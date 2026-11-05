Výhrůžky bombami zasáhly leteckou dopravu v Evropě, dotkly se i letů do Prahy
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Některá letadla nouzově přistála, jiná dorazila do cíle.
- Bombové hrozbě čelila i čtyři letadla mířící do Prahy.
- Prohlídky neodhalily žádné výbušniny ani jiné podezřelé předměty.
Bombové hrozby se ve čtvrtek dotkly několika komerčních letů v různých částech Evropy. Tři stroje bezpečně přistály v Bulharsku, další například ve Vídni, Bruselu, Miláně nebo Bukurešti. Bombová varování byla zaměřená i na čtyři letadla mířící do Prahy. Postižené lety - například do Dublinu, Helsinek, Madridu či Varšavy - byly buď odkloněny na jiná letiště k nouzovému přistání, nebo bezpečně dorazily do cílových destinací. Dosavadní prohlídky na jejich palubách neodhalily žádné nebezpečné ani podezřelé předměty.
Tři letadla irské společnosti Ryanair musela v Bulharsku nouzově přistát kvůli bombovým hrozbám, informovala místní média s odvoláním na vládní zdroje. Dva stroje přilétající z Kodaně a z Madridu přistály v Sofii, uvedla stanice bTV s odkazem na ministra vnitra, zatímco televize Nova TV se odvolala na ministra dopravy. Třetí letadlo přiletělo z Londýna a přistálo v Plovdivu, informovala média.
Bulharské ministerstvo dopravy potvrdilo, že bezpečnostní prohlídky po přistáních neodhalily nic mimořádného. „Po přistání byly provedeny nezbytné kontroly v souladu s platnými postupy a nebyly zjištěny žádné problémy,“ sdělilo agentuře Reuters bulharské ministerstvo dopravy. Provoz na letištích v Sofii i v Plovdivu se podle ministerstva vrátil do normálu.
Rumunská zpravodajská služba uvedla, že hrozba bombového útoku byla nahlášena také u letu společnosti Wizz Air z Milána do Bukurešti. Dodala, že letadlo bezpečně přistálo v rumunské metropoli a hrozba se nepotvrdila.
Na letišti v Kodani se výhrůžky týkaly dvou letů. Při prohlídkách letadel nebylo nalezeno nic podezřelého, uvedla policie pro dánskou tiskovou agenturu Ritzau. Policie neupřesnila, o které lety šlo.
Abstraktní výhrůžky
Let společnosti Finnair z Helsinek, provozovaný dopravcem Jettime, dnes bez problémů přistál ve Vídni poté, co byla přijata bombová hrozba, uvedl podle agentury Reuters mluvčí finského dopravce. Společnost už předtím informovala, že jiný její let, směřující do Říma, rovněž přistál po přijetí bombové hrozby. Italské letectvo zároveň vyslalo stíhačky, aby stroj doprovodily na římské letiště Fiumicino.
Poplach kvůli bombě na palubě letadla nezpůsobil na římském letišti Fiumicino žádné narušení provozu, uvedla společnost ADR, která toto letiště spravuje. „Veškeré kontrolní a bezpečnostní úkony skončily s negativním výsledkem, aniž by jakkoli ovlivnily běžný provoz letiště,“ uvedla společnost.
Ani ve Vídni žádné skutečné nebezpečí zjištěno nebylo. Policejní mluvčí podle agentury DPA označil výhrůžku za „abstraktní“ a poukázal na podobné předchozí incidenty.
Polské aerolinky LOT oznámily, že let z Varšavy do Bruselu bezpečně přistál v cílové destinaci poté, co bylo přijato bezpečnostní varování. Žádná hrozba se však nepotvrdila. „Po obdržení informace o potenciální bezpečnostní hrozbě pro let LO235 z Varšavy do Bruselu byla posádka upozorněna a provedla kontrolu na palubě v souladu se stanovenými postupy. Žádné podezřelé předměty nebyly nalezeny,“ uvedl mluvčí LOT.
Bojovníci mužského státu
Společnost Wizz Air oznámila, že její let W4 6387 mířící do Varšavy byl po startu z milánského letiště Malpensa odkloněn do Vídně, rovněž kvůli bombové hrozbě.
Další dvě letadla, kterých se týkala varování před bombou - spoj společnosti Aegean Airlines ze Soluně a spoj společnosti Ryanair z Porta - bezpečně přistála v cílové destinaci na milánském letišti Malpensa, uvedla agentura ANSA.
Podle agentury ANSA a dalších italských médií bomby na palubě dvou letadel z Dublinu a Helsinek do Itálie oznámil e-mail rozeslaný zaměstnancům společnosti ADR, která spravuje římská letiště. K oznámení se v e-mailu hlásí skupina s názvem Bojovníci mužského státu, která by měla zastávat názory proti emancipaci žen a práv LGBT+ lidí. V textu zveřejněném deníkem Corriere della Sera pisatelé tvrdí, že skupina dnešním dnem vstoupí do dějin. „Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat,“ stojí podle deníku v textu.
Úřad francouzského premiéra informoval, že airbus společnosti Aer Lingus letící z Dublinu do Říma byl kvůli bombovému poplachu odkloněn na leteckou základnu Évreux na severu Francie.
Bombové hrozbě čelila i čtyři letadla mířící do Prahy. Závažnost hrozeb byla podle české policie nízká a provoz mezinárodního letiště Václava Havla kvůli ní nebyl omezen. Pyrotechnické prohlídky všech čtyř letadel byly negativní, řekl později mluvčí cizinecké policie.
Několik letů po celé Evropě už dříve tento týden obdrželo falešné bombové hrozby, které vedly k prohlídkám či odkloněním letů. Takové hrozby nejsou novým jevem, ale přicházejí v době zvýšeného geopolitického napětí, kdy úřady varují před množstvím hybridních výstrah.