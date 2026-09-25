Airbus odhalil problém u 500 letadel. Polovina z nich už létá, výrobce uklidňuje cestující
Airbus odhalil výrobní vadu trupu u zhruba 500 letadel A321neo.
Přibližně polovina dotčených strojů už létá, závada však nepředstavuje bezpečnostní riziko.
Výrobce má řešení, evropské úřady ale mohou nařídit opravy.
Evropský výrobce letadel Airbus zjistil problém s kvalitou v konstrukci trupu letadel A321neo. Vada ale nepředstavuje bezpečnostní riziko a letadla nadále mohou létat. Firma zároveň uvedla, že zjistila zdroj problému a přijala opatření, aby se dál nešířil. Pro jeho odstranění je k dispozici řešení. Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že vada se týká zhruba 500 letadel, z toho zhruba 250 už je v provozu a 250 ve výrobě.
Další problém Airbusu může zkomplikovat navyšování výroby
Model A321neo je největším a nejoblíbenějším modelem Airbusu s jednou uličkou. Pojme až 244 cestujících a je navržen pro lety na vzdálenosti do 7400 kilometrů. Vada nemá vliv na model A321XLR s delším doletem, dodal zdroj.
Je to už druhý výrobní problém související s trupem tohoto nejprodávanějšího modelu v odvětví za posledních devět měsíců. Loni v prosinci Airbus nahlásil vadu na panelech trupu.
Airbus označil zjištění za problém kvality bez dopadu na bezpečnost, jeho vyřešení však způsobilo několikaměsíční zpoždění dodávek. Závada se objevila v době, kdy se Airbus snaží zvýšit výrobu letadel s jednou uličkou na 75 ze současných 60 měsíčně.
Firma upřesnila, že zjistila problém s ochranným povrchem některých podélných výztuh trupu letadla. Tyto součásti zpevňují trup a vedou po jeho délce. Airbus podle svého vyjádření zjistil příčinu problému a přijal opatření, aby se dál nešířil. Zároveň už má k dispozici řešení, jak závadu odstranit.
Polovina dotčených letadel už létá, okamžité opravy nejsou nutné
Zdroj dodal, že Airbus problém zaznamenal v létě. První výsledky podrobnější analýzy však společnost získala teprve nedávno. Část letadla, které se problém týká, vyrábí firma Stelia, což je divize Airbusu zabývající se leteckými konstrukcemi.
Zákazníci nadále přebírají dodávky letadel a netrvají na tom, aby byly předem provedeny dodatečné opravy, uvedl zdroj. Airbus totiž zákazníkům sdělil, že bezprostřední oprava není nutná. Evropské regulační orgány však mohou vydat směrnici, která bude vyžadovat opravu těchto závad v určité lhůtě.
Airbus od zahájení programu získal objednávky na více než 7800 letadel A321neo a dosud jich dodal přes 2200. Počet nevyřízených objednávek na tyto letouny na konci srpna činil více než 5600. Airbus zahájil dodávky stroje A321neo zákazníkům v dubnu 2017.