Češi dávají Black Hawkům druhý život. Z americké armády míří hasit požáry po Evropě
- Čeští podnikatelé modernizují vyřazené americké vrtulníky Black Hawk a vracejí je do provozu na další desítky let.
- Stroje už pomáhají hasit požáry napříč Evropou a zájem o ně roste.
- První dva z až šesti vrtulníků pro české ministerstvo vnitra jsou už ve výrobě, píše web Info.cz.
Black Hawk nemusí být nový, aby měl před sebou desítky let provozu, říká Radim Jansa z Helicopter Alliance. V rozhovoru z Dnů NATO vysvětluje, jak skupina modernizuje vyřazené americké UH-60, proč tyto stroje rozhodně nejsou za zenitem, co zákazník dostává oproti novému stroji a jak se tyto vrtulníky zapojují do hašení požárů po Evropě.
Helicopter Alliance je holding šesti firem z Česka, Slovenska a Spojených států. Jak to celé drží pohromadě a co je jádrem vašeho podnikání?
Středem našeho podnikání je legendární a ikonický vrtulník UH-60 Black Hawk. Konsorcium šesti firem zajišťuje, že jsme schopní podpořit zákazníka, provozovatele vrtulníku, od nákupu konkrétního stroje, přes jeho modernizaci až po servisní podporu po celou dobu životního cyklu.
Jedna z našich dceřiných firem v Alabamě, Ace Aeronautics, má oprávnění nakupovat vojenské vrtulníky od americké armády a následně provádět jejich komplexní modernizaci. Ta je certifikovaná prvovýrobcem Sikorsky Lockheed Martin.
Jsme jediní na světě, kteří tuto certifikaci mají. Po modernizaci vrtulník prodáváme ozbrojeným složkám nebo složkám integrovaného záchranného systému. Samotný prodej je vlastně jednoduchý, těžká část přichází potom - udržet vrtulník tak, aby byl schopný létat.
Vycvičíme proto piloty a mechaniky, aby byl zákazník soběstačný. Kdo si od nás dnes pořídí vrtulník, tomu garantujeme, že i když je modernizovaný a není nový, může létat další tři dekády. A po tu dobu jsme schopní dodávat jak repasované náhradní díly, tak díly z novovýroby.
Jste skutečně jediní na světě, kdo má tuto certifikaci?
Ano. Jsme jediní na světě certifikovaní Sikorsky Lockheed Martin pro modernizaci a opravy vrtulníku UH-60 verzí A a L.
To, že certifikaci máme, neznamená, že to nemůže dělat někdo jiný. Může to dělat více firem, ale my jsme jediní, kdo prošel auditem Sikorsky Lockheed Martin a splňuje kvalitativní standardy, na jejichž základě můžeme vrtulník prodávat jako certified pre-owned Black Hawk.
Od americké armády do Alabamy
Vycházíte z nějaké firmy, která na trhu působila už dříve?
Ano. Vycházíme z firmy Ace Aeronautics v Alabamě. Působí na trhu nějakých patnáct let a my jsme ji v roce 2023 koupili, protože se dostala do nesnází.
Náš investor v ní ale viděl extrémní potenciál a až po akvizici a po tom, co jsme firmu znovu nastartovali, jsme získali certifikaci od prvovýrobce na modernizaci vrtulníků.
Od té doby jsme dodali stroje do Portugalska, Brazílie, na Slovensko a do Rakouska. Teď máme kontrakt s českým ministerstvem vnitra. Poptávka po vrtulnících Black Hawk se zvyšuje nejen v armádním prostředí, ale, jak hodně vidíme v Evropě, také v oblasti hašení požárů.
Kde samotné repase a modernizace provádíte?
Vše děláme v Alabamě. V Ace Aero na nich pracují asi čtyři stovky zaměstnanců. Pracují pro nás i Češi, ale gró celé modernizace probíhá v Americe.
Po dodání vrtulníku například do Evropy jsme ale schopní pomocí českých zaměstnanců a českých firem namontovat i speciální vybavení. Může to být například jeřáb pro záchranné operace, kamery nebo křídla, na která se dají zavěsit zbraně.
Je tato třicetiletá garance podmíněná tím, že budou využívat váš servis?
Ne. Může jít o jakýkoliv servis.
Black Hawk jako hasičský speciál
V červenci prezident Emmanuel Macron veřejně poděkoval evropským partnerům za pomoc při hašení požárů ve Francii, na čemž se podílely i vaše stroje. Jak taková spolupráce funguje?
Jsme součástí mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Pokud jsou naše vrtulníky dislokované například v České republice a tady zrovna nehoří, mohou díky tomuto mechanismu ostatní členské státy Evropské unie požádat o pomoc.
Je to tedy spolupráce vláda-vláda. Letos jsme byli dvakrát ve Francii a jednou v Srbsku. Daný stát oficiálně požádá o pomoc, protože na situaci sám nestačí, a Česká republika potom vyšle naše vrtulníky, které slouží pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR, na místo určení.
Například ve Francii jsme poprvé byli asi dva týdny. Potom jsme se vrátili a po dvou dnech jsme tam znovu odletěli na dalších deset dnů.
Pomáháme hasit společně s místními složkami. Nikdy to není tak, že bychom hasili jen my. Je to spolupráce a koordinace více složek dohromady.
Jeden váš stroj měl údajně ve Francii provést 263 shozů vody. Jak takové nasazení vypadá v praxi?
Ten počet shozů je určitě vysoký, ale vždycky jde o týmovou spolupráci. Black Hawk je dvoupilotní vrtulník.
U vrtulníků dislokovaných v Česku máme na palubě vždy zástupce hasičů. To, kde máme vodu shodit, koordinujeme s lokálními úřady a složkami.
Jeden shoz, v závislosti na teplotě a nadmořské výšce, představuje přibližně 2,5 až 3 tisíce litrů vody. Když se to vynásobí, už jde o velké množství.
Státy v Evropě pochopily, že vrtulník je při hašení požárů nesmírně účinný prostředek, protože nepotřebuje runway a může vodu nabírat z rybníka nebo přehrady.
Pokud takový zdroj není k dispozici, hasiči napustí speciální bazény. Představte si bazén o průměru třeba deset metrů, kterému se říká flexitank. Vrtulník pak může vodu nabírat z této nádrže. Bazén je napojený hadicí na hasičské stříkačky, které do něj vodu dovážejí.
Takový zdroj může být těsně u ohniska požáru. Vrtulníky potom mají od vody třeba dvouminutové nebo tříminutové lety k ohni, provedou shoz a celý cyklus opakují.
Black Hawk dokáže vydržet ve vzduchu dvě hodiny a dvacet minut a za tu dobu může shodit více než padesát tisíc litrů vody.
Důležité je podchytit požár na začátku. I v neprostupném terénu je možné ho tímto způsobem uhasit dřív, než se rozhoří.
Evropa objevuje těžké vrtulníky pro hašení
Vaše slovenská odnož European Air Services bývala jediným soukromým provozovatelem Black Hawků v Evropě. Platí to stále?
Platilo to do letošního července. Teď už přibyl nový provozovatel ve Španělsku.
Jak se firma vůbec dostane do takové pozice?
Získala velký kontrakt na výcvik stovek pilotů a mechaniků vrtulníků Black Hawk. Na tom si vybudovala svoji schopnost a po skončení této zakázky hledala, co dál může s vrtulníky dělat a jak je využít.
Asi před pěti lety jsme přišli na to, že Black Hawk fantasticky umí hasit požáry a že ekonomika jeho nasazení se státům a vládám vyplácí. Proto jsme na tom postavili byznys, po takové službě je velká poptávka.
Do určité míry jde také o export českého know-how. Jakou odezvu za tuto pomoc dostáváte?
Český Hasičský záchranný sbor společně s Leteckou službou Policie České republiky dělají absolutně fantastickou reklamu. Za posledních pět let vyslaly naše vrtulníky už do dvanácti evropských zemí a dnes už je to určitá značka. Okolní státy vědí, že vrtulníky Black Hawk vyslané z České republiky dokážou velmi efektivně a rychle reagovat na tyto hrozby.
Po našem druhém nasazení ve Francii nám letos děkoval sám prezident Macron. Přímo uvedl české Black Hawky, protože Francie si v departementu Gironde a následně u Marseille nebyla schopná sama pomoct. Naši asistenci velmi ocenili.
Kde končí vojenský Black Hawk a začíná civilní
Jsme na Dnech NATO, vy přitom provozujete civilní vrtulníky. Tak co tady vlastně děláte?
Jsme tady samozřejmě proto, že naším zákazníkem, kterému dnes společně se Sikorsky vyrábíme vrtulník, je Ministerstvo vnitra ČR, potažmo Hasičský záchranný sbor ČR. Vrtulníky bude provozovat Letecká služba Policie ČR.
I když jde o civilní vrtulníky a budou mít registraci OK u Úřadu pro civilní letectví, budou registrované speciálně. Protože jde o vládní vrtulníky, budou moci létat podle vládních předpisů, které jsou méně restriktivní než běžné civilní.
Zároveň jsou pro nás Dny NATO příležitostí potkat se se zahraničními partnery. Je tady více než dvacet zahraničních delegací. S těmi, se kterými máme dobré vztahy, udržujeme blízký kontakt, a tam, kde dobré vztahy ještě nemáme, se je snažíme budovat.
Zmínil jste výcvik stovek pilotů a mechaniků. To bylo pro Afghánistán? Jak to s nimi skončilo?
To všechno běželo, než Američané z Afghánistánu odešli.
Kolik v tuto chvíli provozujete strojů?
Máme jich devět.
Je to tedy tak, že negarantujete jen počet strojů, ale i jejich kvalitu a to, že odpovídají příslušným standardům? Nejde o použité stroje, které byste jen provozovali do konce jejich životnosti?
Ne, určitě to tak není. Těch devět strojů, které máme, se skládá z modelu UH-60A . To jsou ty původní vrtulníky z osmdesátých let. Dnes už ale máme i UH-60L , tedy stroje vyráběné mezi lety 1989 až 2006.
Z americké armády dnes už přicházejí v zásadě jen verze L. Ty modernizujeme podle standardů a auditu prvovýrobce.
To, že někdo říká, že jsou to staré vrtulníky, je opravdu irelevantní. Garantujeme, že po modernizacích můžou tyto stroje létat dalších třicet let a že mají výkony srovnatelné s novými.
Česká objednávka: první dva stroje už jsou ve výrobě
Piloti, kteří s vašimi Black Hawky létají například do Francie, jsou většinou bývalí vojenští piloti?
Většinou ano. Naše posádky jsou hodně mezinárodní. Máme piloty z Evropy i USA.
Lidé, kteří už mají zkušenosti s Black Hawkem v ozbrojených složkách, si potom udělají civilní oprávnění a mohou jít létat k nám.
Jak vypadá aktuálně rámcouvá smlouva na vrtulníky pro ministerstvo vnitra?
V loňském roce jsme rámcový kontrakt na dodávku až šesti Black Hawků. Z toho jsou již dva objednané a ve výrobě. Samozřejmě budeme schopni dodat i zbylé čtyři, pokud si je ministerstvo objedná.