Dron se nad Prahou přiblížil dopravnímu letadlu. Létal více než kilometr vysoko, pilota policie nenašla
- Piloti dopravního letadla při přistávání v Praze spatřili dron ve výšce zhruba 1,3 kilometru.
- Stroj létal výrazně výše, než pravidla v daném místě dovolují, informoval server iRozhlas.cz.
- Policii se nepodařilo zjistit, kdo dron ovládal, a případ proto odložila.
Piloti skandinávské společnosti SAS narazili začátkem srpna při přiblížení k pražskému Letišti Václava Havla na dron. Bezpilotní stroj zahlédli přibližně nad Štěrboholy ve chvíli, kdy se jejich letoun nacházel asi 1,3 kilometru nad zemí. Řízení letového provozu následně na dron upozornilo další posádky v okolí.
Policie případ vyšetřovala, viníka se jí však vypátrat nepodařilo. „Mohu potvrdit, že jsme se věcí zabývali a vyžádali si taktéž veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili,“ uvedla pro iRozhlas.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Dron se pohyboval mnohonásobně výše, než bylo v dané části Prahy povoleno. Platí zde limit 100 až 120 metrů a let měl být zároveň zanesený do systému DroneMap. Úřad pro civilní letectví potvrdil, že ani jedna z těchto podmínek splněna nebyla.
Drony v okolí letiště
Na rizika létání s drony upozorňuje také Letiště Praha. V okolí letiště se dopravní letadla nacházejí v kritických fázích vzletu a přistání, provoz dronů je proto regulovaný. Piloti bezpilotních strojů si mají před letem ověřit podmínky v digitální mapě a v řízeném okrsku letiště dodržovat maximální výšku stanovenou pro konkrétní oblast. Pro lety nad běžný limit 120 metrů platí zvláštní podmínky a v některých případech je nutná koordinace s letištěm a Řízením letového provozu.
Počet hlášených událostí spojených s drony v posledních letech roste. V roce 2023 jich úřad evidoval 172, o rok později už 572 a letos do 6. srpna dalších 402. Jak již dříve e15 informovala, v květnu narušil neoprávněný let dronu provoz přímo v bezletové zóně Letiště Václava Havla. Jedno letadlo tehdy muselo být odkloněno do Vídně a několik dalších nabralo zpoždění. Policie v tomto případě podezřelého muže zadržela a dron zajistila.