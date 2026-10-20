Jančura se omluvil za své vlaky. Nejnižší třídu zruší, staré vozy pošle na rekonstrukci
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- Šéf RegioJetu reagoval na kritiku ze strany cestujících.
- Ti nejčastěji poukazují na nefunkční klimatizaci ve starých vagonech.
- Proměnou má projít hlavně nejlevnější třída Lowcost.
Majitel RegioJetu Radim Jančura přiznal nevyhovující stav části svých vagonů. Není spokojený s výkonem klimatizací ani se stavem interiéru v nejnižší třídě Lowcost. Tu chce zrušit a nový standard pojmenovat Economy, píší Hospodářské noviny.
„Toto léto bylo špatné, musím se našim cestujícím osobně omluvit,“ řekl Jančura. Na kompenzacích za nefunkční klimatizaci podle něj RegioJet letos vyplatil desítky milionů korun. Právě na časté výpadky klimatizace si zákazníci stěžovali a stěžují nejčastěji.
RegioJet využívá hlavně ojeté vlaky vyřazené v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Všech zhruba 300 vagonů má projít během příštích tří let úpravami vzduchotechniky a napájení. „Hlavní cíl je do května 2027 zvýšit výkon klimatizace všech vozů o 50 procent,“ sdělil deníku Jančura.
Lowcost skončí
Největší změny se dotknou nejnižší třídy Lowcost, která se přejmenuje na Economy. Firma ji představí příští rok. Nyní ji zajišťují velkoprostorové vagony se sedadly po dvojicích. Pocházejí z 80. let a poslední rekonstrukcí prošly po roce 2000.
„Do dvanácti měsíců by měly být ve všech vagonech dosavadní třídy Lowcost vyměněny sedačky, které budou mít v sobě i bezdrátové nabíječky, k tomu budou k dispozici i USB a zásuvky 230 V,“ popsal deníku Jančura. RegioJet už letos představil obnovu vyšších tříd Standard a Relax.
Do budoucna ale Jančura počítá s koncem ojetin a s pořízením nových vozů. Nebude to podle něj ale dříve než za pět let. Firma nyní řeší aktuálnější problém – od prosince má vyjet na linku z Prahy přes Vysočinu do Brna, dosud ale nedostala objednané vlaky od polské společnosti Pesa. Hrozí tak, že i na tuto trasu bude dočasně posílat soupravy složené ze starých vagonů.