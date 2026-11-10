Exotický ostrov přitahuje české peníze. Brněnský developer tam buduje další resort
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- Brněnský developer Tomáš Vavřík rozšiřuje své realitní impérium v exotické destinaci.
Do nového projektu investuje téměř sto milionů korun.
České investory láká na plánované roční výnosy až 14 procent.
Brněnský podnikatel Tomáš Vavřík, zakladatel brněnské developerské skupiny Domoplan, rozšiřuje své aktivity v jihovýchodní Asii. Prostřednictvím rodinného holdingu FIPOX připravuje na indonéském ostrově Bali druhý rezidenční projekt. Do výstavby 36 apartmánů investuje téměř sto milionů korun.
Nový projekt Ananta Villas Canggu vznikne na jihozápadním pobřeží ostrova Bali, v lokalitě vyhledávané turisty, surfaři i digitálními nomády. Developerská společnost The Personal Resorts Company, která patří do Vavříkova holdingu FIPOX, zde plánuje postavit tři viladomy s celkem 36 servisovanými apartmány. Jejich výměra se bude pohybovat od 47 do 81 metrů čtverečních, prodejní ceny začínají na 199 tisících dolarů, tedy přibližně 4,3 milionu korun.
Stavbu zajistí další společnost Vavříkova holdingu Thierra. Dokončení projektu a předání jednotlivých apartmánů investorům je naplánováno na začátek roku 2029.
„Čeští investoři mají stále větší motivaci diverzifikovat svá nemovitostní portfolia a kromě tuzemských nemovitostí chtějí investovat i do těch zahraničních. V zemích mimo Evropskou unii jsou navíc mnohdy výhodnější podmínky pro výstavbu i provozování realit, což může znamenat vyšší a rychlejší návratnost investice,“ uvedl Vavřík.
Dva týdny na vlastní dovolenou
Investiční model počítá s tím, že majitelé nebudou muset sami zajišťovat pronájem ani správu zakoupených nemovitostí. O provoz apartmánů, jejich obsazenost, údržbu a služby hostům se postará Vavříkova The Personal Resorts Company. Majitelé je budou moci dva týdny v roce bezplatně využívat k vlastní rekreaci.
Firma předpokládá roční investiční výnos mezi deseti a 14 procenty a návratnost vložených prostředků v horizontu sedmi až deseti let. Jde ovšem o plánované, nikoliv garantované zhodnocení, které bude záviset především na skutečném provozu resortu.
„Výnosy se neodvíjí od obsazení konkrétní jednotky, pracujeme se sdílenými příjmy napříč apartmány. Základem našeho provozního modelu je 70procentní obsazenost projektu,“ vysvětluje výkonná ředitelka The Personal Resorts Company Kristýna Pauly.
Bali těží z dlouhodobé turistické vytíženosti a politicko-ekonomické stability. Poptávku podporuje i růst cen nemovitostí, které podle dostupných odhadů od roku 2019 zdražily zhruba o 50 procent, tedy přibližně o 7 až 8 procent ročně. V lokalitě Canggu je růst ještě o 3 až 5 procent vyšší.
V Kutuhu plánuje v příštím roce otevřít svůj resort také Mandarin Oriental a vstoupit na tamější trh se připravují i další globální hotelové značky. „Velkou výhodou je totiž dopravní dostupnost, neboť infrastruktura se dlouhodobě zlepšuje. Díky nové dvouproudové silnici se lidé do Kutuhu dostanou z mezinárodního letiště za 25 minut,“ popisuje jednu z hlavních výhod Kristýna Pauly.
První apartmán se prodal během měsíce
Novinka navazuje na první Vavříkův projekt na Bali, Ananta Villas Nusa Dua, který vzniká v oblasti Kutuh na jihu ostrova. Tvoří jej osm luxusních vil se soukromými bazény a zahradami. Průměrná prodejní cena jedné nemovitosti se pohybovala kolem deseti milionů korun.
Podle developera se projekt podařilo téměř celý prodat během jediného měsíce, přičemž aktuálně zbývá poslední vila. Dokončení výstavby se očekává v první polovině roku 2027. Právě rychlý prodej prvního resortu podle Vavříka rozhodl o další investici v Indonésii.
Zakladatel developerské společnosti Domoplan Tomáš Vavřík. |
Expanze na Bali je součástí širší strategie brněnského developera, který původně vybudoval svůj developerský byznys v jihomoravské metropoli. Jeho Domoplan se postupně rozrostl z lokálního stavitele rezidenčních projektů do skupiny působící v několika evropských zemích i mimo Evropu.
Vavřík už letos v rozhovoru pro e15 popisoval, že právě zahraniční rekreační nemovitosti považuje za příležitost k vyššímu zhodnocení než tradiční rezidenční development v Česku. Zatímco u kvalitních tuzemských projektů hovořil o výnosech kolem osmi procent ročně, u indonéských investic zmiňoval potenciál přesahující 20 procent. Nově oznámený projekt přitom počítá s konzervativnějším výnosovým rozpětím.
Tomáš Vavřík
Tomáš Vavřík je zakladatelem developerské společnosti Domoplan, významného hráče na českém i zahraničním trhu. Domoplan, který je součástí Vavříkovy skupiny FIPOX, zakládá fondy kvalifikovaných investorů, které se primárně zaměřují na rezidenční a prémiové nemovitosti.
Miliardový projekt v Chorvatsku
Významnou část zahraniční expanze skupiny představuje také Chorvatsko. Domoplan tam připravuje rozsáhlý rekreační resort Plava Uvala na ostrově Pag. Jak již e15 informovala, projekt se má rozkládat na ploše přibližně 300 tisíc metrů čtverečních a náklady na jeho výstavbu mají přesáhnout čtyři miliardy korun. Vavřík v Chorvatsku rovněž rozvíjí specializovaný investiční fond zaměřený na tamní nemovitosti.
Vedle zahraničních aktivit pokračuje Domoplan také ve výstavbě v Česku. Mezi jeho největší připravované tuzemské investice patří projekt BRIXX v brněnském Starém Lískovci, kde má vzniknout přibližně 900 bytů. Další rezidenční výstavbu skupina rozvíjí například v Brandýse nad Labem.
Vavřík v říjnovém rozhovoru pro e15 uvedl, že Domoplan má připravených 22 developerských projektů a portfolio plánované přibližně na osm let. Hlavní investiční fond skupiny podle Vavříka disponuje vlastním kapitálem 2,1 miliardy korun a má zhruba 700 investorů.