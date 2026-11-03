Dva miliony klientů a skok v úvěrech. Raiffeisenbank v ČR přesto hlásí mírný pokles čistého zisku
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Tuzemské Raiffeisenbank za první tři čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk o tři procenta na 7,6 miliardy korun, a to navzdory růstu výnosů i celkových aktiv na 972 miliard korun.
Tahounem růstu byl 15procentní nárůst objemu klientských úvěrů a překročení hranice dvou milionů obsluhovaných klientů, výsledek však zatížily vyšší provozní náklady i opravné položky k úvěrům.
Zatímco ostatní velké banky v Česku letos ziskovost spíše navyšovaly, Raiffeisenbank doplatila mimo jiné na pokles výnosů z finančních operací.
Raiffeisenbank v ČR za tři čtvrtletí letošního roku meziročně klesl čistý zisk o tři procenta na 7,6 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 12 procent na 972 miliard korun. Ostatním velkým bankám letos zisky spíše rostly.
Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za prvních devět měsíců roku o 15 procent na 448 miliard korun. Růst byl především na straně domácností ve formě spotřebitelských i hypotečních úvěrů. Objem přijatých vkladů banky se zvýšil o 11 procent na 815 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech u domácností a na běžných účtech u firem.
„Jako banka jsme překročili hranici dvou milionů klientů a celá skupina Raiffeisen tak dnes v Česku obsluhuje 2,2 milionu klientů. Podle nezávislého hodnocení KPMG patříme mezi společnosti s nejlepší zákaznickou zkušeností v Česku. Chceme dál růst,“ komentoval výsledky generální ředitel banky Igor Vida.
Úrokové výnosy vzrostly
Čisté úrokové výnosy banky vzrostly za tři čtvrtletí o 10,7 procenta na 11,49 miliardy korun, a to především díky rostoucím zůstatkům na spořicích a běžných účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí stouply o 8,8 procenta na 3,62 miliardy korun. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly 1,72 miliardy korun. To je pokles o desetinu v porovnání se stejným obdobím roku 2025. Provozní náklady 7,3 miliardy korun se v meziročním srovnání zvýšily o 8,5 procenta.
Ztráty banky ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek se v meziročním srovnání zvýšily o 987 milionů kor. Raiffeisenbank uvedla, že si nadále udržuje velmi dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Kapitálová přiměřenost banky k 30. září dosáhla 22,79 procenta. Proti stejnému období loňského roku klesla o 0,81 procentního bodu.
Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.