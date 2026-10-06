Podniky mu zavíraly dveře. Syn šéfa Kofoly teď s Prager’s míří na 150 milionů
- Spoluzakladatel značky Prager’s a syn šéfa Kofoly mluví ve FLOW o tom, proč byl silný investor na začátku spíš přítěž, a o expanzi do Švýcarska.
Značka Prager’s letos míří na obrat 150 milionů korun. Růst chce do budoucna stavět především na zahraniční expanzi, v současnosti má úspěchy ve Švýcarsku.
Na rozdíl od svého otce vyznává mladý podnikatel jiný přístup k práci a je pro něj důležitá flexibilita.
Podnikatel a spoluzakladatel značky nápojů Prager’s Alexandros Samaras se musí od začátku své kariéry potýkat s nálepkou syna šéfa Kofoly. Ačkoliv je za zázemí rodinné firmy vděčný, v byznysu si s kamarádem a společníkem Petrem Musilou vybrali vlastní cestu.
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Záměrně cílí na méně rozšířené produkty, jako je cider nebo kombucha, a vybírá si trhy, kde domovská Kofola nepůsobí. „Nechceme budovat druhou Kofolu. Snažíme se stavět naši strategii tak, abychom si na trzích nekonkurovali,“ vysvětluje Samaras mladší v pořadu FLOW.
Hroší kůže z Letné
Začátky budování vlastní značky přitom byly pro Samarase podle jeho slov tvrdé. Místo toho, aby slavné jméno otevíralo dveře, často fungovalo spíš jako překážka. Zvlášť u menších hipsterských podniků, na které Prager’s zpočátku cílil. „Šli jsme s našimi produkty na Letnou, kde jsme se snažili oslovit zákazníky. A tam jsme se setkávali s odmítnutím. Nechtěli se s námi spojovat kvůli našemu backgroundu a Kofole jako investorovi,“ vzpomíná Samaras na momenty, kdy ho vyhazovali z jeho oblíbených podniků.
Alexandros Samaras
Alexandros Samaras vede spolu s Petrem Musilou značku fermentovaných nápojů Prager's, která vznikla rebrandingem ciderové značky F.H. Prager. Tu koupila Kofola v roce 2019 a o dva roky později ji svěřila dvojici kamarádů z dětství, synům zakladatelů skupiny. Alexandrosovým otcem je Jannis Samaras, Petrovým René Musila. Značka dnes vedle ciderů vyrábí kombuchu a nízkokalorickou Prager's Sodu a zaměstnává kolem třiceti lidí.
„Bylo to zraňující, protože jsme vyrobili skvělý produkt, ale kolikrát nám lidé nedali ani šanci ho vyzkoušet. Zpětně to ale hodnotíme jako perfektní zkušenost. Narostla nám díky tomu hroší kůže a zvýšila se naše odolnost vůči neúspěchu,“ dodává s tím, že dnes už se Prager’s podařilo vybudovat si svou pozici na trhu a firmě se daří.
Raketový růst a evropské ambice
Samarasova značka aktuálně strmě roste. Zatímco loni dosáhla obratu 72 milionů korun, v letošním roce cílí na dvojnásobek – zhruba 140 až 150 milionů korun. Klíčem k dalšímu rozvoji přitom nemá být domácí trh, ale sázka na export. Značka Prager’s už pronikla na Balkán a nečekaný úspěch zaznamenala i ve Švýcarsku.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Proč je rodinné jméno v byznysu zároveň výhoda i překážka
🟠 Jak se značka dostala do švýcarského řetězce, aniž by o ten trh usilovala
🟠 Proč si s Kofolou záměrně nekonkurují a kde naopak využívají její zázemí
🟠 Jestli by uvažoval o tom převzít po otci Kofolu
🟠 Proč nedělají sodu úplně bez cukru
🟠 Proč mu čtyřdenní pracovní týden nedává smysl
„Je to velmi uzavřený trh, hodně vlastenecký. Moc si tam zahraniční značky nepouští. Nám se ale ozval distributor, kterému chyběla kombucha, a nyní jsme zalistovaní v jednom ze dvou nejsilnějších řetězců, které tam ovládají většinu procent trhu,“ popisuje úspěch mladý podnikatel. V hledáčku má firma aktuálně také Maďarsko, Rumunsko, Rakousko a díky akvizici Kofoly se rýsuje i nečekaná šance v Panamě. Do budoucna chce Samaras z Prager’s vybudovat silnou evropskou značku.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(02:48) Jaké je být synem šéfa Kofoly
(04:32) Odmítnutí na Letné: nechtěli nás kvůli Kofole
(12:25) Obrat 72 milionů a odhad na letošek
(13:43) Jak se nečekaně dostali do Švýcarska
(19:28) Synergie s Kofolou a proč si nekonkurují
(24:37) Převzal by Kofolu po otci?
(29:46) Cider a kombucha: proč zrovna tohle
(35:18) Třicet lidí a proč nechce čtyřdenní týden