Největší obchod české startupové scény. Miliardář Cendra prodává část své firmy známému investorovi
- Zakladatel a dosud jediný majitel společnosti CDN77 Zdeněk Cendra se rozhodl prodat necelou třetinu firmy investorovi.
- Jde o obchod odhadem za více než 10 miliard korun, což je největší transakce týkající se českého start-upu v historii.
- Prodej se podle informací e15 domlouval zhruba tři roky.
Významný britsko-lucemburský fond CVC Capital Partners kupuje minoritní podíl ve společnosti CDN77, kterou doposud kontroloval podnikatel Zdeněk Cendra. Noví partneři neoznámili výši prodaného podílu ani odkupní částku. Podle informací e15 Cendra prodal podíl 30 procent. Firma měla být ohodnocena na zhruba dvě miliardy dolarů, asi 43 miliard korun. Investovaná částka ze strany CVC se tak pohybuje nad 10 miliardami korun.
CDN77 uvedla, že i když CVC získala podíl, věci poběží pod taktovkou majoritního vlastníka. „Cendra a vedení CDN77 si zachovávají stejnou úroveň samostatnosti, kterou měli doposud,” vzkázala společnost. Naznačuje to i vehikl, skrze který CVC do CDN77 vstoupil. Konkrétně jde o platformu Strategic Opportunities zaměřenou na podobné typy minoritních investic.
To by znamenalo poměrně unikátní investorský přístup a důvěru investora, že je CDN77 velmi zajímavým aktivem a že Cendrův dosavadní neformální způsob řízení s pružnou strukturou a důvěrou v lidi nese výsledky. Je to také dobrá zpráva pro české byznysové prostředí, kdy lze se západními investory vstupovat do rovnocenných partnerských vztahů.
Investoři do Zásilkovny i Avastu
Fond CVC Capital Partners spravuje aktiva přes 210 miliard eur, v minulosti v Česku udělal několik vysokoprofilových obchodů. V roce 2023 například získal společnost Packeta provozující Zásilkovnu a o desetiletí dříve vstoupil do Avastu, který pomohl dovést na londýnskou burzu. Teď se CVC k českým technologiím vrací.
CVC často kupuje celé firmy, případně cílí na jejich kontrolu. Je zcela běžné, že minoritní vlastník získá nad firmou určitou část kontroly a není jen pasivním investorem. Kombinují se ekonomická a rozhodovací práva. Jde o prioritní akcie, právo nominovat člena orgánu společnost, zvláštní hlasovací práva nebo takzvané reserved matters, tedy zásadní rozhodnutí, která bez souhlasu investora nelze přijmout.
„Typicky jde o další zadlužení, vydávání nových akcií, akvizice nebo změny majetku,“ popsal způsob podobných transakcí Ondřej Zemek z advokátní kanceláře Zemek Legal, který se věnuje i technologickým fúzím a akvizicím. „Konkrétní míra vlivu ale vždy závisí na struktuře dané transakce a vyjednaných podmínkách. Investor tak může mít významný vliv na strategická rozhodnutí společnosti, přestože vlastní méně než polovinu jejího kapitálu,” doplnil Zemek.
Debaty s CVC byly odlišné
Obchod se podle informací e15 domlouval zhruba tři roky. „S potenciálními partnery jsme mluvili dlouho. Debaty s CVC byly odlišné. Bylo to o respektu k tomu, co jsme vybudovali a kam firmu chceme dostat. Nebylo to o tom, co by chtěli změnit,” popsal Zdeněk Cendra. Jakub Canda z CVC doplnil, že klíčovým úkolem bude, aby se CDN77 nadále mohla věnovat zákazníkům a rozvíjet produkt a byznys ještě rychleji.
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Roční tržby CDN77 přesahují 210 milionů dolarů, tedy skoro pět miliard korun, s meziročními přírůstky v desítkách procent. Cendra a CVC nyní chtějí akcelerovat růst. Firma má nakupovat další serverový hardware, na němž její byznys závisí. Ten je v poslední době velmi nákladný, ceny násobně vyrostly kvůli poptávce ze strany AI datacenter.
CDN77 je dravým hráčem na trhu s CDN neboli Content Delivery Networks, což je jedna z hlavních součástí internetu. Jde o distribuovanou infrastrukturu v datových centrech, v jejímž rámci se přenášejí videa, obrázky a další data, která uživatelé načítají do svých chytrých telefonů, televizí, počítačů, herních konzolí a podobně. Data se musí ukládat co nejblíže uživatelům, aby se načítala pokud možno okamžitě, a právě o to se CDN starají.
Větší než Google Cloud
CDN77 podle statistik odborného analytika Dana Rayburna uzavírá pětici největších světových provozovatelů CDN. Trhu o velikosti pěti miliard dolarů vévodí Amazon Web Services (AWS), největší cloud světa. Jeho roční tržby v tomto segmentu dělají 1,5 miliardy dolarů. Následuje společnost Akamai s tržbami 1,25 miliardy dolarů. Třetí je Cloudflare s půlmiliardou dolarů a čtvrtá Fastly má 400 milionů dolarů. CDN77 je větší než šestý Google Cloud.
CDN77 už má několik významných zákazníků; jde například o sociální síť TikTok nebo streamovací službu Rakuten, což je zejména v Asii velká konkurence Netflixu. Česká CDN denně přenese 430 petabajtů videa a ve špičce odbavuje datový tok 330 terabitů za sekundu. Pro srovnání: českým internetem ve špičce protéká maximálně 3,7 terabitu za sekundu (čísla internetového uzlu NIX.CZ). CDN77 má servery a další infrastrukturu v 230 lokalitách po světě.
CDN77 se v minulosti kromě jiného podařilo získat zákazníky konkurenčních služeb. Firmy Lumen Technologies a StackPath sice své byznysy s CDN prodaly do rukou společnosti Akamai, obchodní tým CDN77 ale dokázal řadu jejich zákazníků oslovit a přetáhnout.
Cendra se zároveň snaží prosadit standard pro novou generaci streamování videa. CDN77 s firmami jako YouTube, Cisco nebo Akamai spoluzaložila organizaci OpenMoQ, jejímž cílem je na internetu prosadit nový streamovací standard QUIC nabízející vysokou kvalitu nebo plynulost.