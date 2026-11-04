Trumpova volební katastrofa. Demokraté vyhráli i tam, kde 94 let neměli šanci
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Demokraté podle projekcí ovládli obě komory amerického Kongresu a připravili republikány Donalda Trumpa o většinu.
Překvapivá vítězství slaví i v tradičních republikánských baštách, například v Texasu a Kansasu.
Výsledek výrazně oslabí Trumpovu pozici a demokratům umožní zahájit vyšetřování jeho administrativy.
Demokraté podle projekcí amerických médií ovládli obě komory Kongresu Spojených států a zasadili republikánskému prezidentovi Donadu Trumpovi výraznou politickou porážku. V úterních volbách získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, kde uspěli také v několika tradičně republikánských státech. Výsledek podle agentury Reuters představuje ostré vysvědčení Trumpově administrativě, jejíž další prosazování politických priorit bude výrazně komplikovanější.
V úterních volbách Američané rozhodovali o všech 435 křeslech ve Sněmovně reprezentantů a 35 mandátech ve stočlenném Senátu. Republikáni dosud kontrolovali obě komory Kongresu, což Trumpovi umožňovalo relativně snadno prosazovat jeho legislativní priority. Podle projekcí televizních stanic CNN, NBC News a ABC však nyní většinu v obou komorách získají demokraté. V Senátu se do jejich většiny započítávají také dva nezávislí zákonodárci, kteří s Demokratickou stranou spolupracují.
Výsledkyy znamenají zásadní změnu mocenských poměrů ve Washingtonu. Demokraté budou moci od ledna, kdy se nově zvolený Kongres poprvé sejde, blokovat část prezidentových legislativních návrhů a zahájit rozsáhlá vyšetřování jeho administrativy. Zaměřit by se mohli například na podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny, postup imigračních úřadů při zásazích proti migrantům nebo kontroverzní stavební projekty ve Washingtonu.
Dosavadní lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se navíc mohl stát prvním černošským předsedou dolní komory v americké historii.
Demokraté uspěli i v republikánských baštách
Jedno z největších překvapení voleb přinesl Texas, kde sedmatřicetiletý demokrat James Talarico podle projekcí porazil republikána Kena Paxtona podporovaného Trumpem. Stal se tak prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas od roku 1988. Jeho vítězství je o to výraznější, že Trump v tomto státě v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil s náskokem téměř 14 procentních bodů.
Talarico, bývalý učitel a student teologie, během kampaně spojoval svou křesťanskou víru s progresivními politickými postoji. Důraz kladl na dostupnější vzdělávání, snižování životních nákladů a boj proti korupci. Oslovit se snažil také konzervativní voliče, mimo jiné kritikou politického rozdělování společnosti.
Pomohly mu rovněž kontroverze jeho republikánského soupeře. Paxton v minulosti čelil obvinění z podvodu s cennými papíry a v roce 2023 proti němu texaská Sněmovna reprezentantů zahájila impeachment. Senát státu Texas jej však následně obvinění zprostil. V roce 2024 navíc Paxton uzavřel dohodu s prokuraturou, díky níž se vyhnul soudnímu procesu v případu podvodu.
Historického vítězství dosáhli demokraté také v Kansasu. Jejich kandidát Adam Hamilton podle projekcí porazil dosavadního republikánského senátora Rogera Marshalla. Demokratický kandidát zde uspěl v senátních volbách poprvé po 94 letech, přestože Trump v Kansasu před dvěma lety zvítězil s náskokem 16 procentních bodů.
Významné úspěchy demokraté zaznamenali také v Severní a Jižní Karolíně. V Severní Karolíně zvítězil bývalý guvernér Roy Cooper nad Michaelem Whatleyem, někdejším předsedou Republikánského národního výboru. Cooper se stane prvním demokratem zvoleným do Senátu za tento stát od roku 2008. V Jižní Karolíně podle projekcí uspěla demokratka Annie Andrewsová, která porazila republikánku Darline Grahamovou, sestru zesnulého senátora Lindseyho Grahama.
Demokraté zároveň obhájili důležité senátní křeslo v Georgii. Devětatřicetiletý Jon Ossoff porazil republikána Mikea Collinse podporovaného Trumpem. Georgia přitom patří mezi klíčové volební státy a v prezidentských volbách roku 2024 zde Trump zvítězil o dva procentní body. Další senátní úspěchy si demokraté připsali například v Ohiu, Iowě a New Hampshiru.
Voliči řešili drahé bydlení i rostoucí životní náklady
Za výrazným úspěchem demokratů stojí podle povolebních analýz především nespokojenost Američanů s ekonomickou situací, vysokými životními náklady a dostupností bydlení. Demokratická strana se na tato témata soustředila po celý rok a opakovaně kritizovala republikány za to, že se jim nepodařilo dostatečně zmírnit finanční tlak na domácnosti.
Dostupnost bydlení patřila mezi zásadní otázky předvolební kampaně. Úroková sazba třicetiletých hypoték se podle realitního serveru Realtor.com v říjnu vyšplhala na nejvyšší úroveň za poslední tři roky, než následně klesla na 7,24 procenta. Průměrná cena benzinu v USA podle údajů organizace AAA dosahovala 4,14 dolaru za galon oproti 3,03 dolaru před rokem.
Ekonom serveru Realtor.com Jake Krimmel upozornil, že ačkoli demokraté získali od voličů jasný mandát zaměřit se na problémy každodenních výdajů, není zatím zřejmé, zda dokážou své sliby proměnit v konkrétní legislativní opatření. Samotná změna většiny v Kongresu podle něj nemusí automaticky znamenat rychlé zlepšení situace na americkém realitním trhu.
Dalším významným tématem voleb se stala válka s Íránem, která přispěla k růstu cen ropy a pohonných hmot. Podle Krimmela by případné ukončení konfliktu mohlo zmírnit inflační tlaky a postupně ulevit také hypotečnímu trhu. Upozornil však, že politická vůle konflikt ukončit ještě neznamená schopnost dosáhnout dohody přijatelné pro všechny zúčastněné strany.
Trump porážku odmítá připsat sobě
Trump na volební výsledky reagoval tvrzením, že republikáni by dosáhli drtivého vítězství, pokud by se na hlasovacích lístcích objevilo jeho jméno. Napsal to na své sociální síti Truth Social krátce poté, co americké televize začaly předpovídat demokratické vítězství ve Sněmovně reprezentantů.
Prezident přitom před volbami aktivně podporoval řadu republikánských kandidátů, včetně těch, kteří nakonec prohráli. Podle agentury Reuters výsledky ukazují rostoucí nespokojenost části amerických voličů s jeho hospodářskou politikou i zahraničněpolitickými kroky.
Trump následně v rozhovoru pro Times uvedl, že výsledky voleb přijme. Demokratická většina v obou komorách Kongresu však znamená, že ve zbývajících dvou letech svého prezidentského mandátu bude muset čelit výrazně silnější parlamentní opozici. Vedle komplikovanějšího prosazování zákonů mu hrozí také intenzivnější dohled nad činností jeho administrativy.