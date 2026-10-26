Pro léky na recept do AlzaBoxu. Firma v Praze spouští pilot, kterým chce změnit lékárenské služby
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- Alza spouští pilotní výdej léků na předpis, pacienti si je vyzvednou v termo-monitorovaných AlzaBoxech.
- Kolik do projektu firma investovala a zda službu rozšíří i mimo Prahu, zatím odmítá prozradit.
- O doručení léků má podle průzkumů zájem až 70 procent Čechů.
Největší český internetový obchod Alza.cz v pondělí zahájil pilotní provoz služby asistovaného výdeje léků na předpis. Pacienti si díky ní mohou léky vyzvednout v AlzaBoxu, aniž by museli osobně navštívit lékárnu. V první fázi je služba určena pouze vybrané skupině zákazníků, přičemž léky jsou doručovány do speciálních termo-monitorovaných schránek ve více než 700 AlzaBoxech v Praze a jejím blízkém okolí. Firma tím podle svých slov reaguje na silnou poptávku po modernizaci lékárenských služeb.
Celý proces probíhá pomocí mobilní aplikace Alzy. Zákazník v ní zadá identifikátor svého eReceptu, případně načte jeho QR kód, zvolí cílový AlzaBox a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do schránky. Následně je na lékárníkovi, aby zjistil dostupnost léku a výši doplatku a zvážil, zda je asistovaný výdej v daném případě vhodný. Farmaceut má přitom přístup k lékovému záznamu pacienta a finální slovo náleží právě jemu.
„Naším cílem je usnadnit přístup k lékům lidem, pro které je osobní návštěva lékárny složitá nebo časově náročná. Služba pomůže seniorům, nemocným i vytíženým zákazníkům získat potřebné léky pohodlněji, bez nutnosti dojíždět do lékárny, přičemž samotný výdej vždy probíhá standardně přímo v lékárně,“ vysvětluje místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.
Zavolat či napsat lékárníkovi jde vždy
Kontakt s odborníkem by podle firmy neměl ani v tomto případě chybět. „Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky nebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta,“ doplňuje Bena.
Léky jsou následně doručeny do schránek s nepřetržitým monitoringem teploty, kde jsou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu – standardní lhůta pro vyzvednutí činí 24 hodin. Členové programu AlzaPlus+ mají doručení zdarma i v tomto případě. Služba je nicméně dobrovolná a pacient se může i nadále rozhodnout navštívit lékárnu osobně.
Nové technologické řešení boxů
Kolik do projektu Alza investovala a kolik stojí výroba jedné termo-monitorované schránky, firma na dotaz e15 odmítla sdělit. „Jde o interní obchodní a provozní informace,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Zároveň ale zdůraznila, že projekt nezahrnuje jen samotné schránky, ale také technologické řešení, monitoring teploty, zabezpečení a nastavení kontrolních mechanismů tak, aby byl výdej pro pacienty bezpečný a splňoval pravidla zacházení s léčivy.
Konkrétní plány na expanzi Alza rovněž nezveřejnila. Na otázku, kolik by takových schránek mělo vzniknout a zda se služba časem objeví i mimo Prahu, firma reagovala pouze obecně. „Pokud bychom se rozhodli službu rozšířit i do dalších lokalit, budeme o jejím nastavení i dostupnosti veřejnost včas informovat,“ sdělila Čeřovská.
V Česku firma provozuje více než čtyři tisíce boxů. Pilotní provoz se tak týká zhruba šestiny celé sítě.
Alza má vlastní lékárnu
Alza se na tento krok připravila, na službě nespolupracuje s žádným z existujících řetězců. „Alza provozuje standardní lékárnu se všemi potřebnými povoleními a oprávněními a spolupracuje s většinou velkých distributorů,“ uvedla mluvčí.
V této souvislosti se firma odvolává na letošní průzkum společnosti Nielsen pro server Novinky.cz, podle kterého by zásilkové doručování léků využilo 70 procent dospělých Čechů. Podle dat zveřejněných serverem iDnes.cz by šlo dokonce až o 86 procent, pokud se započítají i ti, kteří tuto možnost zvažují. Více než čtyři pětiny lidí navíc považují službu za bezpečnou a pro 51 procent dotázaných je nejpreferovanější variantou doručení právě výdejní box.
Princip zásilkového výdeje s důrazem na odborný dohled podporují i zástupci lékárenského sektoru. „Zásilkový výdej léků na recept má být další službou pro pacienty. Nestoupne tím spotřeba léků a každý si bude moci vybrat, zda si léky vyzvedne v lékárně, nebo si je nechá poslat. Stále ale platí, že přímý kontakt s pacientem je nenahraditelný,“ řekla už dříve ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová.
Podle některých lékařů může nový systém pomoci zejména pacientům s omezenou hybností. „Možnost převzít si dlouhodobě předepisované léky mimo klasickou lékárnu, například prostřednictvím výdejního boxu nebo doručení až domů, by mohla představovat pro řadu pacientů výraznou úlevu. Ocení to zejména ti, pro které je cesta do lékárny problematická, například z důvodu dopravní dostupnosti, případně pacienti s omezenou hybností,“ uvedl pro server Hrot24.cz člen představenstva České lékařské komory Zdeněk Monhart.