Na růstu českých firem mohou více vydělávat i domácí investoři a navázat na zahraniční kapitál
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- Česko je v zapojování domácího kapitálu do private equity před většinou regionu.
- Na přínos zahraničních investorů by měli více navázat místní střadatelé a instituce, říká Dariusz Pietrzak z Enterprise Investors.
- Investice do zdejších firem podle něj mají doplňovat globálně rozložená portfolia.
Do českých firem podle Invest Europe v roce 2025 zamířilo 275 milionů eur z private equity a venture kapitálu. Jak tento výsledek hodnotíte v kontextu regionu?
Rok 2025 přinesl na evropský private equity trh návrat opatrného optimismu. Navzdory geopolitické a makroekonomické nejistotě dosáhly investice private equity a venture kapitálu v Evropě 135 miliard eur, což je druhá nejvyšší úroveň v historii.
Fondy private equity a venture kapitálu v roce 2025 investovaly ve střední a východní Evropě téměř 2,6 miliardy eur, přibližně o osm procent méně než v předchozím roce. Pokles ale z velké části způsobila absence mimořádně velkých převzetí firem. V roce 2025 přitáhly pouhé tři společnosti pětinu všech těchto investic v regionu. O rok dříve připadala na tři největší transakce téměř polovina celkového objemu.
Česko skončilo v pořadí zemí za Rumunskem a Estonskem. A právě Estonsko ukazuje, co přináší soustavná podpora firem od jejich začátků až po mezinárodní expanzi. Zapojují se do ní soukromí investoři i instituce napojené na stát. Česko v delším horizontu zůstává jedním z největších trhů v regionu. Od roku 2011 bylo do českých společností investováno 4,8 miliardy eur. Podle mého názoru bude relativně vysoká dostupnost místního kapitálu v příštích letech podporovat další růst a očekával bych posílení pozice České republiky v regionu. Klíčové bude zajistit firmám financování ve všech fázích jejich vývoje, od startupů přes růstové firmy a odkupy až po vstup na kapitálový trh.
Celkový objem investic v regionu přesto loni klesl. Není to varovný signál?
Celkový objem může výrazně ovlivnit absence velkých odkupů firem, které se objevují poměrně vzácně. Pro srovnání, segment odkupů středně velkých společností, v němž působíme, vzrostl o 52 procent a investice venture kapitálu se téměř zdvojnásobily. V tom, na čem skutečně záleží, si tedy region vedl dobře. Navzdory tomuto pozitivnímu vývoji jsme stále daleko od skutečného potenciálu regionu. Investice private equity a venture kapitálu představují jen zhruba 0,09 procenta HDP, tedy méně než pětinu evropského průměru.
Co by českým firmám a investorům přineslo větší zapojení domácího kapitálu?
Zahraniční investoři pomáhali českým firmám růst přes tři desetiletí a domácí kapitál na jejich přínos může navázat. Bylo by přínosné, kdyby se na hodnotě, kterou private equity pomáhá vytvářet, ve větší míře přímo podíleli také místní střadatelé a instituce. Firmám by to rozšířilo zdroje financování a obyvatelům regionu umožnilo více těžit z jejich úspěchu.
Domácí kapitál zároveň přináší větší předvídatelnost. Širší okruh místních investorů může regionálním fondům pomoci vyvažovat změny zájmu investorů z USA a západní Evropy. Když se navíc podaří investici úspěšně prodat, peníze se vracejí místním investorům, kteří je mohou vložit do další generace firem. Dobře je to vidět opět v Estonsku, kde bývalí zaměstnanci Skype následně zakládali nebo podporovali další společnosti, například Wise.
Daří se už Česku domácí peníze tímto způsobem zapojovat?
V tomto ohledu je před většinou zemí regionu. Banky zde vytvořily takzvané feeder fondy, které sdružují peníze bonitních klientů a dále je investují do private equity fondů. Vedle nich jsou aktivní family offices, tedy správci majetku bohatých rodin. Některé české private equity společnosti tak už získávají dvě třetiny nebo i více svého kapitálu z domácích zdrojů. Dalším krokem je tento model rozšířit a zapojit více bank, pojišťoven a správců aktiv. Posun je patrný i v celém regionu. V roce 2025 poskytli investoři ze střední a východní Evropy více než polovinu kapitálu, který fondy zaměřené na tento region získaly. O rok dříve to bylo čtyřicet procent.
Proč by ale český investor měl dávat peníze do zdejších firem, když může investovat v USA?
Nemyslím si, že si mezi tím musí vybrat. Rozumné portfolio je diverzifikované a investice do neveřejně obchodovaných firem ve vlastním regionu mohou globální investice doplňovat. Střední a východní Evropa se dlouhodobě přibližuje zbytku Evropské unie a private equity umožňuje podílet se na růstu společností, které ji posouvají dopředu. Podstatné je také to, zda fondy dokážou své podíly prodat a vracet investorům peníze. V roce 2025 dosáhl objem těchto prodejů v regionu 1,7 miliardy eur, přibližně o čtvrtinu více než o rok dříve. V přepočtu na původní pořizovací náklady investic šlo o nejvyšší úroveň od roku 2020.
Zmínil jste prostor pro větší zapojení institucí. Jakou roli mezi nimi mohou hrát penzijní fondy?
Penzijní fondy mají dlouhý investiční horizont, a proto se k private equity přirozeně hodí. Jejich peníze bych směroval prostřednictvím profesionálně spravovaných a diverzifikovaných fondů do růstu místních firem. Tak mohou rozkládat riziko mezi více společností i správců, místo aby sázely na jednotlivé projekty. V regionu už tento posun vidíme. V roce 2025 poskytly penzijní fondy osm procent kapitálu získaného private equity fondy ve střední a východní Evropě, zatímco o rok dříve to bylo jedno procento. Česko už dokázalo zapojit soukromý majetek prostřednictvím bank a family offices. Velkým dosud nevyužitým zdrojem zůstává právě institucionální kapitál.
Co brání tomu, aby více evropských úspor financovalo i mladé inovativní firmy?
Mojí hlavní obavou je ochota institucionálních investorů přijmout riziko venture kapitálu. U těchto fondů není neobvyklé, že většina firem v portfoliu nepřinese návratnost a celý výnos vytvoří jen několik úspěšných investic. Pro část evropských investorů je to odrazující. Američtí investoři mají s tímto modelem desítky let zkušeností a jsou ochotnější takové riziko podstupovat. Veřejné programy mohou pomoci s rozjezdem, samy ale nedokážou zajistit potřebný rozsah financování. K tomu potřebujeme soukromé a institucionální investory, kteří budou ochotni toto riziko přijmout a dlouhodobě směrovat místní úspory do inovací.
Co může private equity přinést českým firmám kromě samotných peněz?
Výkonnost i výhled české ekonomiky jsou poměrně pozitivní. Pro další fázi budou klíčové investice a povzbudivé je, že v loňském roce vzrostly téměř o osm procent. S tím, jak se česká ekonomika přibližuje průměru Evropské unie, už firmy nemusejí soutěžit především nízkými náklady práce. Mohou uspět díky vyšší produktivitě, inovacím a expanzi do zahraničí. To vyžaduje kapitál pro vlastní růst i pro spojování s dalšími podniky. Private equity přináší také zkušenosti s budováním firem, posilováním managementu a se zahraniční expanzí. Právě tím může českým společnostem pomoci vyrůst v regionální či mezinárodní hráče. S větším zapojením domácího kapitálu pak mohou z jejich úspěchu více těžit i zdejší investoři.
Dariusz Pietrzak je partnerem Enterprise Investors, kde působí od roku 2014. Vede vztahy s investory a agendu ESG, podílí se také na růstu hodnoty portfoliových firem. Společnost zastupuje v radě Invest Europe pro segment středně velkých investic. Před příchodem do Enterprise Investors pracoval pro aerolinky LOT a Qantas, poradenskou společnost BCG a skupinu Heineken.