Piloti z muslimských zemí nesmí do Izraele ani přes něj. K zákazu přistoupily AirFrance i Smartwings
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- Izrael zakázal pilotům a členům posádek z vybraných zemí létat do Izraele nebo přes jeho vzdušný prostor.
- Omezení se týká 31 zemí s muslimskou většinou.
- Jde o reakci na pokus ománského pilota unést letadlo a havarovat s ním v Tel Avivu.
Izraelské ministerstvo dopravy oznámilo podle tamní televizní stanice N12 nové opatření, podle něhož piloti a členové palubního personálu na letech do Izraele nesmějí mít státní ani dvojí občanství zemí, které s Izraelem nemají diplomatické vztahy.
Omezení se týká 31 zemí s muslimskou většinou včetně Alžírska, Tuniska, Íránu, Ománu, Saúdské Arábie, Pákistánu a Nigeru, jejichž státní příslušníci již nesmějí cestovat přes izraelský vzdušný prostor.
Děje se tak poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Flydubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu.
Francouzská letecká společnost Air France potvrdila, že bude nová pravidla dodržovat. „Stejně jako všechny letecké společnosti je i Air France povinna dodržovat vstupní předpisy stanovené úřady zemí, do nichž létá, a to jak pro své zákazníky, tak pro zaměstnance,“ uvedla.
Stejně postupují i české aerolinky Smartwings, které mají od tohoto měsíce tureckého vlastníka. Společnost podle stanice Al-Džazíra potvrdila, že obdržela novou izraelskou směrnici a bude se těmito předpisy řídit.
„Směrnici od izraelských úřadů jsme obdrželi v září 2026. Tuto směrnici jsme pečlivě přezkoumali a nadále sledujeme a plníme všechny požadavky vydané příslušnými orgány,“ sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ní nemá nyní směrnice žádný dopad na provoz, řízení posádek ani nasazování členů posádek na lety do Izraele a zpět.
Jde o diskriminaci?
Opatření by podle některých odborníků mohlo letecké společnosti vystavit žalobám za diskriminaci, napsala Al-Džazíra. „Vyloučení zaměstnanců z určitých letů z důvodu, že mají alžírskou, tuniskou, íránskou nebo jinou státní příslušnost uvedenou na izraelském seznamu, je přímou diskriminací – a to i bez ztráty mzdy,“ uvedla pařížská advokátka Clara Gandinová. Podle ní by tato omezení mohla být v rozporu s francouzským pracovním právem.
„Toto opatření vychází z obecného předpokladu, který představuje diskriminační předsudek: každý občan těchto 31 zemí, z nichž většina má arabskou nebo muslimskou většinu, je považován za potenciální bezpečnostní hrozbu,“ dodala.