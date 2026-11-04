Disney chystá masivní propouštění. O práci přijdou tisíce lidí, firma chce výrazně ušetřit
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- Americký mediální gigant Walt Disney plánuje propustit několik tisíc zaměstnanců.
Firma chce snížit náklady až o 20 procent a ušetřené peníze investovat do dalšího růstu.
K propouštění přistupují i další mediální společnosti, včetně Netflixu.
Americký mediální gigant Walt Disney plánuje zrušit několik tisíc pracovních míst. Informovaly o tom agentura Bloomberg a server CNBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Podnik na konci loňského září zaměstnával kolem 231.000 lidí.
Společnost Walt Disney podle zdrojů vyzvala některé manažery, aby snížili náklady až o 20 procent. Část ušetřených peněz chce investovat do filmové a televizní produkce, technologií či tematických parků.
Vedení firmy v srpnu uvedlo, že se nadále soustředí na snižování nákladů, aby získalo dodatečné finanční prostředky na investice do svého růstu. Dodalo, že zvažuje mimo jiné škrty v oblasti pracovní síly.
Propouští také Netflix, škrty se čekají i ve Skydance
O snižování nákladů v poslední době usilují i další zábavní společnosti. Americká streamovací služba Netflix například minulý měsíc uvedla, že hodlá zrušit zhruba tisíc pracovních míst, což odpovídá asi šesti procentům její celkové pracovní síly.
Předpokládá se, že ke snižování počtu zaměstnanců přikročí také mediální skupina Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros, píše server CNBC.