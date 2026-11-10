Jaroslav Strnad získá českou odpadovou firmu s miliardovými tržbami. Veolia už podepsala smlouvu
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- Francouzská Veolia se dohodla na prodeji české odpadové společnosti Recovera Využití zdrojů skupině CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada.
- Na podpis smlouvy jako první upozornil Ekonomický deník, dokončení transakce ještě podléhá schválení antimonopolního úřadu.
- Firma Recovery zaměstnává 1100 lidí a ročně utrží miliardy korun.
Francouzský infrastrukturní koncern Veolia se dohodl na prodeji společnosti Recovera, která patří mezi největší firmy v českém odpadovém hospodářství. Kupujícím je průmyslová skupina CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada. Dokončení transakce ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
O připravovaném prodeji Recovery informovala e15 už letos v srpnu. Podle tehdejších informací serveru Mergermarket, které redakci potvrdily dva nezávislé zdroje, vedla Veolia pokročilá jednání se zájemci o převzetí společnosti. Do soutěže se měli zapojit čtyři uchazeči, mezi nimiž byl zmiňován také Michal Strnad. Podle dalších zdrojů Mergermarketu se očekávala i účast společné platformy EP Industries a Kaprain, která vlastní odpadářskou společnost AVE CZ.
Hodnota obchodu se podle srpnových odhadů měla pohybovat v miliardách korun. Recovera patří mezi čtyři největší společnosti v českém odpadovém hospodářství a její provozní zisk EBITDA přesahoval 300 milionů korun. Konečnou kupní cenu nynější transakce Veolia ani CE Industries neuvedly.
Recovera zaměstnává přibližně 1100 lidí a zabývá se svozem průmyslových a komunálních odpadů, výkupem a zpracováním druhotných surovin či odstraňováním ekologických zátěží. Provozuje také tři závody na výrobu tuhého alternativního paliva z vytříděných odpadů, které se využívá například v teplárnách. V roce 2025 společnost vykázala tržby 2,8 miliardy korun a zisk 41 milionů korun.
Český odpadový trh mění majitele
Na českém odpadovém trhu dochází k více změnám. V říjnu se totiž na převzetí českých a slovenských aktivit dánské odpadářské skupiny Marius Pedersen dohodla francouzská společnost Paprec. Hodnota transakce by podle dřívějších odhadů odborníků mohla dosáhnout zhruba 15 miliard korun, konečnou cenu však firmy nezveřejnily. Marius Pedersen v Česku zaměstnává přibližně 3500 lidí a ročně nakládá se dvěma miliony tun odpadu. Také tento obchod ještě čeká na schválení antimonopolních úřadů v Česku a na Slovensku.
Kupující Recovera, skupina CE Industries, podniká kromě odpadového hospodářství také v železničním strojírenství, energetice, potravinářství a drogerii. Podle konsolidované účetní závěrky skupina v roce 2024 dosáhla čistého obratu 9,4 miliardy korun a zisku 210 milionů korun.