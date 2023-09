Renáta Kellnerová | PPF | Miliardáři | e15.cz

Hodnota majetku: 361 miliard korun

Věk: 56

56 Obor: finance, telekomunikace, reality

finance, telekomunikace, reality Zdroj majetku: skupina PPF

Podle Jiřího Šmejce, který skupinu PPF řídí a v budoucnu by se mohl stát i jejím akcionářem, byl prodej ruských aktiv jednoznačně správný krok. „O odchodu nebyla žádná diskuze – jsou základní principy, které jsou důležitější než to, zda vyděláte o pár korun víc či míň,“ řekl během červnového setkání s novináři.

Z finančního hlediska pak podle něj bylo dobře, že PPF dokázala ruská aktiva, tedy včetně tamního Home Creditu a nemovitostí, odprodat rychle. „Dnes už by to nebylo kvůli potřebě různých povolení tak snadné,“ poznamenal. Peníze získané z prodeje ruských nemovitostních aktiv podle něj hodlá skupina PPF reinvestovat ve chvíli, kdy se v realitách najdou vhodné investiční příležitosti.

Právě Rusko, ale také Čína a některé další asijské trhy byly po řadu let jedním ze základních pilířů podnikatelských aktivit PPF. Společnost, kterou řídí investor Jiří Šmejc, však z těchto regionů postupně ustupuje. To dokládá i prodej aktivit Home Creditu na Filipínách a v Indonésii japonské bance Mitsubishi UFJ Financial Group.

„Měli jsme poměrně zásadní nevýhodu, protože jsme neměli bankovní licenci (na Filipínách a v Indonésii – pozn. red.) a bylo jasné, že kvůli regulacím ji nemůžeme získat. Takže byly dvě možnosti: buď najít partnera, nebo byznys odprodat. Partner preferoval si ho odkoupit,“ vysvětlil Šmejc s tím, že ani v Číně nevidí způsob, jak dlouhodobě samostatně obchodovat.

Svou budoucnost vidí PPF vedle domácího, tedy českého trhu hlavně na vyspělých trzích, ať už v západní Evropě, či v USA. Soustředí se hlavně na odbytiště s potenciálem retailových zákazníků nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou. Rok 2022 ostatně nazvala největší akcionářka PPF a nejbohatší Češka Renáta Kellnerová ve výroční zprávě obdobím „hledání nové stability a cesty do budoucna“.

Pozornost poutala PPF v poslední době mimo jiné investicemi do akcií veřejně obchodovaných firem. Vybudovala si významné podíly v německé mediální skupině ProSiebenSat1.Media, polské logistické skupině InPost či švédské streamingové platformě Viaplay. Rovněž skupina koupila podíl v největším světovém prodejci jachet MarineMax. Tato americká společnost má akcie zalistované na newyorské burze.

Na domácím trhu vidí PPF velký potenciál v růstu Air Bank. Té se daří i přesto, že loni sešlo z plánovaného sloučení s Moneta Money Bank. „Když vidíme, jak roste Air Bank, tak se potvrzuje, že růst banky předčí synergie s Monetou,“ podotkl. Jen letos by Air Bank měla získat okolo 100 tisíc nových klientů. Rozmachu bankovního domu výrazně pomáhá úzká spolupráce s telekomunikační firmou O2, kterou PPF rovněž ovládá. Právě synergie mezi jednotlivými firmami ve skupině v Česku i v dalších zemích je něco, na co PPF klade velký důraz.

Unikátní video o Petru Kellnerovi