Sklady jsou v kurzu. Fond J&T vsadil na CTP, kterou srazily obavy z drahých peněz
- Fond J&T vsadil na logistiku a koupil akcie CTP.
- Přechod firem na strategii just in case místo just in time žene poptávku po skladech vzhůru.
- CTP plánuje dvouciferný meziroční růst hodnoty aktiv i zisku, což z ní dělá výjimku mezi realitními firmami.
Trhy jsou pár jednotek procent od maxim. Jako vždy je to však agregované číslo. Některé akcie dělají nová maxima, některé jsou desítky procent ve slevě. Do dvou fondů jsme tedy s kolegy z J&T zařadili firmu, která splňuje pár kritérií. Těmi jsou dvouciferný růst hospodaření a pokles ceny alespoň o třetinu, aniž by se (podle nás) změnila hodnota firmy. Tou firmou je CTP, která staví a vlastní sklady zejména ve střední a východní Evropě.
Příběh firmy, tedy pro nás příběh investiční, začal v období covidových lockdownů. V éře globalizace fungovaly firmy a jejich manažeři v logistickém rámci takzvaného just in time. Tento cizí pojem znamená, že zboží dorazí vždy včas, není zapotřebí mít zásoby na skladě (byť to něco stojí) a díky perfektní organizaci celý výrobní a dodavatelský proces plyne bez zádrhelu. Ale to se s covidem změnilo na „just in case“. Volně přeloženo jako „možná to dorazí“. Firmy jsou nyní motivovány mít pro jistotu více zásob na skladě. I v kontextu situace v Hormuzu a úžině Bab al-Mandab tento trend rozhodně není oslaben a CTP z něj těží.
Akcie CTP stály ještě před nedávnem 20 eur, což je přepočteno na jednu akcii zhruba hodnota majetku firmy. Nyní stojí cca 13 eur. Za tímto poklesem stojí strašák rostoucích sazeb, resp. strach, že na nynějších dvacetiletých maximech zůstanou další roky. Pokud nezůstanou a firma dodrží svůj výhled, vidíme současné úrovně CTP jako dobrý investiční poměr rizika a potenciálu.
Zmíněným výhledem máme s kolegy na mysli ve středním období každoroční dvouciferný růst hodnoty aktiv (skladů) i dvouciferný růst zisku ročně. To ji odlišuje od klasických rezidenčních realitních firem, které v tomto ohledu také rostou, avšak jednociferným tempem. CTP tak má podle nás za sebou příběh i čísla. Nakoupili jsme.