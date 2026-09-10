Při evakuaci letadla do Prahy šlo o vteřiny. Požár na palubě v Miláně spustila běžná věc v tašce
- Na milánském letišti Malpensa vypukl požár na palubě letadla společnosti EasyJet směřujícího do Prahy.
Při rychlé evakuaci pomocí nouzových skluzavek nebyl nikdo vážně zraněn a incident si vyžádal jen dvě drobná poranění a hodinové omezení provozu letiště.
Příčinou požáru v rolovajícím stroji byla podle prvotních informací italských médií pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z pasažérů.
Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA a deník Il Sole 24 Ore.
Incident se stal asi v 17:30 a okamžitě byla zahájena veškerá bezpečnostní opatření. Kvůli tomu byl také asi na hodinu omezen provoz letiště. Vážně zraněn z letadla nebyl nikdo, pouze dvě osoby utrpěly při evakuaci drobná poranění, napsala ANSA.
Podle deníku Il Sole 24 Ore byla příčinou požáru pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících.