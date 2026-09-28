Budu hrdý, až každý třetí dělostřelecký granát v USA ponese otisk CSG, říká šéf CSG Defense North America
- CSG v USA zaměstnává přes 4000 lidí a chce se vedle výroby munice prosadit také v oblasti pozemních systémů a pohonných technologií pro bezpilotní systémy.
- Muniční závod Future Artillery Complex v Iowě má po dokončení vyrábět až 36 tisíc naplněných dělostřeleckých granátů ráže 155 mm měsíčně.
- „Vyvinout skvělý produkt je i nadále nutné, ale už to opravdu nestačí,“ říká prezident CSG Defense North America David C. Jacobs.
Český obranný průmysl si ve Spojených státech razí cestu k miliardovým zakázkám. „Budu hrdý, až budeme moci říci, že každý třetí dělostřelecký granát vyrobený v USA ponese otisk naší značky,“ říká v rozhovoru šéf CSG Defense North America David C. Jacobs.
Zbrojní sektor zažívá největší posun od studené války. Jaké trendy dnes přepisují jeho pravidla?
Klíčové jsou tři věci: odolnost, kapacita a rychlost společně s nástupem technologií dvojího užití. Války na Ukrajině i na Blízkém východě přinesly obrovskou naléhavost. Vládám už nestačí mít nejmodernější technologie, zásadní je, jestli tyto systémy dokážou v boji přežít a zda je zvládáme vyrábět dostatečně rychle a ve velkých objemech.
Jinak řečeno, mění se samotná filozofie moderní armády.
Přesně tak. Ústřední roli dnes získávají technologie jako umělá inteligence, autonomní systémy nebo drony. Válka na Ukrajině jasně ukázala, jak rozhodující mohou být drony pro průzkumné i přesně naváděné úderné mise.
Co je dnes pro úspěch v obranném průmyslu důležitější: špičkový vývoj, nebo výrobní kapacity?
Obojí. Proto investujeme do vývoje klíčových technologií, jako jsou pohonné systémy pro zmíněné bezpilotní systémy. A zároveň se vertikálně integrujeme s cílem odstranit úzká hrdla v dodávkách pro výrobu munice.
Převzal jste odpovědnost za klíčovou část podnikání skupiny. Kde vidíte největší příležitosti k růstu v Severní Americe?
Chceme být dlouhodobým partnerem, který pomáhá řešit výzvy amerického obranného trhu a spolupracuje s tamní armádou na její modernizaci. Skupina CSG dnes v USA zaměstnává přes 4000 lidí a vybudovala si silnou pozici v malorážové i velkorážové munici. Nyní se vedle pohonných technologií chceme prosadit zejména v oblasti pozemních systémů.
Před několika týdny jste oznámili investici do výroby leteckých motorů ve společnosti Firecrest Aerospace sídlící ve Wisconsinu. Jaké s ní máte plány?
Můj kolega Paul Lemke, který sloužil dvacet let v americké armádě, bude ve Wisconsinu dohlížet na nový projekt zaměřený na výrobu pokročilých malých proudových a dvouproudových motorů pro bezpilotní letecké systémy, přesně naváděné obranné systémy či pro vzdušné terče. Firecrest Aerospace tímto projektem reaguje na rostoucí poptávku po spolehlivých a dostupných pohonných technologiích a zároveň posiluje domácí výrobní kapacity v sektoru, který je pro národní bezpečnost USA klíčový. Projekt kombinuje know-how skupiny CSG s výrobou situovanou v blízkosti amerických zákazníků. Zároveň vytváří přes 100 vysoce kvalifikovaných pracovních míst a pomáhá řešit výzvy amerického průmyslu.
V oblasti pozemních systémů jste v USA nedávno založili novou entitu CSG Land Systems North America, která sdružuje značky jako Tatra či Excalibur Army. S čím konkrétně chce oslovit americkou armádu?
Vytvořili jsme ji, abychom americkým zákazníkům nabídli jedno integrované vstupní místo v oblasti, kde vidíme obrovský prostor k růstu. Společnosti Excalibur Army, Tatra Defence i Tatra Trucks jsou už prověřenými dodavateli ozbrojených sil NATO. Spojením schopností těchto značek nabídneme americkým zákazníkům integrované portfolio zahrnující dělostřelecké systémy i obrněná a další speciální vojenská vozidla. Nedávno jsme například přivítali zástupce velitelství základny Detroit Arsenal Armády USA. Byli u nás na prohlídce výrobních závodů a na ostrých střelbách z Morany, což je moderní, plně automatizovaný dělostřelecký systém postavený na bojem prověřeném podvozku Tatra.
Jakou chystáte strategii, abyste CSG v americkém obranném sektoru ještě více zviditelnili?
Základem je posílit vztahy s vládou USA, ozbrojenými silami, průmyslovými partnery i s investiční komunitou. Budu ale vyhledávat i nové oblasti, kde CSG může pomoci při hledání řešení. Ať už prostřednictvím přímých investic, strategických partnerství, transferu technologií, nebo uvážlivých akvizic. Na skupině CSG mě přilákala právě její schopnost jednat rychle a své záměry okamžitě podpořit konkrétními kroky a investicemi.
Co musejí evropské zbrojovky změnit, aby na globálním trhu lépe držely krok?
Budou muset být rychlejší, otevřenější ke spolupráci a schopnější pružněji reagovat na potřeby jednotlivých trhů. Evropa má špičkové a talentované inženýry a výjimečné technologie, stále ji však brzdí roztříštěné trhy, zdlouhavé rozhodovací procesy a omezená schopnost navyšovat objemy výroby.
Americký trh je známý silným tlakem na „Buy American“. Znamená to, že ani špičkový produkt sám o sobě nestačí, pokud k němu také nedodáte místní výrobu?
Vyvinout skvělý produkt je i nadále nutné, ale už to opravdu nestačí. Zákazníci stále častěji očekávají dlouhodobé partnerství zaměřené na lokální výrobu, investice do domácích průmyslových kapacit a na tvorbu pracovních míst. Ve Spojených státech musejí mezinárodní firmy jasně prokázat, jak jejich přítomnost posiluje tamější průmyslovou základnu a odolnost dodavatelských řetězců.
Jak konkrétně vypadá takový model ve vaší praxi, kdy propojujete kapacity v Evropě a USA?
Úspěšné společnosti musejí kombinovat centralizovaný vývoj technologií se standardizovanou a škálovatelnou výrobou umístěnou blízko svým zákazníkům. Přesně takový model stojí za novou značkou CSG pro bezpilotní systémy AviaNera. Ta propojuje výzkum a vývoj v Srbsku, výrobní a inženýrské kapacity v České republice a zakládání výrobních kapacit na klíčových trzích včetně Spojených států. Tento přístup nám umožňuje využívat odborné znalosti celé skupiny tím, že zůstáváme blízko zákazníkům, exportujeme inovace na více trhů a rychleji navyšujeme výrobu.
David C. Jacobs
David C. Jacobs je od června je prezidentem CSG Defense North America. Dohlíží na rozvoj a expanzi aktivit skupiny Czechoslovak Group (CSG) na severoamerickém trhu i na její akvizice. V obranném sektoru působí přes 15 let, například ve společnosti Raytheon, byl také viceprezidentem pro strategii a fúze a akvizice v obranné korporaci Northrop Grumman.
Všechny tyto kroky směřují k vašemu dosud největšímu milníku ve Spojených státech, muničnímu závodu Future Artillery Complex v Iowě pro americkou armádu. V červenci jste položili základní kámen. Čím jste si podle vás získali takovou důvěru americké armády?
Věřím, že rozhodnutí stálo na kombinaci prověřených zkušeností, schopnosti sestavit silný tým a doručit komplexní projekty. CSG přináší desetiletí zkušeností s výrobou velkorážové munice, podporovanou vysoce vertikálně integrovaným výrobním ekosystémem. Klíčovou roli ale hrála i rychlost a schopnost doručit celý projekt na klíč. Zákazník oceňuje, že si vybral partnera, který dokáže závod navrhnout, postavit, integrovat, otestovat i uvést do provozu. Zahájit výstavbu necelý rok od zadání je na projekt tohoto rozsahu mimořádné tempo.
Jak zásadní bude tento závod pro americké dělostřelectvo?
Future Artillery Complex je mnohem více než jen další výrobní závod. Je to jeden ze základních kamenů modernizace výroby ve Spojených státech. Po dokončení bude měsíčně vyrábět až 36 000 naplněných dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, čímž významně přispěje k cíli Armády USA dosáhnout tempa výroby sto tisíc kusů měsíčně, tedy přibližně 1,2 milionu kusů ročně.
To znamená obrovský podíl na americkém trhu.
Ano. A budu hrdý, až budeme moci říci, že každý třetí dělostřelecký granát vyrobený ve Spojených státech ponese otisk značky CSG.