Menší banka odchází z Česka. Co se stane s termínovanými vklady nebo úvěry?
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- Po čtyřletém působení odchází banka z českého trhu.
- Zdůvodňuje to tím, že se neprosadila proti velkým hráčům.
- Ubezpečuje, že má dostatek peněz na vyplacení vkladů a úroků.
Estonská banka Inbank odchází z Česka. Od 1. ledna 2027 přestane přijímat vklady či poskytovat nové úvěry. „Navzdory našemu maximálnímu úsilí a osvědčeným technologiím a produktům, které jsme uvedli na český trh, nás naše zkušenosti naučily, že (český) trh není pro náš obchodní model tím pravým,“ uvedl generální ředitel Inbank Priit Põldoja.
Stávající smlouvy s českými zákazníky zůstanou podle banky beze změny. Půjčky i vklady pokračují až do sjednaného termínu, dokud nebudou všechny závazky splněny. Klienti tedy musí dál hradit splátky. Nové půjčky už ale Inbank v Česku poskytovat nebude. Obchodní partnery bude banka ohledně ukončení spolupráce kontaktovat individuálně.
Inbank ubezpečila, že má dostatek peněz na vyplacení vkladů a úroků podle sjednaných podmínek. Termínované vklady splatné po 1. lednu 2027 budou podle banky pokračovat beze změny až do sjednaného data splatnosti. „Vložené peníze vám vrátíme a úroky vyplatíme podle vaší smlouvy. Nemusíte nic dělat. Vklad i úroky vám vyplatíme v českých korunách, jak bylo sjednáno,“ sdělila Inbank. Předčasné ukončení termínovaného vkladu je možné za poplatek a bez vyplacení úroků.
„Po čtyřech letech provozu, investic a rozvoje podnikání jsme dospěli k závěru, že struktura českého trhu, charakterizovaná dominantní rolí velkých univerzálních bank a finančních poradců, neposkytuje podmínky pro to, aby náš obchodní model založený na obchodnících dosáhl udržitelného růstu a návratnosti kapitálu,“ uvedla banka, když před několika dny oznámila svůj odchod z Česka.
Inbank přišla do Česka v říjnu 2022. Zaměřovala se na financování obnovitelných zdrojů energií, později nabídla i spotřebitelské úvěry nebo termínované vklady. Běžné účty nenabízela. Nadále bude v Česku působit už jen jako pobočka AS Inbank.
Skupina Inbank působí kromě Estonska a Česka také v Lotyšsku, Litvě, Polsku, Německu, Rakousku a Nizozemsku. Banka se chce soustředit na trhy, kde vidí větší soulad - za příklad dává společný podnik s Eurobank v Řecku.
Za loňský rok vykázala podle webu Peníze.cz auditovaný čistý zisk 19,2 milionu eur (zhruba 469 milionů korun), meziročně o 57 procent více. Hospodaření v Česku však bylo podle serveru ztrátové. Počet klientů nebo objem vkladů a úvěrů banka nezveřejnila, konstatovala jen, že český trh tvoří méně než čtyři procenta jejího portfolia.