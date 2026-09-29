Stále víc českých firem prodává přes Allegro, může to nakopnout jejich byznys, říká manažer Rada
- Podle manažera Ondřeje Rady z Allegra může tržiště dobře fungovat jako další prodejní kanál pro firmy vedle jejich vlastního e-shopu, i když mají prodejci strach z kanibalizace.
- Marketplace může prodejcům usnadnit také expanzi do zahraničí, která může podle manažera pomoci výrazně zvednout tržby.
- Rada v pořadu FLOW tvrdí, že zákazníci z asijských tržišť se po zavedení cel přelili ve velkém právě na Allegro.
Na Allegru jsou tisíce malých i větších prodejců. K nejúspěšnějším patří kategorie zahrada, elektronika a domácnost. „Je to dané především velikostí těchto kategorií. Všeobecně ale platí, že každé zboží si svého koncového zákazníka najde,“ vysvětluje Ondřej Rada, Partner Success Manager společnosti Allegro.
Online tržiště přirovnává Rada k supermarketům. Zákazník podle něj sice může oblíbit malý obchod, zároveň ale ocení možnost vyřídit většinu nákupu na jednom místě. Stejný princip podle něj platí i v online prostředí.
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Allegro nefunguje jen pro velké firmy, může na něm prodávat každý. Nové prodejce si však marketplace předem důkladně prověřuje. Má proto k dispozici i speciální tým, který kontroluje takzvané KYC (Know Your Customer), což je proces identifikace a ověření klienta. Prověřuje důkladně také AML (Anti-Money Laundering), což jsou pravidla a opatření proti praní špinavých peněz.
Jednoduchá zahraniční expanze
Některé české e-shopy stále váhají, zda vstoupit na online tržiště. Bojí se mimo jiné toho, že si marketplace vezme jejich vlastní zákazníky. Prodejce se může ptát, proč by měl své produkty nabízet na marketplace, když už má vlastní e-shop? „Může fungovat skvěle jako nástroj k získávaní nových zájazníků. Jednou z výhod je možnost spočítat si ziskovost, nebo naopak neziskovost předem,“ tvrdí.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠Proč se prodejci často diví, které jejich produkty na tržišti fungují
🟠 Proč nemá smysl zalistovat jen bestsellery, ale celý sortiment
🟠 Jak se liší marže podle kategorií a proč je prvních šest měsíců bez poplatku
🟠 Kolikanásobně vyšší tržby může znamenat expanze do zahraničí přes tržiště
🟠 Jak probíhá kontrola nových prodejců a co se děje při odhalení padělků
🟠 Tři cesty, jak se dá na tržiště napojit, a která je pro koho
Podle Ondřeje Rady mohou mimojiné tržiště fungovat jako další prodejní kanál a cesta k novým zákazníkům, a také mohou výrazně zjednodušit expanzi do zahraničí. Vlastní zahraniční e-shop může být dlouhodobým projektem, který vyžaduje značné investice do marketingu, technického řešení i budování značky.
Marketplace naproti tomu umožňuje využít už existující platformu a zákaznickou základnu. „Když využiju stávající brand a stávající zákazníky, kteří tam v dané zahraniční zemi nakupují, můžu být viditelný pro další miliony zákazníků,“ vysvětluje Ondřej Rada. Podle něj může být zahraniční prodej pro některé prodejce výrazným zdrojem nových tržeb.
Trh s českou e- commerce se proměnil po uvalení cel na asijská tržiště. Ta způsobila propad jejich prodejů o 80 procent, což pomohlo tuzemským e-shopům. „Největší dopad vidíme v tom, že tyto platformy snížily jakékoli útraty v oblasti marketingu. Pro nás to znamená vyšší tržby,“ přiznává v pořadu FLOW Rada. Došlo podle něj k narovnání podmínek.
Partnerem obsahu je Allegro.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(01:25) Co je tržiště a proč je to jako supermarket
(03:43) Cla na asijská tržiště: zákazníci se přelili
(05:04) Proč české e-shopy pořád váhají vstoupit
(09:13) Až pětkrát vyšší tržby při expanzi a jaká je marže
(13:14) Co rozhoduje o úspěchu: všechno před vstupem
(15:35) Nejčastější chyba: zalistovat jen bestsellery
(20:14) Onboarding: manuálně, přes API, nebo přes integrátora
(24:56) Black Week a společné kampaně