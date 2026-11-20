Smartwings jako český Ryanair. Nový vlastník chystá změny
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- Značka Smartwings na trhu zůstane i pod novým majitelem, změnit se ale může její byznysmodel, který značně spoléhá na cestovní kanceláře.
- Česká letecká společnost by se tak mohla přiblížit režimu, na kterém vydělává například Ryanair, případně samotný nový vlastník Pegasus Airlines.
- Ten počítá s růstem flotily letadel i rozšiřováním počtu nabízených destinací.
Letecká společnost Smartwings, ke které se váže i značka České aerolinie, prochází fundamentální proměnou. Nový turecký vlastník Pegasus Airlines dokončil převzetí prvního října, do Prahy dosadil nového generálního ředitele i finanční ředitelku a následovat by měla postupná úprava dosavadního byznysplánu.
Značka Smartwings na trhu dál zůstane, její ekonomický model by se však mohl přiblížit režimu, na kterém vydělávají nízkonákladové aerolinky typu Ryanair. Smartwings by tak mohly částečně snížit závislost na cestovních kancelářích coby dodavatelích pasažérů.
Generální ředitelka Pegasus Airlines Güliz Öztürk konstatuje, že nový konečný vlastník zatím veřejně neoznámil změny strategie, v rozhovoru pro e15 leccos ale naznačuje.
Smartwings ve vlastnictví Pegasus Airlines
Öztürk, která vede tureckou nízkonákladovou aerolinku od roku 2022, především zdůrazňuje snahu rozšiřovat síť pravidelných linek z a do Prahy. „Chceme zachovat a rozšířit, co už Smartwings funguje. Potenciál, jak toho dosáhnout, vidíme v rozšiřování sítě spojů a konektivity na letech do a z Prahy,“ říká manažerka s tím, že sídlo Smartwings zůstane i nadále v české metropoli.
Propojení svého nízkonákladového modelu se silnou pozicí Smartwings na středoevropských trzích označil Pegasus za jeden z hlavních přínosů celé transakce už v době jejího dokončení.
„Přínosy se budou projevovat postupně s tím, jak budou obě společnosti rozvíjet své sítě. Cestující by tak postupem času měli získat přístup k širší síti linek, většímu počtu destinací a lepšímu leteckému spojení v rámci Evropy i mezi Evropou, Tureckem a dalšími trhy,“ dodává Öztürk.
Letadla turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus. |
Pegasus ve zveřejněných dokumentech konkrétně zmiňuje Blízký východ, severní Afriku a Společenství nezávislých států typu Arménie, Ázerbájdžán či Kazachstán. Ještě před převzetím Smartwings od českých miliardářů Jiřího Šimáně a Romana Vika přidaly do aktuálního zimního letového řádu pravidelné linky do Bergenu, Benátek a Lisabonu. Četnější jsou spoje do Porta, Bilbaa a Toulouse.
S přeměnou z charterového dopravce, který spoléhá na spolupráci s cestovními kancelářemi, na nízkonákladového, jenž prodává letenky primárně přímo cestujícím, má Pegasus vlastní zkušenost. V devadesátých letech začínal jako charterová společnost, začátkem nového tisíciletí ale přešel na nízkonákladový model. Ten se vyznačuje i významnou rolí doplňkových služeb.
Příplatek 31 eur na cestujícího
V prvních třech čtvrtletích letošního roku se podílely na tržbách Pegasusu z 36 procent, činily asi 31 eur na cestujícího. Pro srovnání: u Ryanairu, který je účtováním extra poplatků dlouhodobě známý, činil podíl doplňkových služeb v posledním účetním roce méně, asi 32 procent, tedy asi 24 eur na pasažéra.
Smartwings využívá některé přínosy nízkonákladového modelu částečně už nyní: nabízí tarif bez odbaveného zavazadla, zpoplatňuje výběr sedadla, občerstvení i změny rezervací. Na přímých linkách létá z českých letišť v zimním řádu do 39 destinací, současně provozuje lety také z Polska, Slovenska a Maďarska.
Na rozdíl od typických nízkonákladových aerolinek však spoléhá také na spolupráci s největšími cestovními kancelářemi typu Blue Style, Čedok, Exim Tours nebo Fischer. Nově také prodloužila kontrakt s německou TUI.
Pokud by měly Smartwings do budoucna snižovat závislost na cestovních kancelářích, dělily by se o menší část příjmů, zároveň by ale musely investovat do přímého lákání cestujících.
Praha přitom platí za silný trh nízkonákladového létání. Z necelých 18 milionů cestujících, které loni odbavilo Letiště Václava Havla, připadal téměř každý druhý pasažér právě na nízkonákladového dopravce. Nejvíce cestujících obsloužil Ryanair, který si prohodil pozici s druhými Smartwings. Následovaly společnosti easyJet, Wizz Air a Lufthansa.
„Flotila (Pegasusu a Smartwings) čítá dohromady přes 175 letadel a očekává se její růst na více než 200 strojů do roku 2030,“ upřesňuje Öztürk. Celkem má skupina objednaných 140 letadel, z toho tvoří většinu Boeingy 737 MAX 10.