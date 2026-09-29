Miliardová propojka posune Špindlerův Mlýn mezi evropskou smetánku. Polská konkurence ale nespí
- Špindlerův Mlýn letos poprvé propojí Medvědín se Svatým Petrem tak, aby mezi nimi lyžaři nemuseli využívat skibus ani auto.
- Do projektu za 1,2 miliardy korun patří nové lanovky, sjezdovky i terminál u Labské přehrady.
- Areál chce investicí posílit svou pozici v době, kdy rychle rostou konkurenční horská střediska v Polsku.
Až se na začátku prosince sjede do Svatého Petra smetánka a nedočkaví sportovci na slavnostní zahájení nové lyžařské sezony, půjde o historický „opening“. Lyžaři se letos ve Špindlerově Mlýně poprvé dostanou z Medvědína do Svatého Petra bez použití skibusu, auta či taxíku.
Společnost Melida, která areál provozuje a je součástí skupiny Tatry Mountain Resorts (TMR), dokončuje první část projektu propojení obou lyžařských lokalit. Novou sedačkovou lanovku a dvě sjezdovky chce otevřít 12. prosince se začátkem zimní sezony.
Lanovka zatím bude jezdit v jednom směru. Z Medvědína sjedou lyžaři po nové trati Lesní k terminálu u Labské přehrady, odkud je šestimístná lanovka vyveze na Hromovku. Odtud mohou pokračovat do Svatého Petra. Opačným směrem se na lyžích dostanou až po dokončení desetimístné kabinové lanovky od terminálu na Medvědín. Její stavba má začít v dubnu příštího roku a hotová má být pro následující sezonu.
Pro město s přibližně tisícovkou stálých obyvatel jde o mimořádně velký zásah. „Jsem rád, že k propojení areálů dochází, protože potřebujeme, aby se Špindl neustále rozvíjel. Moc si přeji, aby se naše město stalo jedním z nejoblíbenějších evropských horských středisek. Propojení Svatého Petra a Medvědína tomu jedině pomůže,“ řekl starosta Martin Jandura.
Miliardová injekce
O spojení dvou částí areálu se v „českém Aspenu“ mluví od 90. let, ale až v roce 2016 se projekt dostal do územního plánu. Realizaci později přibrzdily pandemie a energetická krize, citelně podražily i stavební práce.
Společnost Melida v letech 2023 a 2024 vložila přes 300 milionů korun do dvou nových tratí a infrastruktury pro čerpání vody z Labské přehrady. Zhruba polovinu z celkové investice 1,2 miliardy korun podle ředitele skiareálu Reného Hroneše proinvestuje letos.
Středobodem projektu je terminál na místě bývalého parkoviště P1. Kromě dolní stanice lanovky zde vznikají pokladny, infocentrum, sociální zázemí a dva mosty. Jeden převede lyžaře přes Labe, druhý přes hlavní silnici. Stavba jednak rozšíří lyžařskou nabídku, zadruhé oddělí provoz na sjezdovkách od automobilové dopravy.
Nová sedačková lanovka od italského výrobce Leitner bude dlouhá 1,4 kilometru, cestu zvládne asi za čtyři minuty a za hodinu přepraví až dva tisíce lidí. Po dokončení projektu má Špindlerův Mlýn nabízet téměř 40 kilometrů propojených sjezdových tratí.
Pozor na tlak z Polska
Investice má upevnit pozici areálu v době, kdy českému lyžařskému byznysu komplikují situaci nejisté zimy a sílící konkurence. Zvlášť rychle se rozvíjejí horská střediska v Polsku, odkud zároveň přijíždí podstatná část zahraničních klientů Špindlerova Mlýna.
„Když se podíváte na polskou stranu, vznikají tam nové luxusní hotely. Co si budeme říkat, Špindlu tohle chybí. Nepřeji si, aby nám ujížděl vlak,“ uvedl Jandura pro e15. Nové dálniční spojení navíc usnadní polským lyžařům cestu do areálů ve východních Krkonoších, ale může část návštěvnosti odvést i na druhou stranu hor.
Co se týká alpské konkurence, Špindlerovští nemohou logicky konkurovat množstvím kilometrů sjezdovek. Středisko je však logisticky dostupnější a dosažitelnější pro klíčovou klientelu ze středních Čech a Prahy, sázet může na vyšší komfort a koncentraci služeb.
Provozovatel věří, že propojení Medvědína se Svatým Petrem přitáhne další investice do ubytování. Vedení města hodlá podporovat především hotely, které přivádějí hosty opakovaně, nikoli apartmány využívané jen část roku. „Hotelovému byznysu fandím. Potřebujeme, aby se lidé střídali každý víkend či každý týden. Apartmán znamená zhasnutá okna, a to zejména v centru Špindlu nechce nikdo,“ řekl e15 starosta Jandura.
Značka bez „falešného luxusu“
Propojení areálů doprovází nová společná vizuální identita skiareálu, města a místního Tourist Boardu. Záměrem je navenek spojit veřejné instituce, turistický areál i soukromé podnikatele pod jednu značku Špindlerova Mlýna. Nový vizuální set se přenese i do komunikace města.
Myšlenka, která stojí za novou špindlerovskou vizáží, staví na následující myšlence: město leží v údolí mezi dvěma horskými svahy a je přirozeným bodem setkávání města a hor, místních a návštěvníků, sportu a odpočinku i tradice a současného horského resortu.
„Náš stavební projekt je začátkem nové etapy Špindlerova Mlýna, a proto dnes vzniká i společná vizuální identita skiareálu, města a dalších subjektů. Investujeme do infrastruktury, technologií i celkového fungování resortu, včetně komunikace. Chceme, aby Špindlerův Mlýn vystupoval navenek jednotně. Jedno horské středisko potřebuje jednu tvář,“ dodává René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.