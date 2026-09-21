Metro D se může protáhnout až na Libuš. Praha získala stavební povolení na další stanici
- Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení stavbu stanice metra Libuš na budované lince D.
- Nyní bude podnik v soutěži hledat firmu pro výstavbu stanice.
- Stanice Libuš by se mohla otevřít spolu s prvním úsekem metra v roce 2032.
Získání zatím nepravomocného stavebního povolení na novou stanici vyplývá z informací Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) a potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
Získání pravomocného stavebního povolení na Libuš je podle Šabíka podmínkou pro to, aby podnik mohl začít hledat v soutěži firmu pro výstavbu stanice. Pokud by stihl zahájit stavbu do poloviny roku 2028, mohla by v roce 2032 první část linky začít jezdit nikoliv na Nové Dvory, ale až na Libuš.
Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Druhý úsek na Nové Dvory, který zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice, pak dopravní podnik zahájil letos v červnu. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032.
Plánované jsou vlaky bez řidičů
Zahájení stavby druhé části linky mezi Ryšánkou a Novými Dvory nabralo více než dvouleté zpoždění kvůli řízením u antimonopolního úřadu, který řešil tendr na dodavatele. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní DPP hledá v tendru. Výsledek by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Město plánuje automatické sestavy nasadit i na lince C.
Vedle úseku linky D z Pankráce do Písnice je v plánu její vedení z Pankráce na náměstí Míru. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Výhledově pak město plánuje její prodloužení až na náměstí Republiky.
Pražští radní nedávno schválili názvy stanic linky. U dvou z nich nastaly oproti dosud používaným pracovním názvům změny. Stanice nazývaná Olbrachtova je nově Ryšánka, druhá změna je z Náměstí Bratří Synků na Nusle. Radní naopak neschválili místopisnou komisí navržené názvy Tempo pro Nové Dvory, Sídliště Písnice namísto Písnice a Prameny pro Depo Písnice. O finálním názvu stanice s pracovním názvem Depo Písnice bude teprve rozhodnuto.