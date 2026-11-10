Dluhopisy bez čekání, i o víkendech. ČNB otestovala zásadní novinku
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ČNB poprvé vydala digitální dluhopisy s využitím nové technologie.
Systém je mimořádně rychlý a běží 24/7.
Centrální banka technologii hodlá využívat i při běžných operacích.
Česká národní banka poprvé experimentálně vyzkoušela vydávání dluhopisů a obchodování s nimi pomocí technologie známé především z kryptoměn. Nový systém umožňuje převádět cenné papíry téměř okamžitě, a to nepřetržitě včetně víkendů. Centrální banka si tím ověřila, že by technologii mohla v budoucnu využívat při svých běžných operacích.
„Cíl je jasný: velký trh korunových aktiv, která koupíte a prodáte snáze než německé státní dluhopisy. Centrální banka u toho musí být od začátku. Aby jádro vypořádání stálo na jejích penězích, ne na soukromých, jako jsou stablecoiny,“ uvádí guvernér ČNB Aleš Michl.
Jednoduchost a přehlednost
Hlavní výhodou nové technologie je rychlost a jednodušší správa. Zatímco při běžných obchodech s cennými papíry musí jednotlivé instituce porovnávat a potvrzovat své záznamy, nový systém využívá společnou digitální evidenci. Převody tak mohou probíhat automaticky a nepřetržitě, tedy i v noci nebo o víkendech.
ČNB při testování spolupracovala s jednou z tuzemských komerčních bank. Obchody v objemu desítek tisíc korun uskutečnila během října a listopadu. Technologické řešení zajistil Centrální depozitář cenných papírů, který provozuje příslušnou digitální infrastrukturu.
Banka si vyzkoušela nejen samotné převody dluhopisů, ale také jejich nákup a prodej proti platbě nebo takzvané repo operace. Při nich se cenné papíry používají k dočasnému získání peněz. Právě podobné transakce centrální banky běžně využívají při řízení množství peněz ve finančním systému.
Cesta i pro korunové cenné papíry
Podle Michla by nová technologie mohla v budoucnu usnadnit obchodování s korunovými cennými papíry. ČNB zároveň považuje za důležité, aby se tyto transakce vypořádávaly v penězích centrální banky, nikoli prostřednictvím soukromých digitálních měn, jako jsou stablecoiny.
Tato tokenizace znamená, že cenný papír existuje v podobě digitálního záznamu neboli tokenu. Jeho vlastnictví i převody se evidují ve sdíleném systému, k němuž mají přístup pouze schválené finanční instituce. Nejde tedy o veřejnou kryptoměnu ani o obchodování s bitcoinem.
ČNB technologii zkouší také při správě svých devizových rezerv. Nedávno například investovala do vládního dluhopisu v eurech, který existuje výhradně v digitální podobě na této technologii.
Test je součástí projektu ČNB Lab, v jehož rámci centrální banka zkoumá nové finanční technologie. Již dříve vytvořila testovací portfolio digitálních aktiv zahrnující bitcoin, stablecoin a tokenizované bankovní vklady.