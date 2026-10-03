Smartwings už šéfují Turci. Nahradili českého miliardáře a manažera
- Generálním ředitelem letecké společnosti Smartwings se po převzetí tureckou leteckou společností Pegasus Airlines stal Emre Pekesen, nahradil Romana Vika.
- Finanční ředitelkou je Nur Karabacaková, která vystřídala Jiřího Jurána. Oba turečtí manažeři dosud působili v Pegasus Airlines.
- Společnost Smartwings o tom informovala na síti LinkedIn, upozornily servery Zdopravy.cz a Airways.cz. Pegasus Airlines získala České aerolinie (ČSA) a skupinu Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun.
Pekesen do Pegasusu nastoupil v roce 2010 jako obchodní ředitel. Později se stal skupinovým ředitelem prodeje a plánování sítě. Karabacaková se v roce 2018 stala manažerkou pro vztahy s investory, následně byla vedoucí skupiny pro rozpočet a kontrolu nákladů.
"Děkujeme oběma za jejich cenný přínos společnosti Pegasus v uplynulých letech a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich nových rolích ve společnosti Smartwings," uvedly Smartwings.
Pegasus Airlines dříve oznámila, že ČSA kupuje včetně jejích dceřiných společností a souvisejících pohledávek. Po akvizici má skupina dohromady více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů.
"Smartwings bude i nadále působit pod svou zavedenou značkou, přičemž si zachová své každodenní provozní činnosti, vztahy se zákazníky i poskytování služeb," uvedla ve středu mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Podle spoluzakladatele Smartwings Jiřího Šimáněho je Pegasus Airlines správným partnerem, který podpoří budoucí růst a vytvoří dlouhodobou hodnotu pro všechny, kteří jsou s oběma společnostmi spojení.
"Společně můžeme dále růst a nabídnout našim cestujícím více možností, než bychom dokázali každý samostatně," uvedla generální ředitelka Pegasus Airlines Güliz Öztürková.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. V současnosti je to největší česká letecká společnost. Provozuje linky do 80 destinací ve 20 zemích, charterové a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Její síť zahrnuje 161 destinací v 57 zemích, z toho 39 vnitrostátních v Turecku a 122 mezinárodních. Po akvizici společností ESAS Holding přešly aerolinky v roce 2005 na nízkonákladový obchodní model. ESAS vlastní rodina miliardáře Ševketa Sabanciho (1936 - 2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků.