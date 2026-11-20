Neplacené přesčasy, žádné vánoční volno, nižší mzdy. Zaměstnanci automobilového gigantu se bouří
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- Kondice koncernu Volkswagen se rapidně zhoršuje, obzvláště špatně se daří hlavní značce VW.
- Nad rámec již oznámených opatření proto chystá další, v Německu nevídané úspory, které hodlá prosadit v začínajícím vyjednávání s odbory.
- Odbory hrozí vyhroceným a vyčerpávajícím konfliktem.
Friedenspflicht končí. Jedná se o období, během kterého mají Volkswagen a odbory IG Metall povinnost zachovávat pracovní smír, tedy do konce tohoto roku. A jak se zdá, možnost válčit se zaměstnavatelem využijí pracovníci VW naplno už od ledna. K tvrdému odporu je motivují další zamýšlená úsporná opatření, se kterými automobilka vstupuje do prvního kola kolektivního vyjednávání. To začíná v úterý v Emdenu.
Od výsledné dohody se budou odvíjet pracovní podmínky zaměstnanců Volkswagenu v Německu pro příští roky. K jejímu dosažení však protistrany snad ani nemohou být vzdálenější. Odboráři hrozí eskalací konfliktu, VW je ochoten riskovat stávky, informují německá média.
K návrhům, které vyvolávají nejvíce emocí, patří požadovaná úprava pracovní doby. Ta aktuálně čítá 35 hodin týdně. Volkswagen chce, aby bylo možné počet hodin flexibilně měnit. Pokud by například daný závod neměl dostatečné vytížení, pracovní doba by se úměrně snížila a s ní i mzda. Zaměstnanci by tak nesli větší podíl rizika vyplývajícího ze získávaných zakázek.
Nižší mzdy a neplacené přesčasy
Naopak v případě více hodin strávených na pracovišti by zaměstnanci neobdrželi peníze navíc, vykonávali by tak neplacené přesčasy. Odbory tvrdí, že hrozí i zrušení dnů volna na Štědrý den a Silvestra nebo 20minutové placené přestávky v třísměnném provozu.
„Podmínky pro podnikání Volkswagenu se výrazně zhoršily,“ argumentuje Kerstin Scholzová, vedoucí oddělení personální politiky a řízení lidských zdrojů. „Proto musíme postupovat rychleji, a to jak při restrukturalizaci společnosti, tak při úpravě nákladové struktury.“
Management hodlá zmrazit mzdy pro roky 2027 a 2028. Odbory to odmítají i proto, že v roce 2024 souhlasily s odkladem zvýšení odměn výměnou za garanci zachování pracovních míst i závodů do roku 2030. Pokud by VW uspěl, mzdy by se nezvyšovaly v období let 2024 až 2028, uvádí portál Automobilwoche. Odbory naopak požadují pětiprocentní zvýšení mezd.
Výroba volkswagenů ve Wolfsburgu |
Automobilka chce zrušit také některé bonusy. Zaměstnanci například dostávají buď 27,5 procenta průměrného měsíčního platu, nebo dodatečných šest dnů volna ročně. Zrušen má být i příspěvek ve výši 167 eur měsíčně.
„Představenstvo Volkswagenu vráží svým zaměstnancům nůž do zad,“ prohlásil hlavní vyjednavač IG Metall Thorsten Gröger. Automobilku podle něj čeká „vleklý, vyhrocený a vyčerpávající konflikt“. „Volkswagen stojí před těžkou zkouškou, jejíž rozsah si vedení zjevně stále neuvědomuje,“ varuje.
Že čeká obě strany tvrdý konflikt bylo zřejmé už koncem září, kdy VW bezprecedentně vypověděl hned deset kolektivních smluv, a to včetně těch, které se týkaly mezd, pracovní doby nebo nejrůznějších příspěvků.
Koncern Volkswagen pod těžkým tlakem
Nalezení kompromisu a dosažení dohody do konce tohoto roku považují protistrany za velmi nepravděpodobné, přestože má automobilka už nyní vážné potíže. „Společnost se nachází v situaci, kdy potřebuje rychlou dohodu, aby čelila intenzivnímu tlaku na ceny,“ uvádí Frank Ischner, právník a vyjednavač VW.
Kondice značky VW letos oslabuje alarmujícím tempem, vyplývá z výsledků za tři čtvrtletí: provozní zisk se propadl meziročně téměř o polovinu na 813 milionů eur, provozní marže se ztenčila o procentní bod na 1,3 procenta. Automobilka prodala na světových trzích dva a čtvrt milionu aut, odbyt jí tak klesl o dvě procenta. Tržby se snižovaly ještě rychleji, o tři procenta na 62 miliard eur.
Pod tlakem je i celý koncern VW, jehož provozní zisk ve stejném období poklesl meziročně o 99 procent na 0,1 miliardy eur. Propad by byl významně méně dramatický, kdyby skupina ve třetím čtvrtletí neodepsala část účetní hodnoty dceřiného Porsche z důvodu jeho očekávané slabší ziskovosti. „Výsledky za prvních devět měsíců jasně ukazují jedno: nemůžeme ztrácet čas. Musíme jednat rychle a rozhodně,“ prohlašuje finanční ředitel společnosti Arno Antlitz.