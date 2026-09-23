Developer JRD se dohodl s Prahou na stavbě nové čtvrti. V Horních Měcholupech vzniknou tisíce bytů
- Developerská společnost JRD postaví v pražských Horních Měcholupech novou čtvrť.
Ve smlouvě s Prahou se zavázala přispět téměř 400 milionů korun na veřejnou infrastrukturu.
První byty mají být hotové přibližně za šest let.
Developerská skupina JRD podepsala s Prahou a městskou částí Praha 15 plánovací smlouvu, která otevírá cestu ke stavbě nové čtvrti v místě dnešního brownfieldu nedaleko vlakového nádraží Praha-Horní Měcholupy. Na pozemcích developera zde má v následujících letech vzniknout přibližně dva tisíce bytů. Koncepce celého území pak počítá ještě s dalšími 1500 jednotkami na přilehlých pozemcích, které jsou však ve vlastnictví různých majitelů. Realizace tak zatím není jistá.
JRD nyní představila první etapu výstavby, v rámci které vzniknou tři bytové domy se 300 byty. Podobu navrhl ateliér M4 Architekti. Soutěž na zbývající etapy má proběhnout letos na podzim. Společnost počítá, že by se první obyvatelé mohli do nové čtvrti stěhovat asi za šest let.
Součástí dohody je také příspěvek investora na veřejnou infrastrukturu v celkové hodnotě 388 milionů korun. Vzniknout má nové náměstí, škola, sportoviště či lávka pro pěší. „Rozvoj velkého území by neměl být pro městskou část a její obyvatele sázkou do loterie. Když se s městem dohodnete předem, každý ví, na čem je. Město ví, co dostane, my víme, co postavíme, a lidé nemusejí roky žít v nejistotě, co jim vyroste za oknem,“ říká výkonný ředitel JRD Jan Sadil.
Podle náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petra Hlaváčka (STAN) je plánovací smlouva důležitým nástrojem, díky kterému se rozvoj velkých území propojuje s potřebami města a jeho obyvatel. „V Horních Měcholupech se podařilo dohodnout nejen podobu nové čtvrti s tisíci byty, ale také konkrétní příspěvky do veřejné infrastruktury včetně školky, náměstí, financí na sportoviště nebo lávku. Právě takto si představuji spolupráci města a investorů,“ uvádí.
Energeticky úsporné byty
JRD se při stavbě bytových projektů zaměřuje na jejich energetickou úspornost a udržitelnost, takzvanou pasivní výstavbu. Domy v nové čtvrti tak budou disponovat prvky, jako je řízené větrání s rekuperací tepla či hospodaření s dešťovou vodou. V pražské Hostivaři pak developer staví podle svých slov nejsoběstačnější bytový dům v Česku. Čtyřpodlažní dřevostavba se 30 jednotkami má být schopná pokrýt asi dvě třetiny své energetické spotřeby.
Kromě toho společnost v současné době staví mimo jiné také v Malešicích, kde již od roku 2014 buduje projekt Ecocity. Letos v březnu JRD zahájila výstavbu poslední etapy. Ve stejné čtvrti plánuje také další výstavbu, která má kromě stovek bytů počítat také s novým parkem.