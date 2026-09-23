Schyluje se k velké bitvě o české Tesco. Zájem má Lidl, Albert i Biedronka
- O české a slovenské Tesco mají podle FT soupeřit velcí hráči včetně vlastníků Lidlu, Albertu a Biedronky.
První nabídky se očekávají do konce září, seznam uchazečů ale nemusí být konečný.
České a slovenské aktivity se mají prodávat odděleně od maďarského byznysu.
Hledání kupce řetězce Tesco pro aktivity v Česku a na Slovensku zřejmě brzy pokročí. Mezi zájemci jsou podle listu Financial Times německá Schwarz Group (vlastní Lidl a Kaufland), nizozemský Ahold Delhaize (provozující v Česku síť Albert) a polská Biedronka. První nabídky mají dorazit do konce září. Do procesu přitom mohou vstoupit ještě další zájemci.
Financial Times už v červenci informoval, že Tesco připravuje prodej celé své kontinentální evropské divize, která zahrnuje obchody v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Evropské aktivity řetězce loni vytvořily tržby 4,5 miliardy liber, tedy zhruba 125 miliard korun, jejich upravený provozní zisk ale dosáhl jen 115 milionů liber.
Tesco při přípravě transakce spolupracuje s investičními bankami Goldman Sachs a Citi. České a slovenské aktivity chce podle FT prodat odděleně od maďarského byznysu. Právě u něj list očekává komplikovanější prodej kvůli zásahům maďarské vlády do maloobchodního trhu.
O Tesco se hlásí jeho přímí konkurenti
Všichni tři zmiňovaní zájemci už mají ve střední Evropě vlastní maloobchodní síť. Schwarz Group prostřednictvím Lidlu působí v Česku i na Slovensku, v Česku má i řetězec Kaufland. Nizozemský Ahold Delhaize provozuje v Česku supermarkety a hypermarkety Albert. Biedronka, kterou vlastní portugalská maloobchodní skupina Jerónimo Martins, vstoupila v loňském roce na slovenský trh.
Podnikání Tesca ve východní Evropě v posledních letech čelí rostoucímu konkurenčnímu tlaku. Řetězec má podle FT v regionu celkem 561 prodejen. Zvláštní problémy provázejí jeho podnikání v Maďarsku, kde Tesco v roce 1995 otevřelo svůj první obchod v kontinentální Evropě.
Poslední velký byznys Tesca mimo domácí trh
Evropská divize je posledním významným podnikáním Tesca mimo Británii a Irsko. Prodej středoevropských aktivit by tak završil dlouhý ústup společnosti ze zahraničních trhů.
Tesco začalo své někdejší mezinárodní impérium výrazně zmenšovat po účetním skandálu na domácím trhu v roce 2014. Ještě o rok dříve uzavřelo ztrátový americký projekt Fresh & Easy. V roce 2015 následoval prodej jihokorejského byznysu za 4,2 miliardy liber.
Za tehdejšího šéfa společnosti Davea Lewise se Tesco v roce 2020 zbavilo také aktivit v Thajsku a Malajsii, za které inkasovalo osm miliard liber. Z někdejší rozsáhlé mezinárodní sítě tak postupně zůstaly především trhy ve střední Evropě.
Lewisův nástupce Ken Murphy během posledních pěti let soustředil pozornost zejména na domácí britský trh. Tesco tam podle FT upevňovalo svou pozici mimo jiné pomocí cenových akcí navázaných na věrnostní kartu a srovnáváním cen s diskontním konkurentem Aldi.
Tesco, Schwarz Group a Ahold Delhaize odmítly informace Financial Times komentovat. Biedronka na žádost listu o vyjádření bezprostředně nereagovala.
Tesco čelí silné konkurenci
Samotný český byznys, který zaměstnává zhruba sedm tisíc lidí, loni utržil 1,6 miliardy eur a letos by to podle dokumentu mělo být o 200 milionů eur více. Slovensko má v obou letech stagnovat na úrovni 1,7 miliardy eur.
U provozního zisku je vidět, jak silné konkurenci Tesco v Česku čelí. Loni zde firma vykázala ukazatel EBITDA ve výši 75 milionů eur a letos by tuto hodnotu měla zopakovat. Na Slovensku přitom EBITDA činila 120 milionů eur, tedy téměř o dvě třetiny více. Letos má však klesnout na 100 milionů eur.
Složité postavení na trhu je také důvodem, proč podle expertů nebude jednoduché středoevropský byznys Tesca prodat. V Česku velmi konkurenčnímu oboru dominují německé řetězce Kaufland a Lidl, nezanedbatelnou část tržeb si od pandemie covidu ukusují také online obchody. Nevýhodou pro Tesco může být i provozování více formátů prodejen.
„Má jak nejmenší, tak velké obchody. To je manažersky mnohem náročnější uřídit než v případě jedné typizované prodejny,“ říká zdroj z trhu, který si nepřál být jmenován. Velké řetězce podle něj navíc musejí investovat souhrnně desítky miliard korun ročně, jinak by je konkurence převálcovala.
Rozmanitá síť prodejen nemusí být jen jednou z příčin slabších hospodářských výsledků, může komplikovat i samotný prodej. Jeden z potenciálních zájemců, kterého redakce e15 oslovila, uvedl, že transakci sleduje. Zájem by však měl případně jen o omezený počet prodejen stejného formátu.