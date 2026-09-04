Nervozita kolem rekordní investice. Problémy jsme zaznamenali, o zájmu nás ale ujišťovali, říká exministr
- Největší zahraniční investice v historii Česka, rozšíření továrny Onsemi, se zdá být stále nejistější.
- Onsemi v Rožnově propustila stovky lidí a stroje na výrobu čipů raději přesunula do Asie.
- Projekt by mohl pomoct i dalším automobilkám v Česku, věří exministr Lukáš Vlček.
Kolem rozšíření rožnovské čipové továrny americké společnosti Onsemi, což má být největší zahraniční investice v historii Česka, začíná panovat poměrně dost nervozity. Vláda Andreje Babiše u projektu za 44 miliard korun stále neschválila pobídku za zhruba 12 miliard. Premiér proti akci, kterou rozjela předchozí vláda, veřejně vystupuje.
Jenže se zdá, že problém je i na straně Onsemi, která změnila plány. V kuloárech ministerstva průmyslu a obchodu měla už za minulého kabinetu panovat nejistota, zda „to dopadne“. Bývalý ministr Lukáš Vlček, který jednání s Američany dotahoval, pro e15 popsal některé souvislosti.
Plány se plánují, ale trh si žije po svém
Onsemi v minulosti oznámilo plán v Rožnově pod Radhoštěm zavést komplexní řetězec výroby čipů na bázi polovodiče karbid křemíku, který se hodí například pro elektromobily nebo AI datacentra. Někdejší ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) rozjel vyjednávání a agendu později předal svému nástupci Vlčkovi (rovněž STAN). Ten akci dotáhl do fáze, kdy Evropská komise schválila takzvanou notifikaci, tedy možnost udělit státní pobídku. Pak přišla nová vláda.
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