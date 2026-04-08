Výrobce čipů Onsemi rozšíří aktivity v Česku, kupuje brněnskou firmu navrhující procesory
- Americký výrobce čipů Onsemi posílí své aktivity v České republice.
- Firma podle informací e15 kupuje část brněnské společnosti Codasip zaměřenou na návrh procesorů.
- Onsemi díky tomu na Moravě rozšíří své centrum výzkumu a vývoje a návrhu čipů, které doplňuje výrobu v Rožnově pod Radhoštěm.
Codasip byl na prodej od loňského léta, firma na trhu hledala kupce a hlavní zájemci byli dva. Kromě Onsemi to byla nizozemská společnost NXP Semiconductors, která podobně jako Onsemi zaměstnává odborníky v kancelářích v Brně a Rožnově.
Codasip se nakonec rozdělí na dvě části. Jedna z nich, kterou převezme Onsemi, se bude věnovat návrhu úsporných procesorů na technologii RISC-V, jež je otevřenou alternativou k všudypřítomné technologii ARM.
Pro Onsemi má jít podle zdrojů obeznámených se situací o strategický a dlouhodobý krok. Onsemi vyrábí čipy do automobilů a průmyslu, kde se často používají právě úsporné procesory a mikrokontroléry. Společnost tak získá vlastní know-how a několik desítek specializovaných inženýrů. Ti rozšíří již existující tuzemský tým návrhářů čipů, kteří platí za špičku v oblasti senzorů do automobilů. Podle zdrojů e15 jsou načrtnuty ambice v dohledné době přijmout dalších sto a více odborníků. Onsemi zároveň získá software Codasip Studio sloužící pro návrh a úpravu čipů.
Onsemi v současné době připravuje investici kolem 44 miliard korun na expanzi rožnovské výroby. Zaměří se na čipy na bázi karbidu křemíku, které jsou vhodné do elektrovozů nebo AI datacenter. I díky tomu Onsemi získalo zakázku od Nvidie na čipy pro řízení napětí kolem nové generace čipů pro umělou inteligenci.
Bezpečnost čipů
Druhá část Codasipu bude nadále fungovat samostatně a zaměří se na bezpečnost čipů. Codasip jako první na světě do procesorů integroval technologii CHERI vyzkoumanou na univerzitě v Cambridge. CHERI dokáže ochránit práci s pamětí a zvyšuje tak bezpečnost. Codasip pod vedením stávajícího výkonného ředitele Rona Blacka bude chtít kromě jiného cílit na americké bezpečnostní složky a podobně.
Codasip má roční tržby kolem dvou miliard korun a posbíral značný objem grantů od Evropské unie, částka se blíží 10 miliardám korun. Firma je považována za evropského šampiona, který má pomoci starému kontinentu v budování polovodičového sektoru. Evropská komise kromě jiného pověřila Codasip vedením vývoje evropského procesoru pro superpočítače, respektive servery.
Codasip zaměstnává asi 250 lidí, 88 procent z nich jsou hardwaroví a softwaroví inženýři. Část sídlí v Brně, další jsou v pobočkách v Mnichově, Francii, Řecku nebo ve Velké Británii. Codasipu se podařilo najmout odborníky z Applu a dalších špičkových firem.
Investory Codasipu jsou fondy Matterwave Ventures, Ventech, Octopus Ventures, Indaco, b2venture, Bek, SquareOne a české Credo Ventures. Korporátním investorem je Western Digital, který RISC-V používá ve svých discích.