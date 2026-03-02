Z kanceláří na náměstí I.P. Pavlova budou byty. Dva domy tu koupila investiční skupina Fidurock
- Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy nad Národním muzeem.
- Cílem je vytvořit tu byty.
- Společnost nyní bude zkoumat, zda je možné pořídit nástavbu.
Život se z centra a turistických částí Prahy vytratil po revoluci, když ho vytlačil masivní turismus. Teď se na hranu Václavského náměstí aspoň částečně vrátí. Investiční skupina Fidurock koupila nad Národním muzeem dvě budovy, ve kterých byly kanceláře. Ty zrekonstruuje a udělá z nich nájemní byty. Cenu transakce společnost neuvedla.
Konkrétně se jedná o dva bytové domy v Sokolské ulici, jde o čísla popisná 35 a 37. Kousek odsud je nejen na Václavské náměstí, ale také I. P. Pavlova. Celková výměra obou objektů dělá 2157 metrů čtverečních. Aktuálně je tu kromě kanceláří například také poliklinika.
„Šlo o velmi zajímavou akviziční příležitost. Rozšiřujeme tím naše stávající portfolio činžovních domů, do kterého dlouhodobě kupujeme různé nemovitosti, citlivě je rekonstruujeme a uvádíme na trh jako nájemní byty,“ líčí ředitel Fidurocku David Hauerland.
Společnost bude nyní zkoumat, jak by bylo možné budovy dále rozšířit a zda je možné pořídit dostavbu, nástavbu či jen zefektivní stávající prostory rozdělením na menší jednotky. „Cílem je navrhnout takové dispozice, velikosti a počty bytů, které odpovídají současné poptávce na trhu nájemního bydlení v centru Prahy. Budoucí podoba interiérů a rozsah stavebních zásahů jsou nyní ve fázi projektové přípravy,“ dodala firma. Na konci by každopádně mělo jít o moderní bydlení, které bude energeticky efektivní a udržitelné.
Jeden z domů na Sokolské získal stavební povolení v roce 1883, stavěl ho František Haberle, který se podílel na výstavbě dalších domů v Praze. Krovy dodal tesařský mistr Matěj Bílek. Oba muži jsou spojeni s pražskou neorenesanční výstavbou.
Skupina Fidurock investuje do rezidenčních a komerčních nemovitostí. V portfoliu má například také činžovní dům na Veletržní ulici v Praze 7, v Chodské na Vinohradech nebo ve Svatoslavově v Nuslích. Další bytové domy vlastní také v Brně či Plzni. Dohromady má v portfoliu více než 35 nemovitostí v Česku a na Slovensku.