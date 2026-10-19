Miliardy z veřejných peněz a prodej „za odvoz“. Američané levně ovládli klíčový český vývoj čipů
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- Brněnský Codasip skončil v rukou Onsemi za zlomek toho, co posbíral na dotacích.
- Americký koncern navíc řeší problémy s miliardovou investicí v Rožnově a hledá náhradní cestu.
- Většina kupní ceny je vázaná na výsledky, které musejí brněnští inženýři teprve dodat.
Americká čipová společnost Onsemi dokončila převzetí části brněnské firmy Codasip, jejíž pomocí chce rozšířit své schopnosti v navrhování procesorů pro automobily nebo průmysl. Ovšem jak se ukazuje, odkupní částka je velice nízká a v branži se s nadsázkou říká, že to „bylo za odvoz“. Codasip zároveň posbíral velké částky na evropských a státních dotacích a grantech a je tedy otázkou, zda Američané za peníze daňových poplatníků velmi levně nezískali zajímavou technologii.
Codasip patří mezi průkopníky návrhu procesorů postavených na otevřené technologii RISC-V, která konkuruje technologii ARM, na níž běží třeba chytré telefony, průmyslová zařízení, počítače od Applu a podobně. Codasip vytvořil několik specializovaných procesorů a k tomu vytvořil software pro jejich návrh a úpravu. Evropská komise firmu z Brna označila za jednu z těch, které mají kontinentu pomoci v technologické soběstačnosti, a přidělila jí třeba vývoj procesoru pro servery. Tento status pomohl i v získávání dotací a grantů.
Tvrdý byznys a jeho dopady
Jenže dělat byznys s procesory je velice drahé a náročné. Do RISC-V se pustila Čína, protože tato technologie není zatížená licencemi, a tudíž ani sankcemi. Pro Codasip to znamenalo nárůst dravé a dobře financované konkurence. RISC-V zároveň stále nemá rozvinutý ekosystém služeb, softwarové podpory a tak dále. Složitá situace vyústila v rozdělení firmy na dvě části. Jedna nadále operuje pod značkou Codasip a soustředí se na vývoj bezpečnostních čipů. A druhou část získala společnost Onsemi, která v Česku provozuje výrobu a návrh čipů.
Odkupní částka části Codasipu se podle informací e15 má dostat maximálně na 14,5 milionu dolarů v hotovosti, asi 315 milionů korun. Při dokončení formálního přesunu pod křídla Onsemi šlo ale pouze o počáteční platbu 1,45 milionu dolarů, kolem 32 milionů korun. Zbytek je vázán na dosažení příjmů pramenících z integrace technologie Codasipu do portfolia Onsemi. Inženýři z Brna dále například musejí včas dokončit portfolio procesorů pro automobilky nebo datacentra.
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