EasyJet chystá velkou změnu na palubách letadel. Cestující se dočkají už příští rok
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- Britská nízkonákladová aerolinka easyJet poprvé nabídne cestujícím připojení k internetu během letu prostřednictvím satelitní sítě Starlink.
- Instalace technologie do letadel začne v první polovině roku 2027, dokončena by měla být začátkem roku 2028.
- Společnost neuvedla, kolik si bude za službu na palubách letadel účtovat.
Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet začne na palubách svých letadel nabízet vysokorychlostní internetové připojení. V pondělí oznámila na svém webu spolupráci se satelitní sítí Starlink společnosti SpaceX amerického podnikatele Elona Muska. Wi-Fi se na jejích pravidelných linkách objeví poprvé, instalace má začít v první polovině příštího roku a zavádění nové služby by mělo být dokončeno začátkem roku 2028.
„Jsme hrdí na to, že můžeme na palubu letadel easyJet přinést Starlink a změnit způsob, jakým jejich zákazníci zůstávají ve spojení po celou dobu cestování,“ uvedla Gwynne Shotwell, prezidentka a provozní ředitelka SpaceX, podle níž má být připojení dostupné od vzletu až do přistání. EasyJet zatím neupřesnil, zda bude služba bezplatná, ani nezveřejnil finanční podmínky dohody.
EasyJet změnil svůj dřívější postoj
Rozhodnutí představuje změnu oproti postoji vedení aerolinky z letošního ledna. Generální ředitel easyJetu Kenton Jarvis podle agentury Reuters tehdy připustil jednání se Starlinkem, upozorňoval však na ekonomickou náročnost zavedení palubního internetu.
EasyJet se nyní připojuje k dalším leteckým společnostem, které plánují využívat satelitní internet Starlink. Podobnou spolupráci v červnu oznámila konkurenční nízkonákladová aerolinka Wizz Air. Naopak irský Ryanair se k zavedení této technologie staví odmítavě. Jeho vedení podle Reuters upozorňuje především na dodatečné náklady spojené s instalací zařízení a vyšší spotřebou paliva kvůli aerodynamickému odporu antén.