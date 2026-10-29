Tesco v Česku smazalo půlmiliardovou ztrátu a hlásí zisk. Návrat do plusu přichází v době spekulací o prodeji
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- Tuzemské Tesco se v uplynulém finančním roce vrátilo ze ztráty téměř půl miliardy korun do čistého zisku 387 milionů korun při tržbách 44,5 miliardy korun.
Do plusu se překlopila i franšízová síť prodejen Žabka, přičemž k obratu oběma řetězcům pomohlo oživení spotřeby a návrat růstu reálných mezd českých domácností.
Pozitivní hospodářské výsledky přicházejí v době, kdy mateřská britská skupina Tesco PLC podle informací Financial Times zvažuje možný odchod a prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně Česka.
Obchodní řetězec Tesco Stores ČR vykázal v uplynulém účetním roce zisk 387 milionů korun, o rok předtím se naopak dostal do ztráty 488 milionů korun. V zisku 16,6 milionu korun byla po předchozí ztrátě 13 milionů korun také společnost Tesco Franchise Stores ČR, která provozuje síť Žabka. Vyplývá to z uzávěrek společností k účetnímu roku do 28. února 2026. Na začátku července napsal server deníku Financial Times (FT), že britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky.
Tržby řetězce Tesco Stores ČR vzrostly meziročně o 0,4 procenta na zhruba 44,5 miliardy korun. Žabka tržby zvýšila také zhruba o 0,4 procenta na 1,58 miliardy korun. Obě firmy jsou součástí britské skupiny Tesco PLC.
Zlepšování a stabilizace
„Spotřebitelský sortiment v uplynulém období vykazoval postupné zlepšování a stabilizaci, podpořené zejména růstem reálných mezd a obnovující se kupní silou domácností. Spotřeba domácností zůstává klíčovým tahounem ekonomického růstu,“ uvádí společnost v uzávěrce.
Tesco má v Česku 184 obchodů, které zahrnují obchodní centra, hypermarkety i menší lokální formáty prodejen a také poskytuje on-line nákupy. Žabka čítá 113 obchodů, v předchozím roce jich bylo o čtyři více.
Průměrný počet zaměstnanců Tesco Stores ČR klesl meziročně z 6406 na 6333. Osobní náklady, do kterých se zahrnují mzdy či výdaje na zdravotní a sociální pojištění, stouply asi o 3,2 procenta na 5,03 miliardy korun.
Tesco do Česka vstoupilo v roce 1996 a od té doby rozšířilo své aktivity i mimo potravinářský sektor. Provozuje podle účetní uzávěrky například 17 čerpacích stanic, prodává ve svých prodejnách oblečení pod značkou F&F a provozuje virtuálního operátora Tesco Mobile.
Největším obchodním řetězcem v Česku je Lidl z německé skupiny Schwarz, kam patří i řetězec Kaufland. Firma v prosinci 2023 změnila právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným, v důsledku čehož měla prodloužené finanční období, které trvalo od 2. prosince do 28. února 2025. Tržby v tomto období dosáhly 107,8 miliardy korun a firma vykázala čistou ztrátu 1,3 miliardy korun.