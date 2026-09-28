Křetínský a Tkáč čelí zásahu v Rusku. Putin převzal kontrolu nad jejich aktivy
- Rusko převzalo do dočasné správy tamní aktiva německého řetězce Metro.
- Jeho většinovými vlastníky jsou čeští miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.
- Metro v Rusku provozuje 93 velkoobchodů a zaměstnává zhruba 12 tisíc lidí.
Ruské úřady umístily ruská aktiva německé obchodní společnosti Metro pod dočasnou správu. Informují o tom agentury AFP a Reuters s odvoláním na v pondělí zveřejněný dekret ruského prezidenta Vladimira Putina. Ve společnosti Metro vlastní většinový podíl investiční firma EP Global Commerce (EPGC) podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. V České republice Metro provozuje velkoobchody Makro.
Ruská aktiva firmy Metro byla podle dekretu přesunuta pod dočasnou správu ruské společnosti UK Torg Rus. Důvod tohoto kroku dekret neobsahuje, napsala agentura Reuters.
Během září proběhly podobné zásahy
Putin již tento měsíc učinil podobný krok u ruských aktiv švýcarského potravinářského gigantu Nestlé a francouzského maloobchodního řetězce Auchan. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně uvedl, že jedním z důvodů převodu těchto aktiv pod dočasnou správu je, že jde o podniky z takzvaných nikoli přátelských zemí.
Metro v Rusku provozuje 93 velkoobchodů a zaměstnává kolem 12 tisíc lidí, napsala agentura Reuters. Ruská divize Metra se v pondělním prohlášení k prezidentskému dekretu nevyjádřila. Uvedla nicméně, že funguje běžným způsobem.
Rusko od napadení Ukrajiny v roce 2022 zpřísnilo kontrolu nad aktivy vlastněnými zahraničními subjekty. Dekret z roku 2023 dává Moskvě pravomoc umístit pod dočasnou správu aktiva ze zemí, které považuje za znepřátelené.