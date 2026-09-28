Generační výměna čeká tisíce firem. Zakladatelé se zatím byznysovému důchodu brání, říká Dědeček z Deloitte
- Počet transakcí letos meziročně klesne.
Mezigenerační výměna ve firmách zeslábla.
Do popředí se tak co do počtu transakcí dostává technologický sektor.
Český trh fúzí a akvizic letos brzdí geopolitická nejistota i velké prodejní procesy. Počet letošních transakcí tak loňská čísla nepřekoná, myslí si Petr Dědeček, partner společnosti Deloitte, který vede oddělení Corporate Finance. V Česku přitom podle něho na zásadní krok čekají tisíce úspěšných podniků, jejichž zakladatelé sice dosáhli věku pro předání otěží, ale k opuštění byznysu se stále nemají. „Podle naší studie je v Česku zhruba 3,5 tisíce větších firem se zakladateli ve věku nad 59 let. Ti konkrétní podnikatelé ale k rozhodnutí o prodeji musí dospět sami – když necítí potřebu firmu prodat, žádný poradce je k takovému kroku nepřesvědčí,“ říká v rozhovoru Dědeček.
Český kapitál v zahraničí dál roste, ale v Česku počet transakcí jako by ubyl. Je to jen dojem, nebo se to dá vypozorovat i na číslech?
Když se podíváme do statistik platformy Mergermarket, která nezahrnuje veškeré, zejména objemově malé transakce, tak je ten pokles skutečně vidět. Do letošního srpna bylo realizováno 70 transakcí s českými společnostmi, o rok dříve to bylo 86. Může se to do konce roku ještě zlepšit, ale myslím, že na loňská čísla nedosáhneme. Míříme zhruba na sto transakcí nebo lehce nad sto. Český kupující figuroval ve 114 obchodech, což je velmi podobné číslo jako loni.
Jde ten pokles transakcí na našem trhu něčím vysvětlit?
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