USA ovládly svět umělé inteligence. Jejich technologická dominance má ale odvrácenou stranu
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Kauza šéfa Nvidie Jensena Huanga otevírá otázku závislosti Spojených států na technologických gigantech.
Washington balancuje mezi ochranou národní bezpečnosti a udržením technologické převahy nad Čínou, píše businessový newsletter 11am.
Rostoucí geopolitický význam Nvidie komplikuje schopnost americké vlády firmu nezávisle regulovat.
Společnost Nvidia 23. listopadu znovu jmenovala Jensena Huanga generálním ředitelem, ani ne dva týdny poté, co odstoupil kvůli skandálu dotýkajícího se národní bezpečnosti. Huang přiznal, že měl několik milostných poměrů, mimo jiné s osobou podezřelou ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Přesto americký prezident Donald Trump osobně intervenoval u správní rady firmy, aby jeho návrat prosadil.
Reakce amerického politického establishmentu na sebe nenechala dlouho čekat. Bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová označila aféru za „Supergate“ (s odkazem na superinteligenci a nejznámější korupční skandál z doby prezidenta Richarda Nixona známý jako „Watergate“ – pozn. red.) kvůli výbušné směsi obav o národní bezpečnost, korupce, obchodování na základě neveřejných informací a manipulace s trhem.
Šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries řekl, že Huangovo znovujmenování považuje za „neobhajitelné“, a přislíbil jeho prošetření Kongresem. Na straně republikánů vyzval k vyšetřování bývalý předseda Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich, zatímco senátor Tom Cotton uvedl, že bude prosazovat přísnější omezení vývozu amerických čipů.
Senátor Kevin Cramer varoval, že zatímco právní a reputační rizika spojená s Huangovým návratem na sebe vzala správní rada Nvidie, bezpečnostní rizika nesou americká armáda a veřejnost.
Příběh odhaluje paradox v samém jádru americké technologické převahy. Dominance USA v oblasti umělé inteligence dává Spojeným státům páku na Čínu, avšak závislost americké ekonomiky na Nvidii z ní vytvořila druhé, tentokrát domácí, úzké hrdlo. Vzhledem ke strategickému významu společnosti mají Spojené státy silnou motivaci chránit její vedoucí postavení a obchodní úspěch, i když mají zároveň povinnost ji regulovat a ochraňovat před ní národní bezpečnost. Jinými slovy, Nvidia dává USA páku vůči Číně, ale geopolitická moc, kterou firma přináší, jí poskytuje páku na americkou vládu.
Bránit, nebo profitovat?
Síla Nvidie stojí na jejích čipech a softwaru, jež jsou pro umělou inteligenci zásadní. Spojené státy mohou zahraniční přístup k americkým technologiím omezit, avšak taková omezení samozřejmě dopadají na hospodářský výsledek firmy. V dubnu 2025 USA z důvodů národní bezpečnosti omezily vývoz čipů H20 do Číny, což vedlo k odpisu neprodaných čipů a souvisejících závazků za 4,5 miliardy dolarů (100,5 miliardy korun).
O tři měsíce později však Trumpova administrativa otočila, když ministr obchodu Howard Lutnick argumentoval, že udržet čínské firmy v závislosti na americké technologii je v zájmu USA. Washington tak najednou určitý prodej čipů do Číny obhajoval jako cestu k udržení americké technologické převahy, přestože jej předtím z bezpečnostních důvodů omezil.
Obrat u čipů H20 nebyl jediným rozhodnutím, které vzbudilo pozornost. Devatenáctého listopadu výbor pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů zveřejnil, že do 11. května 2026 schválilo ministerstvo obchodu vývozní licence zhruba na 880 tisíc pokročilých čipů od Nvidie a AMD pro čínské firmy – přičemž některé z nich později ministerstvo obrany, kvůli údajným vazbám těchto firem na armádu, označilo za rizikové.
Jenže i když Spojené státy prodej zakážou, čipy se do Číny mohou dostat přes třetí země. Americké úřady nyní vyšetřují, zda singapurský dodavatel výpočetního výkonu Megaspeed nelegálně přesměrovával čipy Nvidie do Číny. A právě tato firma je v centru současného skandálu: Huang měl mimomanželský poměr s jednou z jejích vrcholných manažerek Alicí Huangovou (nejde o příbuzné), jež má údajně vazby na čínské tajné služby.
Někteří američtí zákonodárci se také ptají, zda úzké kontakty Nvidie na úředníky ministerstva obchodu neovlivnily vyšetřování Megaspeedu, jejž ministerstvo zařadilo na listinu vývozních omezení teprve 23. listopadu. Dohromady tyto spory vyvolávají pochybnosti, zda je americká vláda schopna nezávisle regulovat firmu, kterou považuje za nepostradatelnou pro americké technologické prvenství.
Vliv Nvidie není jen otázkou lobbingu nebo politických vazeb. Americká technologická převaha stojí na rozsáhlých mezinárodních sítích zákazníků, vývojářů, výrobců a obchodních partnerů. Právě tato nehmotná aktiva přinášejí Nvidii zisky a Spojeným státům geopolitický vliv. Omezení přístupu však může podpořit rozvoj alternativ. Ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry ze srpna 2026 Nvidia tvrdila, že její vyloučení z velké části čínského trhu pomohlo konkurentům rozšířit zákaznickou základnu i sítě vývojářů softwaru.
Nejsilnějším argumentem Nvidie proti vývozním omezením není jen to, že firma přichází o peníze. Jde o to, že odříznutí čínských zákazníků od amerických technologií může naopak posílit čínské konkurenty a časem oslabit vliv Ameriky na Čínu. Povolení těchto prodejů ale zároveň dává Číně přístup k výpočetnímu výkonu, který jí mají americká omezení odepřít.
Udržení americké technologické převahy vyžaduje oddělování národního zájmu od komerčních zájmů firem, na nichž americká moc stojí. Vývozní omezení mají platit tehdy, když to vyžaduje národní bezpečnost, aniž by do rozhodování zasahoval jakýkoli privilegovaný politický přístup. Vyšetřování možných porušení pravidel musí zůstat nezávislé na zásazích firem a Kongres má tato rozhodnutí důsledně prověřovat, i když to ohrozí zájmy společností, jež vláda považuje za nepostradatelné.
V tom spočívá hlubší paradox amerického úzkého hrdla v oblasti umělé inteligence. Právě jsme viděli, jak soukromá korporátní moc dokáže omezovat a ovlivňovat rozhodnutí o národní bezpečnosti, která by měla být nezávislá. Obě formy moci se sice navzájem posilují, ale nemusejí sloužit stejným zájmům.
Čím nepostradatelnější je americká technologie pro svět, tím politicky nepostradatelnější se její vlastníci stávají pro americkou ekonomiku a vládu. Americká technologická dominance posiluje soukromé firmy, na nichž je současně závislá. A pro Spojené státy je čím dál těžší je uřídit.
Carla Norrlöf, profesorka politologie na Torontské univerzitě, je externí seniorní výzkumnou pracovnicí organizace Atlantic Council.