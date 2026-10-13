Stevardi vyjdou levněji. České dráhy vymění část svých lidí, inspirují se u konkurence
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- Na stevardy jsou nižší nároky a mají také nižší mzdy.
- Dráhy předpokládají, že jim změna ušetří peníze.
- Není však jasné, zda podnik nové lidi sežene – už u vlakvedoucích je velká fluktuace.
České dráhy začnou nabírat stevardy, kteří mají příští rok nahradit část vlakvedoucích, respektive průvodčích. Na profesi jsou nižší nároky a náleží za ni také nižší odměna, dráhy tak mohou ušetřit. Na chystanou změnu upozornily Hospodářské noviny.
Se stevardy dráhy počítají pro linku R8 z Brna do Bohumína, kterou mají převzít od RegioJetu v prosinci 2027. Další by měla být linka R12 z Brna do Olomouce a Jeseníku. Vlakvedoucí tam zřejmě zůstane jen jeden, který se bude starat o vypravení vlaku, zatímco stevard se bude věnovat jen odbavování cestujících, popsal deník.
Postupně by se stevardi mohli objevit na dalších linkách. Zejména tam, kde si zvládne vlak před vypravením zkontrolovat sám strojvedoucí. Náplň práce stevarda a vlakvedoucího i nároky na ně se totiž liší. V delších vlacích je obvykle několik lidí s vyšší kvalifikací, práci vlakvedoucího ale vykonává jen jeden. Ostatní fungují jako průvodčí.
Pozice má přilákat studenty
Podle Jiřího Ješety, náměstka generální ředitelky Českých drah, to pomůže snížit náklady. Stevardi jsou v pátém tarifním stupni, vlakvedoucí v osmém nebo devátém. Zatímco v prvním případě je základní mzda kolem 26 tisíc korun, u vlakvedoucích je to přes 30 tisíc. Další velkou část mzdy pak tvoří různé příplatky. Rozdíl mezi mzdou vlakvedoucího a stevarda může být přes 10 tisíc korun.
Není tak jasné, zda dráhy na pozici s nižší mzdou seženou dostatek lidí. Už dnes je na pozici vlakvedoucích dost velká fluktuace, pro část lidí je to jen přestupní stanice k jiné práci na železnici. Dráhy podle něj neplánují propouštět, ke snížení stavů bude stačit běžná fluktuace.
„Myslíme si, že by o tu novou profesi mohl být zájem, hlavně na Moravě, které se to teď nejvíc týká. Mohlo by to přilákat typově jiné uchazeče, studenty a podobně, protože nebudou takové vstupní bariéry,“ řekl deníku náměstek Ješeta.
Ke kroku se České dráhy inspirovaly u konkurenčního Regiojetu, se kterým se nejčastěji utkávají v soutěžích o jednotlivé linky i celé regiony. Minulý měsíc například získaly rekordní zakázku za 165 miliard korun na provoz vlaků v Praze a Středočeském kraji na dalších třicet let. U RegioJetu strojvedoucího doplňuje takzvaný teamleader, který odpovídá pozici vlakvedoucího, zatímco stevardi se starají hlavně o odbavení cestujících a občerstvení.