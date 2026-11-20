Z 75 milionů udělali 11 miliard dolarů. Burzovní debut Anthropicu stvořil nové vítěze AI horečky
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Anthropic zažil největší burzovní debut v historii, při kterém získal rekordních 107 miliard dolarů.
Akcie tvůrce AI modelu Claude první den vystřelily téměř o 39 procent, následně ale většinu zisků ztratily.
Vstup na burzu přinesl pohádkové výnosy prvním investorům, zároveň však prohloubil otázky kolem možné AI bubliny, píše businessový newsletter 11am.
Burzovní premiéra firmy Anthropic načas způsobila na Wall Street další vlnu nadšení z umělé inteligence (AI). Mimořádný zájem o akcie vývojáře, který je tvůrcem AI modelů řady Claude, způsobil, že cena během prvního obchodního dne vyletěla vzhůru téměř o 39 procent. Nakonec ovšem převážily obavy investorů z překotného růstu a akcie velkou část zisků ztratily.
Anthropic prodával tento týden investorům ve speciální aukci – v takzvané primární veřejné nabídce (IPO) – akcie za 83 dolarů (zhruba 1848 korun) za kus. Podle agentury Bloomberg podalo objednávky přibližně 1200 institucionálních investorů – fondů, bank nebo pojišťoven –, ale asi na polovinu z nich se vůbec nedostalo a žádné akcie nezískali. Proto když se ve čtvrtek začalo poprvé veřejně obchodovat, vylétla cena až na 115 dolarů. V době závěru obchodování byl nárůst ceny už jen 17 procent, na 97,17 dolaru. Před pátečním otevřením trhů cena klesla ještě níž, na úroveň kolem 92,60 dolaru.
I tak šlo o největší IPO v dějinách – transakce zajistila skupině 107 miliard dolarů a překonala také letošní burzovní debut vesmírné firmy Elona Muska SpaceX. Celý Anthropic investoři ocenili na 1,5 bilionu dolarů.
Vstup předního amerického vývojáře AI modelů na burzu se odehrává v napjatém období. Investoři se stále více obávají, že stamiliardové investiční závody, které technologičtí hráči jako Alphabet, Amazon, Meta a další svádějí ve vývoji AI, jsou bublinou, jež může prasknout. Minulý týden trhy navíc zasáhla špionážní aféra v Nvidii, největším dodavateli čipů pro AI, která vyústila ve vyhazov úspěšného šéfa firmy Jensena Huanga. Huang byl navíc architektem složitých transakcí, v rámci nichž Nvidia poskytuje finance svým zákazníkům. Tím firma pomáhala celému ekosystému umělé inteligence.
Dočasné povzbuzení
Investory znepokojuje hlavně to, že si velké technologické skupiny ze Silicon Valley na investice do AI půjčují desítky miliard dolarů. A zdaleka není jasné, jestli se jim to vrátí v podobě větších zisků.
Riziko pro vývojáře pokročilých AI technologií představuje i listopadové vítězství demokratů v doplňovacích volbách do Kongresu. To by mohlo podle analytiků znamenat pomalejší výstavbu datových center, a tím pádem také slabší růst zisků pro výrobce pamětí nebo čipů do budoucna.
V této záplavě negativních zpráv představoval investorský zájem během burzovního debutu Anthropicu pro odvětví umělé inteligence určité povzbuzení. I tak ale americké akciové indexy ve čtvrtek ztrácely – to proto, že portfolio manažeři a obchodníci vyprodávali některé tituly, aby měli peníze na investice do Anthropicu.
Index S&P 500 odepsal dvě procenta a technologický Nasdaq 2,2 procenta. K negativní náladě přispěla rovněž analýza zaměřená na čipovou firmu AMD. V ní skupina Hunterbook varuje před údajnými problémy AMD v Číně. Hunterbook je takzvaný short-seller, tedy investor sázející na pokles akcií.
Investoři si nyní kladou otázku, jak se bude byznys Anthropicu vyvíjet dál. Může si firma udržet i v budoucnosti vysoké ocenění? (Akcie se ve čtvrtek obchodovaly za více než 32násobek očekávaných letošních tržeb.) Půjde hlavně o to, zda skupina dokáže také v následujících letech hrát prim na poli těch nejvýkonnějších AI modelů a jestli firmy za tyto modely budou dál ochotny ve velkém platit.
Na vrcholu potravního řetězce
Přestože se začínají více prosazovat takzvané otevřené (open-source) modely umělé inteligence, které zákazník může provozovat a upravovat na vlastní infrastruktuře, tak platí, že nejvíc peněz zatím stále generují nejvyspělejší (frontier) modely. A pokročilé verze modelu Claude od Anthropicu mezi ně patří.
Analýza společnosti Menlo Ventures, zaměřené na startupy, dokládá, že zatímco otevřené modely dnes představují 19 procent veškerého využití AI ve firmách oproti 11 procentům před rokem, jejich podíl na celkových výdajích za AI klesl z šesti na čtyři procenta. Uvádí to deník Financial Times.
Naopak za nejvyspělejší modely, jako je například Claude Fable, firmy utrácejí čím dál víc. Dříve na ně připadalo 35 procent celkových výdajů na AI, teď je to už 63 procent. Podniky tedy stále častěji využívají levnější alternativy, většinu peněz však generují ty nejvýkonnější modely.
Aby si Anthropic udržel vysoké ocenění, musí tento trend pokračovat také v dalších letech. Firmě nyní hraje do karet i skutečnost, že skalní příznivec otevřených modelů, Jensen Huang, v Nvidii skončil. Provozovatelé otevřených modelů proto možná teď budou mít od Nvidie menší podporu.
Výhra pro venture kapitál
Vstup Anthropicu na burzu znamená také pohádkové zhodnocení pro firmy rizikového kapitálu, jež do něj kdysi na začátku vložily velké peníze, často jako pojistku k investicím do konkurenční OpenAI. Podle odhadů Bloombergu drží největší balík fond Iconiq, který do firmy nalil přes šest miliard dolarů a jeho podíl má nyní hodnotu více než 26 miliard.
Ještě závratnější násobky ale slaví dřívější investoři: fond Menlo Ventures zhodnotil zhruba miliardový vklad téměř na 22 miliard dolarů a společnost Spark Capital, jež má jako jediná zástupce v představenstvu, proměnila investici 75 milionů dolarů z roku 2023 v podíl zhruba za 11 miliard. Podobně zabodoval i fond Sound Ventures herce Ashtona Kutchera, jehož 435milionová sázka rovněž vyrostla bezmála na 11 miliard dolarů.
Zajímavé je i to, že mnozí z dosavadních akcionářů nemají v plánu akcie prodávat a vybírat tak zisky: Iconiq, Menlo Ventures či Lightspeed Venture Partners podaly objednávky na nákup dalších akcií přímo v rámci primárního úpisu, čímž dávají najevo víru v další růst firmy také po vstupu na burzu.
Ne všichni investoři, kteří se akciové jízdy Anthropicu tento týden zúčastnili, se teď radují. Ti, na něž se nedostalo v primárním úpisu a koupili akcie hned po otevření trhů ve čtvrtek, jsou nyní ve ztrátě kolem 20 procent.
Tomáš Pfeiler je hlavní investiční stratég ve společnosti Direct Investments, s dlouholetou expertizou na finančních trzích. Zaměřuje se na kapitálové trhy – především na akcie a dluhopisy, věnuje se hlavně bankám a technologiím. Současně je také aktivní v Prague Finance Institute. Dříve působil ve skupinách Cyrrus a Generali.