parkováním, to by se mělo přesunout do nového parkovacího domu s až 350 místy.
Rozvoj se má ale soustředit i do skiareálu Horní Domky, který Trigema koupila před třemi lety od Tělovýchovné jednoty Spartak Rokytnice. Ten by měl fungovat v obou hlavních sezonách, tedy v zimě i v létě. Už letos tak byla v Rokytnici dokončena bobová dráha, počítá se ale také s modernizací lanovky či novým bistrem či s dětským hřištěm. Pro skiareál by měla vzniknout také velká akumulační nádrž sloužící pro zasněžování sjezdovek; ta bude částečně otevřená a v létě z ní bude koupací biotop.
V plánu je i metro
Podle mnohých patrně nejbláznivější akcí, kterou tu developer chystá, je výstavba metra. Půjde o podzemní automatickou lanovou dráhu, která by propojila centrum se samotným skiareálem. Bez ní má nyní Trigema v Rokytnici v plánu celkem deset projektů, což je podle Sourala investice za 6,5 miliardy korun.
„Rokytnice je příkladem horského města s velmi silným potenciálem, který je v tuto chvíli nevyužitý. Bylo to významné průmyslové centrum, textilní výroba generovala pracovní místa a zajišťovala prosperitu. To je ale dnes pryč a pozůstatky jsou zanedbaná místa, která čekají na nový život,“ shrnuje Jedlička.
Zkušenosti má přitom Trigema už z Monínce, kde je kromě sjezdovky také wellness hotel či bobová dráha. Souralova společnost ale zdaleka není jediná, kdo investuje na horách. O proměnu centra Špindlerova Mlýna se pokouší už zmiňovaná Penta, která už zveřejnila výsledky architektonické soutěže, záležet ale bude mimo jiné na nové radě města. Na Klínovci má rozjeté projekty za stovky milionů také podnikatel Petr Zeman a v Malé Úpě zase investuje developer Martin Kulík.