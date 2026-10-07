Nesmějí do Česka, před soudem se přesto zpovídají. Exmanažeři ruské banky čelí miliardové kauze
- Tři bývalí manažeři ERB bank odmítli obžalobu kvůli investici se škodou téměř 1,4 miliardy korun.
- Před pražským soudem vypovídali přes videokonferenci, protože se na ně vztahuje zákaz vstupu Rusů do Česka.
- Garanční systém po trojici požaduje zhruba 3,5 miliardy korun, obžalovaní nároky odmítají.
Tři exmanažeři bývalé Evropsko-ruské banky, později ERB bank, dnes při jednání u pražského městského soudu odmítli obžalobu, podle které způsobili škodu 1,378 miliardy korun v souvislosti s rizikovou investicí. Před soudem vypovídali prostřednictvím videokonference. Hlavní líčení bude pokračovat i ve čtvrtek, jednací dny jsou naplánované až do listopadu.
Obžaloba viní tři členy představenstva ERB bank - Romana Popova, Antona Sučkova a Alexandera Lebeděva - z toho, že v rozporu s předpisy a limity v roce 2015 sjednali a realizovali rizikovou investici za 60 milionů eur (nyní zhruba 1,47 miliardy korun), která měla být navenek prezentována jako zajištěná státními dluhopisy s vysokým ratingem.
Cílem ale podle obžaloby bylo převést prostředky banky do spřízněné zahraniční banky. Obžalovaní podle státního zástupce poskytovali nepravdivé informace orgánům banky i orgánu dohledu a obcházeli stanovené limity.
Manažeři odmítají pochybení i zločinný úmysl
Státní zástupce skupinu viní z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Banka v Česku působila zhruba od roku 2008, Česká národní banka (ČNB) jí v roce 2016 odebrala licenci. Společnost je nyní v likvidaci, transakce, kvůli které čelí trojice obžalobě, krachu předcházela.
Obžalovaní dnes před soudem vypovídali přes videokonferenci, Hospodářské noviny už na jaře uvedly, že se hlavního líčení nemohou zúčastnit, protože se na ně vztahuje zákaz vstupu Rusů do Česka po vpádu Ruska na Ukrajinu.
Po obžalovaných požadují miliardy
Popov, Sučkov i Lebeděv vinu odmítli, nedopustili se podle svých slov žádného trestného činu. Nesouhlasili s tím, že by jednali se zločinnými úmysly. Odmítli také, že by k investici nebyly zpracovány analýzy rizik. Popřeli tvrzení obžaloby, že investice nebyla řádně schválená orgány banky. Kritizovali také postup v přípravném řízení, kdy podle nich obhajoba nemohla být přítomná některým výpovědím svědků. Popov soudu řekl, že některá tvrzení obžaloby jsou zkreslená a lživá, sám sebe označil za poškozeného, protože přišel o investici.
Garanční systém finančního trhu, který odškodnil klienty banky s pojištěnými vklady, požaduje po obžalovaných asi 3,5 miliardy korun. Další peníze požaduje i insolvenční správkyně a také jeden z poškozených, který se dnes hlavního líčení účastnil osobně. Obžalovaní uvedli, že jejich nároky neuznávají.
ERB bank byla prvním finančním ústavem v ruských rukou, který začal působit v některé ze zemí Evropské unie. ČNB bance odebrala povolení k činnosti kvůli podezřele výhodným úvěrům, chybějící kontrole splácení půjček či nedostatkům záruk proti praní špinavých peněz.