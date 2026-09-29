Evropa na tom není zle a stále je silná. Posilovat bude hlavně východ, říká šéf japonského giganta
- Panasonic se v roce 2022 rozdělil na tři firmy poté, co ho trápila neefektivita a byrokracie.
- Nový šéf Panasonic Connect pro Evropu Kentaro Ikeda popisuje, jak firmě rostou dodávky do obranného sektoru i výroby čipů.
- Odolné notebooky Toughbook mají v Evropě přes polovinu trhu, firmě ale rostou ceny paměťových čipů kvůli poptávce AI datacenter.
Legendární japonská společnost Panasonic se v roce 2022 rozdělila na tři podniky spadající pod jeden holding. Panasonic, podobně jako další letité kolosy z Japonska, trpěl neefektivitou a byrokracií a finančně stagnoval. Propuštěno bylo 12 tisíc lidí a zrušila se výroba televizí v Česku. Dnes vidíme obrat, akcie za poslední rok vyrostly o 160 procent.
Nová firma Panasonic Energy ovládá dodávky systémů záložního napájení pro AI datacentra a výrobní kapacity jsou vyprodány na několik let dopředu. Pak je zde Panasonic Connect, mimo jiné dodavatel technologií pro NATO či české složky. I Connect díky investicím do obrany v Evropě expanduje. „Dodávky do obranného sektoru nám rostou o desítky procent,“ řekl e15 Kentaro Ikeda, nový výkonný ředitel Panasonic Connect pro Evropu.
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