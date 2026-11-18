Strnadova CSG za týden ztratila 103 miliard. Proč analytici stále věří ve zdvojnásobení ceny?
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Akcie CSG za jediný týden ztratily 31 procent hodnoty, investoři přišli o 103 miliard korun.
Výprodej zasáhl celý evropský zbrojařský sektor, německý Rheinmetall za měsíc odepsal 30 procent.
Jaký má akcie aktuální růstový potenciál podle cílových cen analytiků?
Pokud by se schopnost Evropy bránit se měřila vývojem akcií zdejších zbrojařských firem, nevěštilo by to o výsledku případného budoucího konfliktu nic pozitivního. Investoři v posledních týdnech nad sektorem zlomili hůl a zdaleka se to netýká jen barometru branže, tedy německého Rheinmettalu, jehož akcie za poslední měsíc propadly o rovných 30 procent. To v penězích znamená, že akcie investory za pouhý měsíc obraly o v přepočtu 370 miliard korun. Nejen český investor má ale před sebou ještě o poznání větší drama: akcie Czechoslovak Group.
Cenné papíry Strnadova zbrojařského impéria se začaly totálně sypat po posledních čtvrtletních výsledcích v minulém týdnu. Ačkoli byznysový obrázek nebyl úplně marný, akcie zareagovala extrémním propadem, který zatím nemá konce. Aktuálně tak CSG na burze s desetiprocentním propadem dohání svůj úterní kolaps na amsterodamském parketu. Jen od středeční publikace výsledků už akcie zbrojaře akcionáře připravily o stokorunu na akcii neboli o 31 procent. Jinými slovy: investoři zchudli přesně o 103 miliardy korun, o tolik totiž za pouhý týden klesla burzovní hodnota CSG.
Zlom v branži
„Teď se ukazuje, že vlády jsou předlužené a zbrojení pro ně přestává být priorita. Zároveň vítězství demokratů v midterms naléhavost zbrojit ještě více snižuje, protože klesají šance extrémních scénářů toho typu, že by Amerika opouštěla NATO,“ uvádí hlavní investiční stratég Direct Investments Tomáš Pfeiler. Zároveň zdůrazňuje, že akcie domácí CSG vstupovala koncem letošního ledna na burzu za zcela jiné situace. „Valuace na začátku roku byla optimistická a založená na tom, že zbrojní boom bude nerušeně pokračovat,“ dodává Pfeiler.
Podle expertů zástup prodejců v posledním týdnu sice reagoval primárně na výsledky českého zbrojaře, investoři v něm ale firmě v kostce nepřímo vyčetli více zklamání. „Pokles není jen reakcí na slabší třetí kvartál. Zásadní je snížení výhledu provozní marže na letošní rok z 24 až 25 procent na zhruba 21 procent,“ upozorňuje na hlavní výsledkovou rozbušku analytik Cyrrusu Martin Vatrt. Výsledky podle něho přidaly další otázky ohledně fundamentu a výhledu. „Nižší cena automaticky neznamená levnou akcii a dá se čekat revize cílových cen směrem dolů,“ dodává Vatrt s tím, že podle jeho názoru nicméně akcie na současné ceně již velkou část nových rizik promítá.
Byznys v troskách není
Propad akcie zároveň ostře kontrastuje s aktuálními cílovými cenami analytiků pro CSG. Targetový průměr totiž podle monitoringu agentury Bloomberg lehce přesahuje 20 eur za kus, a vzbuzuje tak naděje, že se kurz akcie v ročním horizontu více než zdvojnásobí. Jak nicméně varují experti, postoj kapitálu k akcii se dramaticky proměnil. „Akcie padla do kolonky, kdy ještě deset měsíců po IPO se nadále nachází dost držitelů, kteří akcii i se ztrátou prodají,“ upozorňuje na prodejní tendence některých „starších“ investorů expert Capitalinked Radim Dohnal.
Výsledková čísla přitom nabídla i údaje, které mohly být pro akcie podporou. Kromě poklesu kvartálních tržeb a čtvrtinového meziročního propadu zisku totiž nabídla i světlejší linky. „Za prvních devět měsíců roku skupina vykázala více než šestiprocentní růst tržeb, pozitivní zprávou také zůstává pokračující růst zakázkové knihy, když ke konci září dosahoval backlog skupiny 18 miliard eur, tedy o tři miliardy více ve srovnání s koncem roku 2025,“ zdůrazňuje expert společnosti Patria Finance Adam Kahánek. Jednou ze špatných výsledkových zpráv bylo mimo jiné ohlášené zpoždění tržeb v objemu 300 milionů ze třetího na čtvrtý kvartál.
„Pozitivní je i potvrzený výhled tržeb a střednědobé cíle. Klíčové bude, zda ve čtvrtém čtvrtletí doručí CSG posunuté tržby a jak se budou vyvíjet marže a hotovostní toky v roce 2027,“ zdůrazňuje Vatrt. Plusem pro akcii je podle expertů ostatně i současná cena. „CSG je mezi evropskými i americkými zbrojaři valuačně nejlevnější,“ zdůrazňuje Dohnal s tím, že akcie reaguje na výsledky hospodaření citlivěji nejen kvůli svým nedávným reputačním problémům, ale i stále ještě relativně krátké době svého veřejného obchodování.