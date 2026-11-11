Google, Microsoft a další. Kdo vychází z průzkumu jako nejlepší zaměstnavatel v Evropě?
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- Mezi nejlepšími zaměstnavateli se objevují farmaceutické i technologické společnosti.
Nejlepší skóre ale získala švédská stavební firma.
Vysoko se umístily také firmy působící v obranném průmyslu.
U koho se nechat zaměstnat, pokud lidé hledají nejvýhodnější podmínky? Na toto těžké téma se snaží odpovědět žebříček Financial Times ve spolupráci se společností Statista. Pořadí hodnotí tisíc firem s nejméně 500 zaměstnanci a s působností alespoň ve dvou evropských zemích. Výsledné skóre vychází z anonymního hodnocení vlastního zaměstnavatele a z nepřímého hodnocení ostatních firem. Skóre také zachycuje ochotu doporučit svého zaměstnavatele ostatním. Jak dopadlo deset nejlepších?
10. ArianeGroup
Dosažené skóre: 93,30 bodu
Žebříček otevírá francouzská společnost ArianeGroup, která působí v leteckém, obranném a kosmickém průmyslu. |
Žebříček otevírá francouzská společnost ArianeGroup, která působí v leteckém, obranném a kosmickém průmyslu. Skupina je hlavním průmyslovým dodavatelem evropské rakety Ariane 6 i francouzské strategické rakety M51. Ariane 6 při prvním letu v červenci 2024 vynesla na oběžnou dráhu několik družic a pomohla obnovit samostatný evropský přístup do vesmíru. ArianeGroup zaměstnává zhruba 8 700 lidí ve Francii a Německu a jejími vlastníky jsou rovným dílem Airbus a Safran.
9. OneAdvanced
Dosažené skóre: 93,61 bodu
Britská OneAdvanced vyvíjí oborový software pro služby, které lidé používají, aniž by si často uvědomovali, kdo stojí za jejich digitálním provozem. |
Vítěz loňského žebříčku je tentokrát na devátém místě. Britská OneAdvanced vyvíjí oborový software pro služby, které lidé používají, aniž by si často uvědomovali, kdo stojí za jejich digitálním provozem. Její systémy pomáhají například zdravotnictví, školám, právním kancelářím a veřejné správě. Firma uvádí, že její software zpracovává každý měsíc 1,5 milionu hovorů pro britskou linku NHS 111 a denně ovlivňuje životy desítek milionů lidí.
8. Frosta
Dosažené skóre: 93,69 bodu
Německá Frosta vyrábí mražená jídla, zeleninové směsi, rybí výrobky i další potraviny pro vlastní značku a obchodní řetězce. |
Německá Frosta vyrábí mražená jídla, zeleninové směsi, rybí výrobky i další potraviny pro vlastní značku a obchodní řetězce. Její výraznou odlišností je závazek, že značka od roku 2003 nepoužívá ve svých výrobcích například zvýrazňovače chuti, barviva, aromata, stabilizátory ani emulgátory a požaduje, aby se tyto přísady nevyskytovaly ani v nakupovaných surovinách. Frosta se umístila v první desítce jako zástupce potravinářského sektoru, přestože v žebříčku jinak dominují technologické nebo průmyslové podniky.
7. Cisco
Dosažené skóre: 93,81 bodu
Cisco začínalo v roce 1984 jako projekt dvou počítačových odborníků ze Stanfordovy univerzity, kteří hledali způsob, jak propojit počítače v různých sítích. |
Tím je třeba Cisco. To začínalo v roce 1984 jako projekt dvou počítačových odborníků ze Stanfordovy univerzity, kteří hledali způsob, jak propojit počítače v různých sítích. Jejich první router pomohl položit základy technologií, na nichž dnes stojí internet. Firma se od té doby rozrostla v dodavatele síťové infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, cloudové správy a nástrojů pro spolupráci.
6. Bionorica
Dosažené skóre: 94,75 bodu
Bionorica kombinuje farmaceutický výzkum s využitím účinných látek z rostlin. |
Bionorica kombinuje farmaceutický výzkum s využitím účinných látek z rostlin. Její léčivé přípravky se zaměřují hlavně na onemocnění dýchacích cest, ale také na urologii, gynekologii a potíže s játry. Výrobky jako Sinupret nebo Canephron jsou také součástí sortimentu českých lékáren. Vývoj léků firma neopírá jen o vlastní zázemí. Bionorica uvádí spolupráci s přibližně 500 univerzitami, klinikami a výzkumnými institucemi.
5. Google
Dosažené skóre: 96,07 bodu
Americký technologický gigant, který má evropské sídlo v Irsku, uvádí, že její stovky produktů používají miliardy lidí po celém světě. |
Google je pro mnoho lidí především vyhledávač, jeho nabídka ale zahrnuje také Android, YouTube, Gmail, Mapy Google, cloudové služby a nástroje umělé inteligence. Americký technologický gigant, který má evropské sídlo v Irsku, uvádí, že jeho stovky produktů používají miliardy lidí po celém světě. Významnou část obchodního modelu tvoří reklama, která pomáhá financovat bezplatný přístup k řadě služeb, například k vyhledávači nebo YouTube.
4. Naval Group
Dosažené skóre: 97,12 bodu
Naval Group navrhuje a staví ponorky i hladinové lodě a zajišťuje také jejich vybavení, údržbu a modernizaci. |
Naval Group navrhuje a staví ponorky i hladinové lodě a zajišťuje také jejich vybavení, údržbu a modernizaci. K jejím produktům patří například systémy pro odpalování raket, sonarová a další palubní zařízení. Její práce tak pokračuje dlouho po spuštění lodi na vodu. Francouzská skupina se podílí i na projektech mimo zemi galského kohoutka. Například nizozemská vláda ji vybrala pro program náhrady ponorek.
3. Airbus
Dosažené skóre: 97,78 bodu
Airbus je největší leteckou a kosmickou společností v Evropě. |
Airbus je největší leteckou a kosmickou společností v Evropě. Vedle dopravních letadel vyrábí vrtulníky, vojenské stroje a satelitní technologie. V jeho portfoliu jsou například transportní A400M nebo víceúčelové bojové letouny Eurofighter, které vyrábí v evropském konsorciu. Činnost firmy tak sahá od každodenní civilní dopravy až po obranu a vesmírný výzkum.
2. Microsoft
Dosažené skóre: 99,85 bodu
Na druhém místě je další americký IT gigant, který má také evropské sídlo v Irsku. |
Na druhém místě je další americký IT gigant, který má také evropské sídlo v Irsku. K tomu má Microsoft poměrně dlouhotrvající vazby. Firma začínala v Dublinu v roce 1985 s malým provozem na výrobu softwaru. Postupně tam vybudovala rozsáhlé působení od výzkumu po dnešní moderní služby, jako jsou cloudová úložiště nebo datová centra. Globální nabídka Microsoftu už není jen operační systém Windows, ale zahrnuje také Microsoft 365, cloudovou platformu Azure, Xbox i nástroje umělé inteligence, jako je Copilot.
1. Skanska
Dosažené skóre: 100 bodů
Skanska získala nejvyšší počet bodů a první místo mezi tisícovkou oceněných firem, čímž předčila například americké technologické giganty. |
Skanska získala nejvyšší počet bodů a první místo mezi tisícovkou oceněných firem, čímž předčila například americké technologické giganty. Švédská skupina působí napříč celým životním cyklem staveb. Plánuje a staví infrastrukturu a budovy, vyvíjí bydlení a komerční nemovitosti a některé objekty také vlastní a spravuje. Příklad jejího zaměření na nové stavební postupy vzniká i v Praze. Projekt D.O.K. v Radlicích má zahrnovat jeden z největších bytových domů ze dřeva v Česku a podle plánu nabídnout téměř 80 bytů.