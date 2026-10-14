Manažerka ORLEN: Na benzínku už zákazníci nejezdí, na „orlenku“ ano. Čerpací stanice se mění
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- Čerpací stanice se podle marketingové manažerky ORLEN Unipetrol Terezy Vránkové budou muset přizpůsobit elektromobilitě.
- ORLEN na některých stanicích nabízí například pizzomat nebo prádlomat a do budoucna počítá i s dalšími možnostmi trávení času.
- Vránková mluví také o hodnotách značky, omezení plýtvání jídlem a významu ženské solidarity.
Na konferenci Femme15 vystoupila také marketingová manažerka skupiny ORLEN Unipetrol Tereza Vránková. V panelu Ženy v palivovém průmyslu, který moderovala Michaela Stachová, mluvila mimo jiné o proměně čerpacích stanic a rostoucím významu nepalivových služeb.
Čerpací stanice už nebudou jen o palivu
„Kolem Orlenu se toho hodně mění. To nejzásadnější je očekávání zákazníků. Už nejezdí na benzínku, ale jezdí na orlenku,“ tvrdí marketingová manažerka. „Na trhu je spousta konkurenčních brandů, ale mám štěstí, že pracuji ve firmě, která je největší. Máme 446 čerpacích stanic. Z toho na 380 z nich je Stop Cafe, které je vlastně nejširší kavárenská síť v České republice,“ řekla během konference Tereza Vránková.
„Nedokážu říct, jak budou čerpací stanice vypadat za sedm let, ale samozřejmě se na určité změny připravujeme. Souvisí to i s tím, že probíhá přechod na elektromobilitu. Nebude se jezdit čerpat jen pohonné hmoty, ale i dobíjet,“ tvrdí. Při dobíjení stráví člověk na daném místě více času, a tomu je potřeba se přizpůsobit. „Bude si tam chtít vyřídit různé balíčky a poštovní služby. Případně si nakoupit nebo dokonce vyprat,“ zamýšlela se. Čerpací stanice Orlen v Újezdu u Průhonic má už pizzomat nebo prádlomat. „Myslím, že velké pračky, do kterých se vejdou i deky a polštáře, využívají hojně i řidiči kamionů, kteří tam zastavují,“ tvrdí.
ORLEN chce reagovat na to, co zákazníci chtějí
Tyto koncepty se stále testují a není v plánu, aby byly pračky na každé čerpací stanici. „Je to ale právě o těchto doplňkových službách, které hýbou celým naším byznysem.“ Jednou z vizí je vytvoření velkého hubu, kde by mohli lidé kvalitně trávit čas. Případně i masážní koutek nebo prostor pro odpočinek. Na některé ze svých stanic už Orlen instaluje květinomaty. „Posloucháme, co zákazník chce, a je pro nás důležitá i zpětná vazba. Děláme proto spoustu průzkumů a sledujeme, jak se mění zákazník a co bude v budoucnu chtít.“ Firma by se podle Vránkové neměla bát zkoušet nové věci a naslouchat zákazníkům.
Jednou z největších hodnot společnosti ORLEN je podle Vránkové omezení plýtvání jídlem. Firma chce podle Vránkové mluvit také o tématech, která hýbou společností a která její zákazníky zajímají. Zároveň chce, aby bylo zřejmé, jaké hodnoty značka zastává. „Nechceme jednoduše zákazníka zklamat.“
Téma ženské solidarity se neslo celou konferencí Femme15, která proběhla v září v prostoru PernerKarlín. Pro Terezu Vránkovou je toto téma také velmi důležité. „Každé mladé manažerce bych doporučovala neohrnovat nos nad kolegyněmi, se kterými si mohou vytvořit dobrou alianci. Mám vedle sebe dvě další velmi silné ženy, se kterými máme whatsappovou skupinu a cokoli nám není jasné, spolu řešíme,“ dodává manažerka.